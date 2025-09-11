L'iPhone Air est arrivé : nouveau design, nouveau prix, nouveaux appareils photo et tout ce que vous devez savoir

Apple a présenté l’iPhone Air, une version fine et légère de l’iPhone dotée d’un grand écran et d’un seul capteur photo arrière. Il s’agit de l’iPhone le plus fin jamais conçu, et du premier modèle phare entièrement inédit depuis trois ans.

L’iPhone Air a été annoncé aux côtés de l’iPhone 17, de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max lors de l’événement « Awe Dropping » du 9 septembre. Il prend la place de l’iPhone 16 Plus dans la gamme haut de gamme.

Bien qu’il soit beaucoup plus fin et léger que l’iPhone 17 Pro Max, l’iPhone Air embarque une puissance matérielle notable dans son châssis. On retrouve la nouvelle puce A19 Pro, un écran de 6,5 pouces avec ProMotion et un capteur photo arrière de 48 Mpx accompagné du bouton tactile Camera Control.

Apple ne dévoile pas souvent un nouveau modèle d’iPhone. L’annonce de l’iPhone Air constitue donc un moment important pour le géant technologique. Voici les principales informations à retenir sur ce nouvel appareil.

L'essentiel en bref

Écran 6,5 pouces

Épaisseur 5,6 mm

Puce A19 Pro

Appareil photo arrière Fusion 48 Mpx

Appareil photo frontal 18 Mpx avec Center Stage

« Autonomie d’une journée entière » selon Apple

Châssis en titane

Ceramic Shield 2 à l’avant et à l’arrière

L'iPhone le plus fin jamais conçu

(Image credit: Apple)

L’iPhone Air adopte un nouveau design avec un module photo en forme de pilule très discret et une conception plus fine et plus légère. Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, il devient l’iPhone le plus mince jamais produit, surpassant même le Samsung Galaxy S25 Edge.

Esthétiquement, il se situe entre l’ancien iPhone 16 Plus et le nouvel iPhone 17 Pro Max, reprenant certains éléments de style des deux modèles. Il intègre le même bouton de volume, le bouton latéral, l’Action Button et le Camera Control que l’iPhone 17, ainsi qu’un unique port USB-C.

L’iPhone Air dispose d’un châssis en titane et du verre Ceramic Shield 2 à l’avant comme à l’arrière. Apple le décrit comme son « design le plus résistant à ce jour ».

Quatre coloris sont proposés : Noir sidéral, Blanc nuage, Or clair et Bleu ciel.

Prix et disponibilité

(Image credit: Apple)

L’iPhone Air démarre à 1 229 € pour la version 256 Go, 1 479 € pour la version 512 Go et 1 729 € pour la version 1 To.

Il se positionne entre l’iPhone 17, proposé à 969 €, et l’iPhone 17 Pro, affiché à 1 329 €. Cela reste supérieur au prix de lancement de l’iPhone 16 Plus en version 128 Go, mais équivalent à celui de la version 256 Go.

Pour ce tarif, l’iPhone Air propose la nouvelle puce A19 Pro, un écran 6,5 pouces et un châssis en titane. L’iPhone 16 Plus conserve cependant un ultra-grand-angle supplémentaire, un écran légèrement plus grand de 6,7 pouces et probablement une batterie plus imposante.

Les deux modèles partagent un capteur principal de 48 Mpx, le bouton Camera Control, l’Action Button et la compatibilité avec Apple Intelligence.

Comme toute la série iPhone 17, l’iPhone Air pourra être précommandé à partir du 12 septembre et sera disponible en magasin le 19 septembre.

Puce A19 Pro

(Image credit: Apple)

L’iPhone Air est équipé de la nouvelle puce A19 Pro. La génération précédente, l’A18 Pro, figurait déjà parmi les processeurs les plus puissants de la marque. Le potentiel du nouvel A19 Pro sera donc scruté avec attention lors des tests.

À l’instar du reste de la gamme iPhone 17, l’iPhone Air prend en charge Apple Intelligence, ce qui implique au minimum 8 Go de mémoire vive.

Il embarque également la nouvelle puce N1 pour le Bluetooth et le Wi-Fi, ainsi que le modem cellulaire C1 déjà introduit avec l’iPhone 16e.

Écran ProMotion de 6,5 pouces

(Image credit: Apple)

L’iPhone Air propose un écran de 6,5 pouces, positionné entre l’écran de 6,3 pouces de l’iPhone 17 et celui de 6,9 pouces du Pro Max. La luminosité peut atteindre 3 000 nits et l’écran bénéficie de la protection Ceramic Shield 2.

Comme l’iPhone 17, il est doté de la technologie ProMotion, capable d’adapter la fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz selon le contenu affiché.

Cette caractéristique rend l’affichage plus fluide et naturel, en particulier pour les animations et vidéos. Tous les concurrents haut de gamme intègrent déjà un écran 120 Hz ou supérieur, Apple rattrape donc ici son retard.

Une caméra arrière et une caméra selfie améliorée

(Image credit: Apple)

L’iPhone Air intègre un seul appareil photo arrière de 48 Mpx, capable d’un zoom numérique x2 de « qualité optique ».

L’appareil photo frontal passe quant à lui à 18 Mpx, avec un capteur carré et la fonction Center Stage, permettant une performance identique en mode portrait ou paysage.

Le smartphone introduit également une version affinée du bouton tactile Camera Control, déjà présent sur la série iPhone 16, qui offre un contrôle matériel de l’obturateur, du zoom et d’autres paramètres.

L’iPhone Air devient ainsi le premier modèle haut de gamme lancé avec un seul appareil photo arrière depuis l’iPhone XR en 2018. En général, les iPhones à un seul capteur appartiennent plutôt aux gammes milieu ou entrée de gamme.

Apple mise donc sur la finesse et la légèreté de l’iPhone Air pour séduire, même en l’absence d’un second capteur arrière. C’est une rareté sur le marché des smartphones premium actuels.

eSIM uniquement

(Image credit: Future)

L’iPhone Air adopte un design exclusivement eSIM, ce qui signifie l’absence de carte SIM physique. Les utilisateurs peuvent souscrire un forfait mobile directement en ligne, ce qui facilite le changement d’opérateur ou l’activation de forfaits de voyage.

Il semble probable que le tiroir SIM ait été supprimé pour libérer de l’espace en faveur de la batterie. Les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max sont également uniquement compatibles eSIM.

Autonomie de la batterie

(Image credit: Future)

La plupart des rumeurs autour de l’iPhone Air faisaient état d’une autonomie réduite. Apple n’a pas confirmé ce point lors de sa présentation, mais les perspectives ne sont pas très rassurantes.

Habituellement, la marque annonce l’autonomie de ses modèles en heures de lecture vidéo continue. Pour l’iPhone Air, elle s’est contentée d’évoquer une « autonomie d’une journée entière ».

Apple a aussi présenté un nouveau pack de recharge MagSafe plus fin. Avec cet accessoire, l’iPhone Air atteindrait 40 heures de lecture vidéo. C’est intéressant, mais cela ne donne pas d’indication claire sur l’autonomie réelle de l’appareil seul.