Oura dévoile la Ring 5, présentée comme la plus petite bague connectée au monde, avec 7 nouveautés qui pourraient séduire ses abonnés

L’Oura Ring 5 adopte un design plus compact, une meilleure autonomie et un prix plus élevé

Six nouvelles fonctionnalités arrivent dans l’application Oura, mais pas pour tous les membres

Les précommandes ouvrent aujourd’hui, avec une livraison prévue d’ici le 4 juin

L’Oura Ring 5 est officiellement là, et il marque une nette évolution par rapport au modèle de l’an dernier. Oura affirme avoir entièrement revu son design, avec une bague 40 % plus petite, plus légère, plus endurante, plus précise et plus résistante aux rayures que jamais.

Presque tout a été repensé. Résultat, la bague peut tenir jusqu’à une semaine (six jours d’autonomie avaient été relevés dans notre test de l’Oura Ring 4), fournir des mesures plus précises et plus régulières grâce à une nouvelle architecture de signal utilisant des LED et des capteurs plus puissants, et mieux résister aux rayures grâce à un nouveau revêtement renforcé par « dépôt physique en phase vapeur ».

Même l’étui de recharge portable a droit à une amélioration bienvenue. La génération précédente n’avait aucun bouton, mais un nouveau bouton dédié permet désormais de vérifier plus facilement l’état de la batterie et d’appairer rapidement la bague à un appareil. En plus de cela, Oura ajoute aussi une fonction « Locate » pour aider à retrouver sa bague connectée. Cette nouveauté sera également disponible pour l’Oura Ring 4.

Affichée à 99 € pour l’étui, puis à 399 € pour les finitions de base (argent et noir) et 499 € pour les styles plus premium (une nouvelle teinte dorée et un rose profond viennent s’ajouter aux habituelles options argent brossé et « stealth »), l’Oura Ring 5 coûte plus cher que la génération précédente et que certains concurrents, comme le Samsung Galaxy Ring et l’Amazfit Helio Ring. L’étui amélioré reste toutefois au même prix que celui de l’an dernier, à 99 €.

L’abonnement reste à 5,99 € par mois ou 69,99 € par an, ce qui est une bonne nouvelle, car plusieurs nouvelles fonctionnalités vont être déployées selon les régions et les générations de bagues. Elles ne seront toutefois pas toutes disponibles en même temps.

Toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent pour les propriétaires d’Oura Ring

Vous avez le choix entre six finitions : or, argent brossé/brillant, rose foncé, noir et « stealth », qui est un noir mat. (Image credit: Oura)

Au lancement de la nouvelle bague connectée, les membres Oura auront accès à plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont « Live Activity Tracking », qui permet de consulter ses données de santé en temps réel pendant l’entraînement, « Menopause Insights », pensée pour évaluer les symptômes liés au sommeil, à l’humeur, à la cognition et au fonctionnement quotidien, ainsi que « Hormonal Birth Control ». Cette dernière s’appuie sur le tableau de bord existant « Cycle Insights » en proposant une vue présentée comme « inédite » sur l’évolution des données biométriques entre les jours avec hormones et les jours sans hormones.

Les deux dernières fonctionnalités ont déjà été lancées aux États-Unis dans le cadre de l’expansion continue d’Oura dans les données de santé féminine. Il s’agit donc d’une mise à jour gratuite intéressante pour tous les abonnés existants dans le monde.

Le 30 juin, « Lab Uploads » sera également lancé dans le monde entier. Cette fonctionnalité permettra aux membres d’importer leurs analyses de laboratoire et leurs bilans sanguins directement dans l’application Oura, afin de comparer leurs résultats médicaux avec leurs données biométriques Oura.

Avec encore plus de données de santé personnelles suivies et stockées dans l’application, Oura a ajouté un nouvel outil de protection de la sécurité. Celui-ci permet de supprimer les données enregistrées sur une période précise sans avoir à fermer tout son compte. Il sera disponible pour tous les membres dès le lancement.

L'Oura Ring 5 est plus fin et plus léger que le modèle de la génération précédente. (Image credit: Oura)

Prévu pour le début du mois de juin, « Health Radar » est une nouvelle fonctionnalité de collecte de données activée en permanence. Elle fournira des estimations de pression artérielle et des données sur la respiration nocturne, dans la continuité du système d’alerte « Symptom Radar ». Une autre nouveauté, « Health Records », prolongera la fonction « Lab Uploads » en permettant de stocker tous ses rapports cliniques au même endroit.

Toutes ces mises à jour s’inscrivent dans la mission d’Oura, qui consiste à tirer de ses données de santé des solutions plus « actionnables ». Oura s’est associé à Counsel Health, une plateforme de soins à la demande qui relie l’IA médicale à des médecins agréés. Les membres peuvent ainsi poser des questions directement dans l’application et recevoir des conseils médicaux personnalisés de professionnels de santé habilités.

Enfin, les membres pourront aussi profiter d’une fonction d’autogestion des médicaments GLP-1 dans l’application, dans le cadre de l’expansion de l’offre dédiée à la santé métabolique. Oura indique que l’adoption mondiale de ces traitements devrait dépasser les 100 millions d’ici 2030, ce qui en ferait une solution utile pour les patients obligés de jongler entre plusieurs applications pour suivre les dosages et les données biométriques.