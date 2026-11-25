Le Black Friday 2026 réserve de belles surprises aux passionnés de photographie. Plusieurs références de notre guide des meilleurs appareils photo à petit prix deviennent encore plus accessibles à l'occasion de ces promotions.

Les photographes expérimentés ne sont pas en reste, avec des réductions particulièrement intéressantes sur les hybrides plein format. Certains anciens boîtiers professionnels affichent désormais des tarifs proches de ceux des modèles de milieu de gamme.

Que vous souhaitiez immortaliser vos prochains voyages, perfectionner votre technique ou vous lancer dans la création vidéo, nous avons sélectionné les offres qui méritent vraiment votre attention.

Economisez 1 289 € Canon EOS R5 – Boîtier nu: était 3 279 € maintenant 1 990 € à photo-univers.fr Malgré l'arrivée de son successeur, le Canon EOS R5 reste un appareil photo particulièrement performant. Son capteur plein format de 45 Mpx offre un niveau de détail remarquable, tandis que sa stabilisation intégrée facilite les prises de vue à main levée. Il dispose également d'un autofocus performant, d'une rafale électronique à 20 images par seconde et d'un enregistrement vidéo pouvant atteindre la 8K. Initialement destiné aux photographes professionnels, ce boîtier devient nettement plus accessible en passant sous la barre des 2 000 €.

Economisez 190 € Sony Alpha 7 IV – Boîtier nu: était 2 089 € maintenant 1 899 € à Fnac FR Le Sony Alpha 7 IV reste une référence pour les photographes qui souhaitent également réaliser des vidéos de qualité. Son capteur plein format de 33 Mpx offre un excellent compromis entre définition et sensibilité. L'autofocus avec suivi des yeux, la stabilisation intégrée et l'enregistrement vidéo 4K en 10 bits renforcent sa polyvalence. L'arrivée du Sony Alpha 7 V joue désormais en sa faveur, puisque son prédécesseur bénéficie de tarifs particulièrement intéressants. Un choix judicieux pour les créateurs qui ne veulent pas investir dans la dernière génération.

Economisez 150 € Fujifilm X-E5 + XF 23 mm f/2,8: était 1 899 € maintenant 1 749 € à Amazon Avec son design rétro et son format compact, le Fujifilm X-E5 séduira particulièrement les amateurs de photographie de rue. Il embarque un capteur APS-C de 40,2 Mpx, une stabilisation intégrée et les célèbres simulations de films argentiques de Fujifilm. Associé à l'objectif XF 23 mm f/2,8, il forme un ensemble discret et relativement léger, idéal pour accompagner vos déplacements. Il conviendra parfaitement aux photographes qui souhaitent privilégier le plaisir de photographier sans renoncer à une excellente qualité d'image.

Economisez 330,99 € Canon PowerShot V1 – Kit vlogging: était 1 029,99 € maintenant 699 € à Fnac FR Le Canon PowerShot V1 s'adresse aux créateurs de contenu qui souhaitent obtenir une meilleure qualité d'image qu'avec leur smartphone. Son capteur de type 1,4 pouce, son objectif grand-angle et son autofocus performant en font un compagnon particulièrement intéressant pour les vidéos de voyage. Il bénéficie également d'un système de refroidissement actif permettant de prolonger les enregistrements. Ce pack comprend un trépied, une télécommande sans fil et une carte SD de 128 Go, de quoi commencer à filmer sans investir dans des accessoires supplémentaires.