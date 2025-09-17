Apple Watch détecte désormais l’hypertension grâce à watchOS 26

La mise à jour watchOS 26 d'Apple est disponible

Elle apporte une nouvelle fonctionnalité permettant de détecter l'hypertension

Cette fonctionnalité vous alerte si votre montre estime que vous souffrez d'hypertension chronique

La mise à jour watchOS 26 d’Apple est disponible dès aujourd’hui et elle regorge de nouveautés, du design Liquid Glass inédit à l’assistant sportif alimenté par l’IA, en passant par la traduction en direct et les suggestions intelligentes de Smart Stack. Mais une fonctionnalité pourrait transformer en profondeur le suivi de la santé au quotidien.

Les alertes d’hypertension surveillent discrètement les signes de tension artérielle chronique. Dès qu’une anomalie est détectée, l’utilisateur est averti afin de pouvoir consulter rapidement un médecin. Cette analyse repose sur les données collectées par le capteur optique de fréquence cardiaque de l’Apple Watch, examinées sur une période de 30 jours pour identifier d’éventuels signes persistants d’hypertension.

L’enjeu est majeur, car l’hypertension figure parmi les premiers facteurs de risque de maladies graves comme les infarctus, les AVC ou encore l’insuffisance rénale, et elle touche environ 1,3 milliard de personnes dans le monde. Le problème réside dans son absence de symptômes, ce qui conduit souvent à un diagnostic tardif, parfois seulement après un événement grave.

C’est pourquoi les alertes d’hypertension intégrées à watchOS 26 pourraient avoir un véritable impact. Si leur fiabilité se confirme, elles permettraient à de nombreuses personnes d’obtenir une aide médicale à temps et contribueraient même à sauver des vies.

Apple estime qu’un million de personnes pourraient recevoir ces alertes dès la première année. La fonctionnalité vient d’obtenir l’approbation de la FDA et sera disponible dans plus de 150 pays.

Modèles Apple Watch compatibles

(Image credit: Apple)

Beaucoup souhaitent savoir quels modèles d’Apple Watch sont compatibles avec cette fonction d’alerte contre l’hypertension. La réponse est simple, il faut disposer d’un modèle récent.

Concrètement, il est nécessaire d’installer watchOS 26 sur sa montre. Apple précise que les alertes ne seront accessibles qu’à partir de l’Apple Watch Series 9 ou des modèles ultérieurs, ainsi que sur l’Apple Watch Ultra 2 ou versions suivantes. Les modèles Apple Watch SE ne sont pas concernés.

Avec un appareil compatible, l’activation se fait automatiquement dès que watchOS 26 est installé. Aucun réglage particulier n’est requis, la surveillance fonctionne en arrière-plan de manière passive. L’idéal reste bien sûr de ne jamais avoir besoin de cette fonction, mais sa présence rassure par la protection qu’elle peut offrir.