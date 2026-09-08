La bague Garmin Cirqa pourrait être prête à défier Oura et Samsung — une fuite évoque dix modèles

Des documents réglementaires brésiliens pourraient avoir révélé la Garmin Cirqa

Dix variantes de la bague connectée figurent dans les documents

Cela suggère que l’appareil pourrait être proche de son lancement

Ces derniers mois, plusieurs informations et fuites ont émergé autour de la Garmin Cirqa Smart Ring encore non annoncée, et l’hypothèse d’un lancement prochain destiné à concurrencer Samsung et Oura devient de plus en plus crédible.

Comme l’a repéré Gadgets & Wearables, une nouvelle fiche de certification publiée sur le site de l’Agence nationale brésilienne des télécommunications révèle toute une série de mystérieuses références produit, toutes déposées par Garmin le même jour.

Ces références figurent toutes sous la même certification, ce qui suggère qu’elles pourraient correspondre à différentes variantes d’un seul produit — par exemple différentes couleurs ou tailles. Les tailles constituent probablement l’explication la plus plausible, puisque de nombreuses bagues connectées couvrent une large plage allant parfois des tailles 3 à 5 jusqu’aux tailles 13 à 15. Cet élément pourrait justement fournir le principal indice sur la véritable identité du produit.

S’il s’agit bien de la Cirqa Smart Ring, ce serait la première tentative de Garmin dans cette catégorie et le deuxième produit de la gamme Cirqa. Elle succéderait au bracelet Cirqa, qui avait particulièrement convaincu lors de son test publié plus tôt cette année, et chercherait à concurrencer Oura et Samsung, actuellement à l’origine de plusieurs des meilleures bagues connectées du marché.

Plus beaucoup à attendre

(Image credit: Circular)

Ces appareils aperçus dans les documents de certification brésiliens pourraient-ils simplement être des montres Garmin plutôt que des bagues connectées ? Garmin n’a jamais reconnu officiellement travailler sur une bague, et rien ne permet donc d’affirmer avec certitude que cette fiche concerne ce produit encore largement secret.

Impossible d’en être certain, mais la présence de dix modèles distincts semble davantage correspondre à une bague connectée. Une montre n’aurait normalement pas besoin d’autant de variantes, puisqu’elle se décline généralement en seulement quelques tailles. Une bague, en revanche, doit couvrir beaucoup plus de dimensions afin de s’adapter aux différents doigts.

L’une des références présentes dans la certification brésilienne est AA5124. Ce numéro était déjà apparu dans une fuite en août, lorsqu’un produit Garmin explicitement baptisé Cirqa Smart Ring avait fait surface dans des documents réglementaires indonésiens. Un appareil inconnu portant la référence AA5124 figurait également dans ce dépôt, ce qui suggérait son appartenance à la même famille. Le retour de AA5124 parmi les dix variantes de cette nouvelle fuite renforce donc encore le lien avec la Cirqa.

Aucune estimation solide ne permet encore de savoir quand la Cirqa sera finalement commercialisée. Il faudra donc patienter, mais cette nouvelle apparition probable dans une procédure officielle de certification laisse penser que l’attente pourrait ne plus être très longue.