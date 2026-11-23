Aussi sûrement que la mort et les impôts, le Black Friday revient une nouvelle fois. Et, comme toujours, de nouveaux appareils Apple brillent sur les étagères des magasins et des boutiques en ligne pour vous inciter à remplacer votre modèle actuel. Ces deux derniers mois ont notamment vu arriver deux nouvelles montres, l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4.

Mais si vous cherchez une montre connectée Apple, vous auriez peut-être intérêt à surveiller les promotions qui accompagnent inévitablement l’arrivée d’une nouvelle génération. La Series 11 pourrait ainsi profiter de réductions intéressantes maintenant que la Series 12 est disponible. Voici ce que le dernier modèle apporte réellement, et pourquoi vous pourriez envisager de faire l’impasse.

Profitez plutôt des réductions

Il faut reconnaître que les nouvelles Apple Watch ne suscitent plus tout à fait le même enthousiasme qu’autrefois. La gamme a atteint une telle maturité que les grandes avancées deviennent rares. À la place, nous avons surtout droit, en tant que clients, à des améliorations progressives et à quelques ajustements.

La Series 10 devait, selon de nombreuses attentes, inaugurer un nouveau design. Les changements se sont finalement révélés bien plus modestes, et les deux générations suivantes ont conservé une apparence presque identique, avec le même boîtier. J’ai échangé mon Apple Watch Ultra contre une Series 11. Et si j’étais tout à fait disposé à envisager la Series 12, je n’y ai pas trouvé suffisamment de nouveautés pour justifier ce changement.

La Series 11 reste une excellente montre. Elle embarque toutes les fonctionnalités habituelles de watchOS, notamment la prise en charge des applications tierces, des indicateurs corporels améliorés dans l’application Signes vitaux et une quantité impressionnante de données de santé.

Avec les réductions attendues pour le Black Friday, elle devient encore plus intéressante. En France, la version GPS de 42 mm apparaît notamment à 399,99 € neuve chez un vendeur partenaire de la Fnac, contre un prix de lancement de 449 €. La version GPS de 46 mm est affichée à 429,99 € à la Fnac, contre 479 € au lancement, avec une disponibilité qui dépend des magasins. Ces tarifs restent à comparer aux promotions de la Series 12, mais ils permettent déjà d’envisager une Apple Watch Series 11 sous son prix initial.

Apple Watch Series 11 GPS 42mm: 399,99 € à Fnac FR Cette Apple Watch Series 11 possède un score de sommeil, une autonomie annoncée de 24 heures et toutes les fonctionnalités connectées habituelles d’Apple. Elle est proposée ici dans son plus petit format, avec un boîtier de 42 mm. Attention, il s’agit d’une version GPS uniquement. Vous ne pourrez donc pas y associer directement un forfait de données mobiles.

Apple Watch Series 11 GPS 46mm: 429,99 € à Fnac FR La version de 46 mm permet de profiter pleinement de son magnifique écran OLED plus spacieux. Avec près de 50 € d’écart par rapport à son prix de lancement, elle mérite également d’être surveillée pendant le Black Friday. La disponibilité en ligne et en magasin peut varier.

Quelles nouveautés perdez-vous réellement ?

La principale nouveauté de l’Apple Watch Series 12 concerne ses capteurs de santé améliorés. Et, pour être juste, il s’agit d’une avancée importante.

Ils mesurent votre fréquence cardiaque toutes les cinq secondes, offrant une vision beaucoup plus détaillée de votre santé cardiovasculaire au quotidien. Ces données alimentent également un score de préparation comparable à celui de Fitbit, une fonctionnalité que je réclamais à Apple depuis des années.

Pour les nouveaux utilisateurs, ce score permet d’adapter les entraînements à leur niveau de récupération. Il aide à éviter de trop solliciter son organisme après une mauvaise nuit ou, au contraire, à savoir quand intensifier l’effort. Toutes ces données sont réunies dans un indicateur facile à comprendre. Vous pouvez ainsi évaluer rapidement si vous êtes prêt à aller à la salle de sport ou à partir courir.

En dehors de cela, les améliorations restent relativement modestes, comme évoqué précédemment. Les modèles en aluminium sont désormais plus résistants grâce au Ceramic Shield 2, et une finition en céramique rejoint la gamme. La puce interne passe également de la S10, accompagnée de 2 Go de RAM, à la nouvelle S11, dotée de 4 Go de RAM.

Swipe to scroll horizontally Apple Watch Series 11 vs Apple Watch Series 12 — Caractéristiques Caractéristiques Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 12 Prix À partir de 449 € À partir de 449 € Dimensions 42 × 36 × 9,7 mm (42 mm) ; 46 × 39 × 9,7 mm (46 mm) 42 × 37 × 9,7 mm (42 mm) ; 46 × 40 × 9,7 mm (46 mm) Poids 30,3 g (42 mm, aluminium GPS) ; 37,8 g (46 mm, aluminium GPS) 32,2 g (42 mm, aluminium GPS) ; 39,5 g (46 mm, aluminium GPS) Boîtier / lunette Aluminium avec dos métallique ou titane 100 % recyclé Aluminium, titane ou céramique Écran Écran Retina LTPO3 toujours activé, OLED grand angle, 374 × 446 pixels (42 mm) et 416 × 496 pixels (46 mm). Verre Ion-X résistant aux rayures Écran Retina LTPO3 OLED toujours activé, jusqu’à 2 000 nits GPS GPS L1, GNSS, Galileo et BeiDou GPS L1 (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou) Autonomie 24 heures ; 38 heures en mode économie d’énergie 24 heures ; 38 heures en mode économie d’énergie Connectivité Bluetooth 5.3, Wi-Fi, puce Ultra Wideband de deuxième génération et 5G en option Bluetooth 5.3, Wi-Fi, puce Ultra Wideband de deuxième génération et 5G en option Résistance à l’eau et à la poussière Étanchéité jusqu’à 50 m et indice IP6X Étanchéité jusqu’à 50 m et indice IP6X

J’utilise la Series 11 depuis plus d’un an maintenant et je n’ai jamais eu le sentiment qu’elle manquait de réactivité. La Series 12 donne toutefois accès aux nouvelles fonctionnalités Audio Intelligence. Elles permettent notamment de revenir sur une conversation pour retrouver un passage que vous auriez mal entendu, ainsi que de profiter d’une reconnaissance musicale améliorée. Tout fonctionne directement sur la nouvelle puce S11.

De nouvelles promotions devraient apparaître dans les prochains jours, et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des meilleures offres sur les Apple Watch Series 12, Series 11 et les autres modèles. Mais si je devais en recommander une aujourd’hui, les économies supplémentaires possibles sur la génération précédente feraient pencher la balance en sa faveur.