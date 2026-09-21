Apple Watch : le nouveau score de préparation veut enfin rattraper Oura, Garmin et Whoop

Lorsque Apple a officiellement présenté les Apple Watch Series 12 et Ultra 4, la marque a affirmé que sa nouvelle génération proposait la mesure de fréquence cardiaque la plus précise sur un wearable grâce à son nouveau Système de suivi de santé.

Au-delà de la précision, ce système permet surtout à Apple d’introduire de nouvelles fonctions, dont le score de préparation.

Cet indicateur analyse de nombreuses données recueillies par la montre afin d’estimer si l’utilisateur se trouve dans de bonnes conditions pour affronter une journée exigeante physiquement ou mentalement. Une indication simple accompagne la note pour la remettre en contexte.

Le principe n’est évidemment pas nouveau. Oura, Garmin, Whoop et Fitbit proposent déjà depuis longtemps différents indicateurs de récupération ou de préparation.

Craig Bolton, directeur des technologies Fitness chez Apple, explique que le moment est devenu pertinent grâce à l’évolution du matériel. Selon lui, plusieurs fonctions de santé et de fitness existaient déjà, mais le nouveau Système de suivi de santé ajoute notamment la mesure continue de la VFC et des relevés cardiaques beaucoup plus fréquents. Ces données sont considérées comme essentielles pour proposer un indicateur à la fois précis, synthétique et simple.

(Image credit: Apple)

Le score est visible dans l’application Préparation de l’Apple Watch, via une complication dédiée et dans la nouvelle application Santé.

Le calcul repose notamment sur le score de sommeil, les données de Signes vitaux — température, oxygène sanguin et autres mesures — ainsi que les entraînements récents et la charge d’entraînement.

Apple confirme que les séances enregistrées depuis des applications tierces peuvent aussi entrer dans le calcul.

Sept nuits de suivi du sommeil sont nécessaires avant l’apparition des premiers scores afin d’établir une valeur de référence.

Contrairement à Oura, Google ou Garmin, Apple utilise une échelle de 1 à 10 plutôt que 1 à 100.

Craig Bolton explique que les fonctions de santé et fitness doivent rester simples et immédiatement compréhensibles. Le score est donc accompagné d’une catégorie très lisible indiquant, par exemple, qu’une personne est prête à fournir un effort ou qu’un rythme plus calme serait préférable.

Les utilisateurs souhaitant davantage de détails peuvent ensuite consulter précisément les mesures qui font monter ou descendre la note et ouvrir les différentes applications correspondantes.

Pourquoi la VFC est essentielle

(Image credit: Apple)

Le score de préparation dépend fortement de la capacité du nouveau Système de suivi de santé à mesurer la fréquence cardiaque beaucoup plus souvent qu’auparavant.

L’Apple Watch Series 11 effectue certaines mesures continues environ toutes les cinq minutes. Les Series 12 et Ultra 4 peuvent descendre jusqu’à une mesure toutes les cinq secondes.

Apple estime que cette augmentation spectaculaire de la fréquence des relevés explique pourquoi le score de préparation reste réservé à ces deux modèles.

La variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC, constitue une autre donnée essentielle. Elle mesure les variations de durée entre deux battements. Les wearables l’utilisent depuis plusieurs années pour mieux interpréter le stress, la récupération ou les effets de l’activité physique.

Les Series 12 et Ultra 4 distinguent désormais deux mesures : la VFC globale et la VFC de récupération.

Cette dernière intervient directement dans le calcul du score de préparation et peut également être consultée séparément dans l’application cardiaque de l’Apple Watch.

Craig Bolton précise que la VFC de récupération joue aussi un rôle dans l’expérience Signes vitaux. Apple souhaite permettre de suivre son évolution pendant la nuit et la journée avant de la combiner avec le sommeil, les autres signes vitaux et l’activité afin de fournir une synthèse simple de l’état général.

Une fonction fondée sur plusieurs études

(Image credit: Apple)

Apple n’a évidemment pas construit son score de préparation sans données préalables.

La fonction s’appuie sur plusieurs études conduites par l’entreprise, notamment l’étude Heart Rate and Movement annoncée en 2019. Les données de cette étude ont servi à ajuster l’expérience proposée par le score.

L’étude Apple consacrée à la précision de la fréquence cardiaque du nouveau Système de suivi de santé a également participé au développement.

D’autres études ont demandé aux participants d’évaluer leur fatigue et leur état ressenti afin de comparer ces impressions aux mesures enregistrées par les appareils.

Craig Bolton indique que des essais supplémentaires ont ensuite vérifié que la fonction se comportait comme prévu.

Dans certaines situations, le score devrait simplement confirmer un état de fatigue ou de forme déjà ressenti au réveil. Dans d’autres, il pourrait mettre en évidence un changement que l’utilisateur n’avait pas encore remarqué.

Apple souligne que chacune des principales mesures utilisées par le système a déjà fait l’objet de validations spécifiques.

Le score de préparation ne sert pas uniquement le matin

Jusqu’à présent, les scores de récupération concurrents étaient surtout consultés au réveil. Apple veut proposer une approche plus dynamique sur les Series 12 et Ultra 4.

Les événements de la journée peuvent donc modifier la note, qu’il s’agisse d’un entraînement difficile ou d’un changement dans les données de Signes vitaux.

Le suivi continu de la fréquence cardiaque permet par exemple à la montre de détecter une fréquence inhabituellement élevée pendant la journée et d’ajuster le score en conséquence.

Apple considère également que cette fonction ne s’adresse pas uniquement aux sportifs très entraînés.

Une semaine chargée entre travail, famille, sommeil insuffisant et quelques séances de sport peut suffire à donner de la valeur au score.

Dans certains cas, il confirmera simplement un état déjà perceptible. Dans d’autres, il pourra attirer l’attention sur un niveau de stress ou un besoin de récupération avant que celui-ci devienne évident.

L’objectif d’Apple est donc de rendre l’indicateur utile à toute personne portant sa montre pendant la journée et la nuit, et pas uniquement aux athlètes.