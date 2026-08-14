Garmin pourrait s’attaquer à Oura avec une bague Cirqa — voici les 3 fonctions qui feraient toute la différence

Garmin pourrait lancer une bague connectée Cirqa aux côtés de son bracelet de fitness.

Garmin aurait déposé des documents réglementaires pour une bague connectée

Le produit reprendrait la marque Cirqa déjà utilisée pour son bracelet sans écran

L’appareil pourrait potentiellement arriver dans les prochains mois

Garmin semble bien décidé à étendre rapidement sa gamme d’appareils de fitness. Après avoir défié Whoop avec son CIRQA Smart Band sans écran en juillet, la marque pourrait désormais s’attaquer à Oura avec sa propre bague connectée.

En France, le bracelet Cirqa est disponible depuis le 24 juillet à 199,99 €. Garmin annonce jusqu’à 10 jours d’autonomie et met en avant un suivi de la santé et du fitness accessible sans abonnement pour ses principales fonctions.

D’après un dépôt de certification indonésien repéré par le site spécialisé Garmin News, cette supposée bague reprendrait elle aussi le nom Cirqa.

Le produit y serait classé dans la catégorie « fitness ». Cet enregistrement constitue donc un indice sérieux de l’existence d’une bague Garmin, sans toutefois garantir son lancement commercial.

Garmin s’était auparavant montré peu enthousiaste à l’idée de lancer une bague connectée pour compléter ses nombreuses montres. La position du constructeur pourrait donc avoir évolué.

Impossible pour l’instant de savoir exactement quand cette Cirqa pourrait arriver. Le papier source évoque une éventuelle commercialisation dans les prochains mois si la fuite se confirme.

Le marché est en tout cas particulièrement concurrentiel. L’Oura Ring 5 est désormais disponible, tandis que l’Ultrahuman Ring Pro cherche également à se faire une place. Apple fait pour sa part régulièrement l’objet de rumeurs autour d’une éventuelle bague connectée.

Ce que l'on veut voir

Le Oura Ring 5 (Image credit: Oura)

Garmin dispose déjà d’une solide réputation dans le suivi sportif et l’autonomie. La Garmin Instinct 3 Solar illustre bien ces qualités, avec de nombreuses données de suivi et une endurance particulièrement importante.

Une éventuelle bague Cirqa devrait cependant répondre à des contraintes très différentes d’une montre sportive.

En premier lieu, elle devrait être suffisamment fine et légère pour se faire oublier.

Une montre comme l’Instinct 3 reste relativement imposante et peut devenir gênante lors d’un exercice intense ou pendant le sommeil. Une bague connectée doit au contraire pouvoir rester portée jour et nuit sans véritable contrainte.

Le deuxième point concerne naturellement l’autonomie.

Les bagues connectées donnent leur pleine mesure lorsqu’elles restent portées en permanence. De longues périodes de recharge réduiraient donc fortement leur intérêt pour le suivi du sommeil, de la récupération et des tendances de santé.

C’est justement un domaine dans lequel Garmin possède déjà une solide expérience. Son bracelet CIRQA peut atteindre dix jours d’utilisation, tandis que plusieurs montres de la marque fonctionnent pendant des jours, voire des semaines, entre deux charges.

Enfin, Garmin devrait éviter de réserver trop de fonctions importantes à Garmin Connect+.

L’arrivée de cet abonnement premium a déjà provoqué de nombreuses réactions négatives chez les utilisateurs de la marque. Certaines fonctions supplémentaires basées sur l’IA et des outils avancés sont aujourd’hui payants, même si Garmin Connect conserve gratuitement l’essentiel de ses fonctions.

Le CIRQA Smart Band est justement présenté par Garmin comme un appareil dont les principales capacités de santé et de fitness ne nécessitent aucun abonnement. Une future bague aurait tout intérêt à reprendre cette philosophie.

Si une part trop importante du suivi, de l’analyse du sommeil ou de la récupération se retrouvait derrière Connect+, la Cirqa risquerait de perdre l’un de ses principaux arguments face aux concurrents.

Pour l’instant, rien ne permet de connaître le design, les capteurs, l’autonomie ou le tarif d’une éventuelle bague Garmin.

Mais si le produit existe réellement, le constructeur dispose déjà d’un écosystème très complet pour le rendre particulièrement intéressant. Le plus difficile sera probablement de conserver la richesse de Garmin Connect dans un appareil assez petit et confortable pour être porté en permanence.