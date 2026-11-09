Sony A7R VI : pourquoi cet hybride exceptionnel est notre appareil photo de l'année 2026

Entre les pénuries de composants et les hausses de prix, 2026 aura été une année difficile pour les fabricants d'appareils photo. Les nouveautés ont été moins nombreuses que d'habitude. Pourtant, quelques modèles remarquables ont tout de même été présentés. Et l'un d'eux s'est distingué plus que tous les autres : le Sony A7R VI.

Avec son nouveau capteur plein format empilé de 66,8 mégapixels, son processeur Bionz XR 2, son autofocus à reconnaissance des sujets de dernière génération et la première nouvelle batterie Sony depuis dix ans, cet hybride réunit des caractéristiques impressionnantes.

Quelle que soit la discipline photographique pratiquée, l'A7R VI se montre particulièrement redoutable. Il a ainsi remporté deux distinctions lors des TechRadar Product of the Year Awards 2026 : le prix du meilleur appareil photo professionnel et celui du meilleur appareil photo de l'année. Plusieurs éléments expliquent pourquoi ce modèle mérite autant d'éloges.

La photographie d'oiseaux avec le téléobjectif 400-800 mm figure parmi les nombreuses situations où le Sony A7R VI a montré ses qualités. (Image credit: Tim Coleman)

Un appareil photo peut-il vraiment être parfait ?

Attribuer au Sony A7R VI la mention « aucun véritable point faible » peut sembler excessif. Pourtant, après plusieurs semaines d'essais en photographie de paysage, de portrait et de faune sauvage, sa note maximale de cinq étoiles paraît pleinement justifiée.

Avec près de vingt années d'expérience dans les tests d'appareils photo, le Sony A7R VI donne réellement l'impression d'atteindre un sommet technologique. Le constat formulé lors de son évaluation était particulièrement enthousiaste : Sony pourrait presque arrêter de fabriquer des appareils photo après une telle réussite.

Le Sony A7R VI est un appareil extrêmement polyvalent, plutôt qu'un simple monstre de définition.

Le premier élément à examiner est évidemment son nouveau capteur. Sa définition progresse relativement peu par rapport aux 61 mégapixels du Sony A7R V, qui représentait déjà une référence dans sa catégorie. Le nouveau modèle atteint 66,8 mégapixels.

Mais le véritable progrès ne réside pas dans cette augmentation. Le capteur est désormais de type empilé, avec une vitesse de lecture beaucoup plus élevée.

Une lecture plus rapide peut améliorer les performances de l'appareil dans plusieurs domaines. Elle permet notamment de réduire l'effet de rolling shutter, cette déformation désagréable qui peut apparaître dans les vidéos ou les photographies de sujets en mouvement rapide.

Privilégier une augmentation modérée de la définition, accompagnée de gains de vitesse importants, semble donc bien plus pertinent que rechercher toujours davantage de mégapixels sans améliorer la réactivité. L'A7R VI est avant tout un appareil polyvalent, pas simplement un capteur haute définition.

Il embarque également le processeur Bionz XR 2, qui réunit deux puces, dont l'une se consacre notamment à la détection des sujets par autofocus.

Pendant les essais, qu'il s'agisse de photographier de petits oiseaux, de grands mammifères dans une réserve naturelle ou de réaliser des portraits, l'autofocus s'est montré remarquablement efficace. L'A7R VI n'a pratiquement jamais été pris en défaut.

L'écran articulé du Sony A7R VI peut s'incliner, être déporté vers l'extérieur ou être retourné sur le côté. (Image credit: Future / Tim Coleman)

L'ergonomie constitue un autre atout majeur. Par le passé, le design et l'expérience utilisateur des appareils Sony n'ont pas toujours égalé ceux des meilleurs hybrides concurrents, notamment chez Nikon. Mais l'A7R VI se révèle particulièrement bien conçu.

Son écran tactile peut être incliné pour photographier à hauteur de taille, ou entièrement déporté et retourné pour réaliser des selfies. Habituellement, les fabricants imposent de choisir entre ces deux types d'articulation.

Il s'agit ici d'un système extrêmement polyvalent, également présent sur les récents Panasonic Lumix S1 II. Le seul regret concerne les dimensions de l'écran, limitées à 3 pouces. Un passage à 3,2 pouces, comme sur certains Nikon, serait particulièrement appréciable.

Le viseur électronique se montre quant à lui grand, lumineux et très détaillé. Avec ses 9,36 millions de points, il figure parmi les meilleurs disponibles. La disposition des commandes paraît logique, tandis que la poignée profonde offre une excellente prise en main.

Cette poignée accueille également une batterie totalement nouvelle. Il s'agit de la première batterie inédite de Sony depuis dix ans, après la célèbre NP-FZ100.

Sa capacité plus élevée permet d'améliorer l'autonomie d'environ 20 %, un résultat remarquable puisque la batterie précédente figurait déjà parmi les références du marché.

Sony a introduit sa première nouvelle batterie depuis dix ans avec l'A7R VI. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Il existe toutefois une contrepartie : cette batterie n'est pas compatible avec l'ancienne NP-FZ100. Les photographes qui changent de boîtier devront donc également investir dans de nouvelles batteries de rechange.

En vidéo, les caractéristiques sont tout à fait correctes, mais pas aussi impressionnantes que celles de certains appareils concurrents moins définis. Sony a notamment choisi de ne pas proposer d'enregistrement open gate, une fonctionnalité attendue plus tard sur sa caméra cinéma FX5, qui n'est pas encore commercialisée.

En revanche, pour la photographie, l'A7R VI ne manque presque de rien. Son capteur très défini laisse une grande liberté de recadrage. Même en mode Super 35, correspondant à un recadrage APS-C de 1,5x, les images conservent une définition confortable de 28 mégapixels.

Pour les photographes n'ayant pas besoin de la cadence maximale ou de la mémoire tampon exceptionnelle de boîtiers comme les Sony A9 III et A1 II, difficile de trouver un appareil réellement plus convaincant.

L'A7R VI est d'ailleurs si performant qu'il remet en question l'intérêt de l'A1 II, pourtant beaucoup plus cher. Le nouveau modèle semble capable d'accomplir environ 90 % des tâches de son grand frère, tout en disposant d'un capteur plus défini.

Plusieurs excellents appareils sont passés par notre laboratoire en 2026. Mais le Sony A7R VI se distingue sans difficulté. Il représente l'un des boîtiers les plus désirables du marché, particulièrement lorsqu'il est associé aux récents objectifs professionnels GM de Sony.

Il couronne également une excellente année pour le constructeur japonais, qui a remporté le prix de marque de l'année et conservé confortablement sa deuxième position mondiale derrière Canon.

Galerie de photos du Sony A7R VI