Une Apple Watch Series 11 discrète à l’extérieur, radicale à l’intérieur

On porte au quotidien soit une Apple Watch Series 10, soit une Ultra 2. Avec la bêta de watchOS 26 testée ces derniers mois, il a fallu accepter l’idée de la poser sur son chargeur au moins une fois par jour (ou tous les deux jours pour l’Ultra 2). La recharge a toujours constitué une contrainte, atténuée cependant par l’ajout de la charge rapide.

Ainsi, même si l’annonce de nouvelles fonctions santé et de meilleures performances pour l’Apple Watch Series 11 était attendue, un véritable étonnement s’est produit lorsque Apple a affirmé que l’autonomie atteindrait 24 heures.

Cette promesse n’a pas pu être vérifiée lors de la courte prise en main organisée après la présentation dans le Steve Jobs Theater à Apple Park. Toutefois, si l’autonomie tient ses engagements, elle résoudrait l’un des principaux reproches adressés à la montre connectée.

Swipe to scroll horizontally Apple Watch Series 11 : Caractéristiques Row 0 - Cell 0 Row 0 - Cell 1 Catégorie Apple Watch Series 11 Prix À partir de 499 € Dimensions 42mm x 36mm x 9.7mm (42mm), 46mm x 39mm x 9.7mm (46mm) Poids 30,3 g pour le modèle 42 mm ou 37,8 g pour le modèle 46 mm Cadre Aluminium avec dos métallique ou titane (100 % recyclé) Affichage Écran Retina LTPO3 toujours actif OLED grand angle 374 x 446 (42 mm) 416 x 496 (46 mm). Ion-X résistant aux rayures GPS L1 GPS, GNSS, Galileo et BeiDou Autonomie de la batterie 24 heures, 38 heures en mode faible consommation Connexion Bluetooth 5.3, Wi-Fi, puce Ultra Wideband de deuxième génération et 5G (en option) Résistance à l'eau WR50 et IP7X

Jusqu’à 24 heures d’autonomie

(Image credit: Future)

La Series 11 affiche jusqu’à 24 heures d’autonomie, que l’on choisisse le modèle 42 mm ou 46 mm. Les dimensions restent identiques à celles de la Series 10 avec une épaisseur de 9,6 millimètres, mais Apple a revu l’architecture interne de la batterie, ajouté un modem 5G plus efficace sur les modèles cellulaires, et optimisé les performances grâce à watchOS 26.

Les batteries ont ainsi légèrement grandi – environ 9 % de capacité en plus sur le modèle 42 mm et 11 % sur le modèle 46 mm – ce qui permet d’allonger nettement la durée d’utilisation.

Avec le mode Économie d’énergie, qui désactive certaines fonctions dont l’écran toujours allumé, l’autonomie peut grimper jusqu’à 38 heures. La charge rapide reste bien au rendez-vous, via le câble et le socle fournis, et permet de passer de 0 % à 80 % en seulement 30 minutes, comme sur la Series 10.

Un écran plus résistant

(Image credit: Apple)

L’écran est identique à celui de la Series 10, qui constituait déjà une évolution majeure par rapport aux générations précédentes. Sa clarté, sa richesse et sa luminosité sur la Series 11, en 42 mm ou 46 mm, sont remarquables.

Il s’agit toujours d’une dalle LTPO3 Retina OLED toujours allumée, avec bords incurvés et taux de rafraîchissement variable pouvant descendre à 1 Hz. Dans la salle de démonstration très éclairée, l’affichage était impeccable et pouvait atteindre 2 000 nits.

La nouveauté réside dans un verre Ion-X offrant une résistance aux rayures doublée, ce qui devrait renforcer la durabilité, un point important puisque la façade est presque entièrement vitrée.

À l’intérieur, on retrouve la puce S10 avec processeur bicœur 64 bits déjà présente dans la Series 10. watchOS 26, qui introduit Liquid Glass, l’application Notes, Workout Buddy et de nouveaux gestes, fonctionnait avec fluidité. La montre dispose de 64 Go de stockage et d’un nouveau cadran Flow, qui transforme les effets de Liquid Glass en chiffres.

Deux nouvelles fonctions santé

(Image credit: Future)

La Series 11 intègre la mesure de l’oxygène sanguin (désormais réactivée aux États-Unis), le suivi d’activité, le capteur de température cutanée, la fréquence cardiaque, l’ECG et l’analyse du sommeil avec détection de l’apnée.

Deux nouveautés apparaissent également, disponibles sur la Series 11 et sur d’autres modèles grâce à watchOS 26. La première est le Sleep Score. En plus des heures de sommeil et des phases comme le sommeil paradoxal ou profond, un score est désormais attribué, par exemple 73 ou 100, accompagné d’une appréciation globale de la qualité du repos. L’historique de sommeil est même repris pour générer un score rétroactif et révéler des tendances immédiatement exploitables.

La seconde nouveauté est une alerte en cas de risque d’hypertension. Sur une période de 30 jours, un algorithme développé par Apple analyse les signaux du pouls via le capteur optique de fréquence cardiaque. En cas de tendance suspecte, une notification recommande de consulter un médecin. Cette fonction devrait concerner plus d’un million d’utilisateurs dès la première année et sera disponible dans plus de 150 pays, en plus des États-Unis, sous réserve d’homologation.

La 5G fait son entrée

Enfin, les modèles cellulaires de l’Apple Watch Series 11 passent à la 5G, tout en conservant la compatibilité 4G LTE. Ce modem plus efficace promet une meilleure couverture dans les zones compatibles et des vitesses accrues lorsque la montre est utilisée sans iPhone. On retrouve également le GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et la deuxième génération d’Ultra Wideband.

Au final, l’Apple Watch Series 11 n’incarne pas une révolution mais franchit un cap important, notamment grâce à l’autonomie qui pourrait représenter la plus grande progression jamais vue sur une Apple Watch hors gamme Ultra. Le maintien de 24 heures d’utilisation, sous réserve de confirmation lors de tests complets, constitue déjà un argument d’achat solide.

Les prix restent inchangés par rapport à la Series 10. Le modèle 42 mm Wi-Fi commence à 449 €, tandis que le 46 mm démarre à 479 €. Les deux versions en aluminium sont proposées en Noir de jais, Or rose, Argent et dans une nouvelle finition Gris sidéral. Les déclinaisons cellulaires coûtent environ 100 € de plus.