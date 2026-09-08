Oura sous pression ? Les Circular Ring 3 arrivent avec mesure de la tension et paiement sans contact

Circular dévoile sa nouvelle gamme de bagues connectées Circular Ring 3

La série comprend la Circular Ring 3 Pro, plus puissante, et la Ring 3 Slim, plus fine

Les deux modèles intègrent les paiements NFC et des fonctions de suivi de santé ; la Ring 3 Pro ajoute la mesure de la tension artérielle et un ECG

Les meilleures bagues connectées regorgent généralement de fonctions consacrées au suivi de la santé, comme l’Oura Ring 5, tandis que certains modèles se concentrent sur une tâche très précise.

Cela peut être la mesure de la tension artérielle, comme sur la Vital Signal Ring, ou les paiements NFC, qui transforment la bague en minuscule portefeuille numérique compatible avec les cartes bancaires sans contact.

La gamme Circular Ring 3 cherche à réunir tout cela.

La Circular Ring 3 Pro combine la mesure de la tension et les paiements NFC avec des fonctionnalités de suivi de santé destinées à rivaliser avec Oura.

Circular présente sa Ring 3 Pro comme une bague qui « crée un lien entre santé, bien-être et commodité du quotidien ».

Elle intègre un capteur d’électrocardiogramme — ECG — autorisé par la FDA, ainsi que le suivi de l’activité et du sommeil.

Des vibrations haptiques servent à générer des alertes de santé ou des alarmes silencieuses configurées depuis l’application.

Le paiement sans contact NFC prend en charge Visa et Mastercard.

Il devient ainsi possible de franchir certains portiques de transport d’un simple geste de la main, façon Jedi.

Conçue en titane plaqué, la Ring 3 Pro promet jusqu’à 12 jours d’autonomie.

Son boîtier permettrait d’ajouter cinq à six cycles de recharge supplémentaires.

La bague ne pèse que 3 à 4 g selon sa taille.

Circular propose également une Ring 3 Slim qui, comme son nom l’indique, réduit l’épaisseur d’environ 0,5 mm.

Ce chiffre paraît faible, mais une différence d’un demi-millimètre est loin d’être négligeable sur une bague.

Le suivi de santé, les vibrations haptiques et le NFC restent présents.

En revanche, les fonctions ECG et de mesure de la tension artérielle disparaissent sur ce modèle plus fin.

Trop beau pour être vrai ?

Sur le papier, la Circular Ring 3 Pro paraît extrêmement impressionnante.

Mais son prix n’a pas encore été annoncé et les précommandes ne sont pas ouvertes. Il faudra donc disposer de davantage d’informations avant de pouvoir envisager son intégration parmi les meilleures bagues connectées.

Un premier élément invite à la prudence : le test de la Circular Ring 2 réalisé plus tôt cette année avait révélé un logiciel encore insuffisamment abouti.

La testeuse Becca Caddy écrivait :

« Malheureusement, l’expérience est fragilisée par une synchronisation peu fiable, des fonctions inachevées et une application difficile à comprendre. »

Circular devra donc sérieusement améliorer son application pour pouvoir réellement concurrencer Oura.

Autre point : si l’ECG bénéficie bien d’une autorisation de la FDA, la mesure de la tension artérielle par technologie LED reste une difficulté que le secteur commence seulement à maîtriser.

Apple progresse dans ce domaine avec sa fonction Hypertension, Huawei poursuit une autre approche avec sa gamme Watch D — dont la nouvelle Watch D3 utilise un brassard mécanique —, et la Signal Ring travaille également sur ce problème.

Les autres appareils affirmant mesurer la tension se reposent souvent, à des degrés variables, sur des extrapolations issues d’autres données physiologiques, avec des résultats inégaux.

La fonction annoncée sur la Circular Ring 3 pourra-t-elle réellement rivaliser avec les solutions d’Apple et des nouveaux concurrents ?

Seul un véritable test permettra de le déterminer lorsqu’elle sera disponible.