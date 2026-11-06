« Je veux que vous ayez énormément de RAM » : Sam Altman tente de calmer la colère des utilisateurs de PC

Sam Altman affirme vouloir que tout le monde dispose de suffisamment de RAM.

Il assure que ses précédentes déclarations ont été sorties de leur contexte.

Le patron d'OpenAI avait auparavant critiqué l'utilisation de barrettes de RAM dans les ordinateurs personnels.

Lorsque Sam Altman, le patron d'OpenAI, a déclaré qu'il était « assez terrible » que les particuliers utilisent des barrettes de RAM dans leurs ordinateurs alors que les data centers que son entreprise souhaite construire en manquent, ses propos ont provoqué exactement les réactions auxquelles on pouvait s'attendre. Désormais, Altman tente de revenir sur ses déclarations en assurant qu'il ne s'agissait que d'un malentendu.

Pour replacer les choses dans leur contexte, Altman avait tenu ses propos lors du podcast Cheeky Pint, où il avait déclaré : « Du point de vue de la répartition mondiale des ressources, il est en réalité assez terrible que tout le monde conserve une partie de l'offre mondiale limitée de DRAM dans son propre ordinateur… Il faut maximiser l'utilisation dans le cloud si l'on cherche à gérer un environnement où l'offre est aussi limitée. Et pourtant, l'intuition de nombreuses personnes semble aller exactement dans le sens inverse. »

Dans une publication sur X, Altman a accepté la demande d'un utilisateur qui lui proposait de changer son nom en « Ram Altman », en référence à ses précédentes déclarations. Il a ensuite précisé qu'il effectuerait ce changement « mais uniquement parce que je veux réellement que le monde dispose de tonnes de mémoire et que les gens puissent en installer autant qu'ils le souhaitent dans leurs ordinateurs. Et c'est putain d'agaçant que ces propos aient été sortis de leur contexte. Cela fait longtemps que je plaide pour que la production mondiale de mémoire augmente ».

En réponse à un autre utilisateur de X qui lui demandait « pourquoi tu veux ma RAM alors ? », Altman a répondu : « Je veux que vous ayez énormément de RAM. »

Un problème dont OpenAI est elle-même responsable

(Image credit: Shutterstock / LightField Studios)

Certains lecteurs pourraient trouver quelque peu malhonnête l'affirmation d'Altman selon laquelle ses propos tenus dans le podcast Cheeky Pint auraient été sortis de leur contexte. Comme le montre la transcription de l'entretien, Altman parlait des personnes qui exécutent des modèles d'IA locaux sur leurs ordinateurs et qui pourraient considérer que ces modèles représentent l'avenir, rendant ainsi les data centers inutiles. C'est précisément à ce moment qu'il a commencé sa déclaration par « Du point de vue de la répartition mondiale des ressources ».

Il est donc difficile d'interpréter ses propos autrement que comme une critique des personnes qui possèdent des barrettes de mémoire dans leurs ordinateurs personnels, puisque cette RAM pourrait être utilisée dans les data centers.

Une partie du problème vient du fait que l'entreprise d'Altman est elle-même l'une des principales responsables de la grave pénurie de RAM. La ruée mondiale vers la mémoire est presque entièrement alimentée par les besoins des data centers consacrés à l'IA, laissant les consommateurs ordinaires avec très peu de possibilités.

La solution proposée par Altman, qui affirme « plaider depuis longtemps pour une augmentation de la production mondiale de mémoire », paraît également peu convaincante. La mise en service de nouvelles usines de fabrication prendra du temps, alors que certains analystes et fabricants prévoient que les pénuries actuelles pourraient durer plusieurs années.

Les dernières déclarations d'Altman ne devraient donc probablement pas améliorer son image auprès des utilisateurs de PC, malgré toutes ses protestations.