Casio préparerait une deuxième version de sa montre-bague numérique, alors que ses modèles rétro s’arrachent

Casio préparerait la CRW-002, une deuxième version de sa populaire montre-bague CRW-001

La première génération, malgré son côté gadget, s’est retrouvée presque immédiatement en rupture de stock

L’attrait pour le rétro profite fortement à Casio, dont la montre « intelligente » F-B100W avec compteur de pas rencontre également un important succès

La CRW-001 de Casio, nom donné à son étonnante montre numérique au format bague, s’écoule à une vitesse impressionnante. Depuis son lancement en décembre 2024, les réapprovisionnements ponctuels de ce petit hybride de niche se terminent régulièrement par des ruptures de stock. Difficile de réellement la classer parmi les meilleures bagues connectées, mais ce drôle de gadget possède manifestement un public fidèle.

Une nouvelle version serait désormais en préparation, selon le site russe Casioblog, dans une information repérée et traduite par Notebookcheck.

Logiquement baptisée CRW-002, cette nouvelle montre-bague s’inspirerait de l’emblématique série métallique A168 de Casio. Elle serait proposée en acier et en finition dorée, et reprendrait certaines inscriptions du modèle original, avec notamment les mentions « Chronograh », « Illuminator » et « Water Resist ».

Le pourtour de la bague reproduirait également le bracelet de la montre grâce à une pièce moulée par injection, d’après les images publiées par Notebookcheck. Parmi les fonctions annoncées figureraient « une seconde heure, un chronomètre de 60 minutes, un rétroéclairage LED, un calendrier, les formats 12 et 24 heures ainsi que Time Flash, qui fait clignoter l’éclairage à chaque heure et à une heure programmée », toujours selon Notebookcheck.

Le prix évoqué serait de 135 dollars, contre des tarifs moyens d’environ 200 dollars, 105 livres ou 250 dollars australiens pour la CRW-001 selon le papier source. Aucun tarif ni lancement français de la CRW-002 n’est toutefois annoncé à ce stade. Sa sortie serait prévue pour novembre.

Plus qu’un simple gadget

(Image credit: Future)

Les montres Casio au style rétro restent indémodables et chargées de nostalgie, peut-être parce qu’elles s’inscrivent dans une forme de contre-culture grandissante.

L’analogique revient en force. Appareils photo argentiques rétro au format porte-clés, vinyles, DVD ou Blu-ray : une partie du public semble se détourner de la surveillance numérique croissante et de certaines pratiques jugées hostiles aux consommateurs, avec l’envie de retrouver une époque où la technologie paraissait plus enthousiasmante, sans pour autant renoncer à tout le confort moderne. Les objets connectés participent eux aussi à ce mouvement.

La Casio F-B100W, montre numérique Bluetooth dotée d’un simple compteur de pas relié à une application et d’une fonction permettant de retrouver un téléphone, rencontre elle aussi un important succès. Elle s’est retrouvée en rupture de stock au Japon et chez certains revendeurs britanniques avant d’arriver récemment aux États-Unis. Lors d’un essai publié en septembre 2026, TechRadar l’avait notamment décrite comme « une excellente montre pour ce prix » et comme l’un des objets connectés les plus amusants essayés cette année.

La montre-bague affiche certes un style pour le moins particulier, mais suffisamment de personnes semblent l’apprécier pour en faire un succès. Dans ces conditions, la volonté de Casio de reproduire la formule paraît assez logique.