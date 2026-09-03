Huawei lance sa Watch D3, une nouvelle montre avec brassard mécanique pour mesurer la tension qui veut dépasser les avancées d’Apple et Google basées sur les LED

Huawei lance la Watch D3, troisième génération de sa montre consacrée à la mesure de la tension artérielle

Son brassard gonflable intégré permet désormais un suivi ambulatoire de la tension pendant 24 heures

Elle arrive alors qu’Apple, Google et plusieurs startups spécialisées dans les bagues connectées progressent grâce aux mesures basées sur des LED

Huawei a dévoilé sa Huawei Watch D3, la nouvelle version de sa montre de santé particulièrement centrée sur la tension artérielle. La gamme Watch D se distingue des meilleures montres connectées du marché grâce à ses composants mécaniques : son principal argument est un bracelet traversé par des coussins gonflables, qui se remplissent d’air pour fonctionner comme un brassard et mesurer précisément la tension artérielle à tout moment.

Si le principe est intéressant, les précédentes générations affichaient un design assez massif et ressemblaient davantage aux dispositifs médicaux qu’elles cherchent clairement à reproduire qu’à des montres connectées destinées à être portées au quotidien.

La Huawei Watch D3 entend changer cela avec plusieurs améliorations par rapport aux précédentes versions, particulièrement du côté du design. Elle mesurerait seulement 11,3 mm d’épaisseur pour un poids de 40 g et intégrerait une version « ultra-étroite » de son bracelet gonflable. Elle devrait ainsi être plus facile à porter toute la journée, mais également pendant la nuit.

Le port nocturne semble justement essentiel, puisque la Watch D3 propose une « mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures » (ABPM), conforme aux recommandations médicales selon Huawei. Le communiqué de la marque explique que cette fonction permet de « suivre l’évolution de la tension artérielle tout au long de la journée et de la nuit, même pendant le sommeil ».

« Pendant la journée, les intervalles peuvent être personnalisés et des mesures manuelles réalisées si nécessaire ; la nuit, la montre se gonfle automatiquement avec un fonctionnement plus silencieux afin de limiter les perturbations du sommeil. »

La montre réalise également des mesures de tension artérielle avant et après l’exercice, tout en proposant les autres fonctions habituelles d’une montre connectée, comme le GPS, la navigation sur des itinéraires extérieurs et les analyses de course. Les membres d’une même famille peuvent consulter leurs statistiques respectives grâce à la fonction Health Community afin de garder un œil sur les personnes présentant des risques.

(Image credit: HUawei)

Disponible en France à partir du 29 septembre au prix de 449,99 €, la Huawei Watch D3 est proposée en noir, blanc et doré. Elle reste indisponible aux États-Unis en raison des restrictions toujours imposées à Huawei dans le secteur des télécommunications.

Les consommateurs américains qui souhaitent utiliser un appareil portable capable de mesurer la tension artérielle doivent donc se tourner vers d’autres solutions. Même trois ans après la première Watch D, aucun concurrent ne propose vraiment la même technologie de brassard gonflable au poignet. D’importants progrès ont toutefois été réalisés avec les LED optiques, autrefois considérées comme le « Saint Graal » des capacités des montres connectées.

Apple propose désormais une fonction de détection de l’hypertension, qui surveille les données pendant 30 jours afin de signaler d’éventuels signes d’hypertension, tandis que la Google Pixel Watch 5 dispose d’une fonction de détection de la pression artérielle.

De son côté, la startup Signal Ring, fondée par un ancien responsable d’Android, se concentre exclusivement sur la mesure de la tension artérielle sans brassard et sans calibration grâce à une bague connectée.