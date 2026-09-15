Qui a besoin de l’Apple Watch Ultra 4 ? Cette Casio rétro à 59,90 € compte les pas et retrouve même le téléphone

L’année 2026 a été particulièrement riche en excellentes montres connectées chez les grands fabricants, avec notamment les dernières générations Samsung, Google, Fitbit et Amazfit. Les Garmin Fenix 9 et Garmin Fenix 9 Pro occupent le très haut de gamme des montres d’aventure — y compris en matière de prix, avec certaines configurations dépassant largement les 1 000 € — tandis qu’Apple vient également de renouveler sa gamme avec les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4.

Pourtant, l’une des montres les plus amusantes de l’année ne coûte que 59,90 € en France.

La Casio F-B100W est une montre numérique à quartz qui se connecte au smartphone grâce à la fonction Bluetooth Mobile Link de Casio et propose quelques fonctions technologiques. Elle peut donc techniquement être considérée comme une smartwatch. Visuellement, elle ressemble énormément à la classique et extrêmement abordable F-91W, simplement un peu plus grande et dotée d’un quatrième bouton latéral au lieu des trois habituels.

La F-91W est particulièrement appréciée des passionnés de montres comme modèle « beater », autrement dit une montre fiable et bon marché qui peut être portée pratiquement partout. Elle a notamment été portée par un jeune Barack Obama et, grâce à sa grande fiabilité et à son autonomie de sept ans, a même servi de minuterie dans des dispositifs explosifs utilisés par Al-Qaïda. Son refus très low-tech des tendances modernes et du tout-connecté lui confère également un véritable attrait contre-culturel.

(Image credit: Future)

Une montre « beater » facile à enfiler pour le jardinage, le bricolage, les travaux ou simplement pour faire une pause loin d’une smartwatch possède un véritable intérêt. La F-91W peut toutefois sembler minuscule sur un poignet adulte moyen, avec ses dimensions de seulement 38,2 × 35,2 × 8,5 mm. La F-B100W est légèrement plus grande avec ses 41,9 × 38,1 × 8,8 mm. L’écart reste inférieur à 4 mm, mais suffit à lui donner davantage la sensation d’une véritable montre.

Elle propose également davantage de fonctions que la F-91W. En plus du compte à rebours, du chronomètre, du rétroéclairage LED et des alarmes, elle ajoute un second fuseau horaire et quelques fonctions très basiques de suivi d’activité grâce au Bluetooth, notamment un compteur de pas.

Le nombre de pas apparaît directement sur l’écran LCD de la montre, mais les données sont aussi transmises à l’application Casio Watches, où elles peuvent être consultées sous forme de graphiques et d’historiques. La F-B100W fonctionne ainsi comme un podomètre numérique, dans l’esprit des tout premiers Fitbit avant la multiplication des fonctions. Plus étonnant encore, elle possède une fonction Détecteur du téléphone, déclenchée depuis la montre pour retrouver un smartphone égaré.

Et c’est pratiquement tout. La F-B100W est une montre Bluetooth minimaliste qui ressemble à une Casio classique, avec le niveau le plus basique possible de suivi d’activité, une fonction très utile pour retrouver son téléphone et une autonomie annoncée de deux ans avec une pile CR2016. Cette simplicité fait précisément une grande partie de son charme.

(Image credit: Future)

Pour son prix, la montre se révèle particulièrement convaincante. Une randonnée d’environ 8 km permet facilement de voir le compteur de pas progresser, tandis que ses 26 g la rendent extrêmement légère au poignet. Le style Casio fonctionne toujours aussi bien, et la fonction de localisation du téléphone peut rapidement devenir indispensable pour les personnes qui égarent régulièrement leurs affaires. Le compteur de pas et ses graphiques sont pratiques, mais le fait qu’il s’agisse de la seule véritable fonction de suivi fitness — en dehors du minuteur et du chronomètre, eux-mêmes utiles pour l’entraînement fractionné ou pour mesurer les temps de repos en salle — constitue aussi une partie de son attrait.

À une époque où les technologies portables suivent pratiquement tout et demandent parfois un abonnement pour restituer des données collectées sur leur propre utilisateur, la F-B100W rappelle une période plus simple. En dehors de la nécessité de créer un compte Casio pour profiter de l’application, il s’agit essentiellement d’un podomètre numérique amusant, suffisamment abordable pour constituer un achat plaisir plutôt qu’un investissement sérieux.

La montre se montre également précise : l’heure peut être synchronisée automatiquement avec le smartphone et le mouvement numérique à quartz de Casio est réputé pour sa fiabilité. Une fois achetée 59,90 €, le principal coût d’entretien se limite donc à une pile CR2016 bon marché environ tous les deux ans.

La situation est cette fois beaucoup plus pertinente pour les lecteurs français que celle du papier original britannique : la F-B100W est bien référencée chez Casio France à 59,90 € comme nouveauté de septembre 2026. Au moment de cette mise à jour, le stock officiel en ligne apparaît toutefois fluctuant, la boutique Casio l’ayant récemment indiquée comme « bientôt à nouveau disponible ». Elle est également déjà référencée chez certains revendeurs européens livrant en France au même tarif de 59,90 €.

Cette montre numérique à l’apparence volontairement archaïque mais discrètement intelligente représente finalement exactement le type de podomètre minimaliste dont l’utilité devient évidente dès qu’il est porté quelques jours.