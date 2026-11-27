J'ai désormais passé environ 130 heures sur Grand Theft Auto 6 et utilisé toutes sortes d'accessoires depuis ma première session, lors du test du jeu le mois dernier.

Les casques font partie des équipements gaming que je connais le mieux. J'ai donc pu en essayer plusieurs pendant mes aventures dans GTA 6. Des modèles haut de gamme à transducteurs magnétiques planaires aux casques ouverts de milieu de gamme, en passant par des références filaires abordables, j'ai vraiment varié les plaisirs sonores à Vice City.

Et profiter pleinement du son est un aspect à ne pas négliger dans GTA 6. Le jeu bénéficie d'un travail sonore exceptionnel, aussi bien pour ses effets que pour sa musique. Avec un excellent équipement, cette richesse sonore vous plonge encore davantage dans son univers.

Cette sélection n'a absolument pas vocation à être exhaustive. Il s'agit simplement des casques que j'ai pu tester et des raisons pour lesquelles ils méritent votre attention si vous souhaitez améliorer votre expérience sonore à Vice City.

Audeze Maxwell 2 ANC et Maxwell 2 classique — La magie du son planaire

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Mes casques gaming préférés pour la qualité audio pure allaient forcément figurer parmi mes meilleurs choix et mes expériences les plus marquantes dans GTA 6.

Les transducteurs magnétiques planaires des Maxwell 2 et Maxwell 2 ANC sont un véritable plaisir pour découvrir l'univers sonore de Leonida. La richesse des détails est déjà extraordinaire dans le jeu, mais pouvoir les entendre aussi distinctement grâce aux transducteurs des Maxwell 2 est vraiment remarquable. Même lorsque la situation devient complètement chaotique, entre accidents de voiture et fusillades effrénées contre des gangs, chaque son reste parfaitement perceptible.

Le Maxwell 2 ANC apporte en plus une fonctionnalité particulièrement appréciable : la possibilité de s'isoler complètement du monde extérieur en activant la réduction de bruit. Et cela ne se fait pas au détriment des basses.

Beyerdynamic MMX 130 Wireless

(Image credit: Future/Beyerdynamic)

Si vous recherchez un casque gaming dans une gamme de prix légèrement supérieure à 100 €, le récent Beyerdynamic MMX 130 Wireless figure parmi les modèles les plus faciles à recommander. C'est un excellent casque, proposé à un tarif particulièrement intéressant. Son prix public conseillé en France est de 129 €.

J'ai adoré l'utiliser. Il s'agit probablement du deuxième casque que j'ai le plus porté parmi tous ceux de cette sélection. Sa conception ouverte exploite tout le savoir-faire acoustique de Beyerdynamic pour offrir une scène sonore incroyablement vaste. L'expérience a été un véritable plaisir.

Il est simple à installer et à utiliser, ne comporte aucun élément compliqué et se montre également extrêmement confortable. Vous finirez même par oublier que vous le portez pendant vos très longues sessions à Vice City.

SteelSeries Arctis Nova 1

(Image credit: Future/SteelSeries)

Si vous devez vraiment limiter votre budget pour acheter un casque destiné à GTA 6, le SteelSeries Arctis Nova 1 constitue une excellente option. Il ne coûte pas très cher et, si vous acceptez de rester relié à votre manette par un câble, il vous offrira une expérience audio remarquable.

Même s'il se situe à l'entrée de gamme des casques SteelSeries, il conserve une grande partie du savoir-faire, des standards de fabrication et de la qualité audio des modèles les plus haut de gamme de la marque, que nous retrouverons plus bas.

Il utilise notamment les mêmes transducteurs néodyme de 40 mm que certains casques SteelSeries beaucoup plus chers, capables de restituer tous les types de sons avec une excellente qualité. Sa construction n'est peut-être pas aussi robuste ni aussi premium, et il ne bénéficie pas des mêmes possibilités de personnalisation via une application dédiée. Mais il reste confortable, propose des commandes faciles à utiliser et offre un rapport qualité-prix exceptionnel. C'est particulièrement vrai pendant les périodes de promotions, où il peut être acheté pour une bouchée de pain.

Turtle Beach Stealth Pro 2 — L'excellence du Superhuman Hearing

(Image credit: Future)

Je savais que le Turtle Beach Stealth Pro 2 serait probablement un excellent compagnon pour explorer Leonida. Après tout, nous lui avons attribué la note maximale de cinq étoiles. Mais ce casque m'a vraiment impressionné, particulièrement pour les coups de feu, les grondements profonds et puissants et, surtout, sa fonctionnalité Superhuman Hearing.

Ce sont précisément les domaines dans lesquels les casques Turtle Beach ont toujours excellé. Ils privilégient un son résolument gaming, capable de mettre en valeur les effets les plus spectaculaires, comme les tirs, les accidents, le chaos, les impacts violents et bien d'autres éléments.

Mais il suffit d'appuyer sur le bouton Superhuman Hearing pour activer cette fonction et atteindre un tout autre niveau d'immersion. Les détails deviennent encore plus perceptibles, ce qui paraît presque impossible, tous les sons gagnent en clarté et l'immersion s'en trouve renforcée. C'est un choix fantastique pour GTA 6.

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

L'une de mes sorties préférées de l'année. Le Nova Pro Omni de SteelSeries est un véritable couteau suisse du casque gaming, et il convient parfaitement à GTA 6.

En plus de proposer l'excellente qualité audio habituelle de SteelSeries dès sa sortie de boîte, il bénéficie de nombreuses améliorations propres à cette génération 2026. Elles en font l'un des meilleurs casques multiplateformes du marché. Il perfectionne remarquablement le Nova Pro Wireless, avec plusieurs améliorations de confort et de conception. On retrouve notamment des coussinets moelleux, une molette de volume crantée, une excellente autonomie pour les longues heures passées à conduire dans Vice City et un remarquable son sans fil certifié Hi-Res.

Je l'ai trouvé particulièrement adapté à GTA 6 sur ma PS5 Pro, dans une installation combinant PC et console. Il permet d'utiliser un seul casque sur plusieurs plateformes. Je peux ainsi jouer et m'immerger dans le jeu sur l'une d'elles, tout en profitant de contenus multimédias, en consultant des guides ou en écoutant des albums entiers d'artistes présents dans GTA 6, sans même quitter mon siège.

SteelSeries Arctis Nova Elite

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Le seul véritable problème que je rencontre avec le Nova Pro Omni mentionné précédemment, c'est que le Nova Elite existe. Et j'ai justement pu tester ce dernier immédiatement après.

Ce sont deux casques merveilleux, que je recommande sans hésitation à tous ceux qui envisagent de les acheter. Mais le Nova Elite possède réellement quelque chose de plus en matière de qualité sonore. Il offre tout simplement un meilleur son. Ses transducteurs personnalisés en fibre de carbone et leur contour en laiton semblent apporter une qualité acoustique exceptionnelle. On retrouve la signature sonore et le savoir-faire de SteelSeries, mais avec un résultat supérieur à celui des autres casques de la marque.

Si vous hésitez entre ces deux modèles premium de SteelSeries, la qualité audio du Nova Elite pourrait donc faire pencher la balance. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans GTA 6. Tout paraît plus précis, plus net, avec davantage de profondeur et de richesse. Qu'il s'agisse des sirènes au loin, des voix des personnages non joueurs ou des déferlements simultanés de musique et de coups de feu, l'expérience sonore atteint un niveau supérieur.