Le nouveau patron d'Apple juge la hausse des prix de la RAM « sans précédent », et les Mac pourraient encore augmenter

John Ternus a averti que la hausse actuelle des prix de la mémoire était « sans précédent ».

Le PDG d'Apple prévoit une nouvelle augmentation du coût de la RAM au cours du dernier trimestre 2026.

Ces déclarations sont plus inquiétantes que les précédents avertissements d'Apple, alors que 2027 pourrait être une année particulièrement difficile pour les prix.

Apple vient de lancer un nouvel avertissement concernant la hausse « sans précédent » des prix de la RAM. Une déclaration qui s'ajoute aux nombreuses alertes déjà émises sur le coût de la mémoire et des autres composants informatiques.

Comme le rapporte The Guardian, John Ternus, le nouveau PDG d'Apple, a abordé la crise de la mémoire lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats du troisième trimestre fiscal du groupe.

Ces résultats ont dépassé les attentes des analystes, notamment grâce aux ventes d'iPhone, de Mac mini et aux performances commerciales enregistrées en Chine.

Mais Ternus, qui a récemment succédé à Tim Cook, a choisi des mots particulièrement alarmants pour évoquer le marché des composants.

« Ce qui se passe actuellement avec les prix de la mémoire est sans précédent », a déclaré le dirigeant.

Il a également prévenu que le coût de la RAM continuerait d'augmenter au quatrième trimestre 2026, par rapport aux niveaux déjà élevés observés pendant le reste de l'année.

Or, les consommateurs ont déjà subi une forte inflation des prix de la mémoire ces derniers mois.

Malgré des résultats financiers supérieurs aux prévisions, Apple a donc averti ses investisseurs que la hausse du coût des composants risquait de réduire une partie de ses marges bénéficiaires. Cette perspective a contribué au recul de son action en Bourse.

Apple avait déjà relevé les prix de ses Mac plus tôt cette année. Des hausses avaient également touché les iPad, puis plus récemment les iPhone.

John Ternus a reconnu que ces augmentations avaient permis de compenser en partie les conséquences de la crise des composants pour l'entreprise.

Mais les déclarations du PDG laissent désormais craindre que ces ajustements ne suffisent plus.

John Ternus durcit le ton

(Image credit: Apple)

La déclaration de John Ternus est particulièrement inquiétante. Elle semble même plus sévère que les avertissements formulés par Apple avant les augmentations tarifaires de juin 2026.

À l'époque, Tim Cook occupait encore la direction du groupe. Il avait prévenu que des coûts de mémoire « nettement plus élevés » auraient des conséquences croissantes sur les produits Apple.

Ces prévisions se sont malheureusement concrétisées.

Aujourd'hui, le terme « sans précédent » paraît encore plus préoccupant que « significatif ». Il convient toutefois de préciser que John Ternus évoque autant les augmentations déjà enregistrées cette année que celles attendues prochainement.

Le signal reste néanmoins difficile à ignorer. Apple semble préparer les consommateurs à une nouvelle période de hausses tarifaires.

Il serait surprenant que cette évolution n'affecte pas davantage les Mac, iPhone et iPad, que ce soit pendant le trimestre actuel ou en 2027.

Pour le moment, impossible de déterminer précisément dans quelle mesure l'augmentation du prix de la mémoire réduira les bénéfices d'Apple. Le constructeur pourrait aussi décider de répercuter une partie de ces dépenses supplémentaires sur ses clients.

Seuls les prochains résultats financiers permettront de mieux comprendre cet équilibre.

Les ventes de Mac mini ont notamment contribué à l'amélioration des revenus du groupe pendant le dernier trimestre.

C'est ce qu'a souligné Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez la société de gestion d'investissements Quilter Cheviot, cité dans l'article du Guardian. Cette progression serait notamment liée à la demande croissante pour l'intelligence artificielle exécutée localement.

Le Mac Studio participe également à cette tendance. Mais cet ordinateur professionnel vient aussi d'illustrer à quel point les options de mémoire deviennent excessivement coûteuses chez Apple.

Un exemple récent concerne les configurations haut de gamme dotées de 512 Go de mémoire unifiée.

Une telle configuration coûte désormais plus de deux fois le prix d'un Mac Studio équipé de 256 Go de RAM.

Autrement dit, il devient moins cher d'acheter deux Mac Studio avec 256 Go de mémoire chacun plutôt qu'un seul ordinateur équipé de 512 Go.

Dans le premier cas, l'acheteur dispose même de deux processeurs et de deux circuits graphiques distincts.

Évidemment, ces configurations ne sont pas interchangeables pour les logiciels nécessitant une très grande quantité de mémoire unifiée sur une seule machine. Mais cette comparaison illustre le niveau atteint par les tarifs des options les plus élevées.

La situation semble absurde. Pourtant, elle reflète parfaitement la politique tarifaire actuelle autour des extensions de mémoire.

Les options de RAM ont toujours été particulièrement chères chez Apple, bien avant le début de la pénurie. Le stockage SSD souffre d'ailleurs du même problème.

Et d'après John Ternus, rien ne laisse présager une amélioration à court terme.

Ces avertissements rejoignent les prévisions de nombreux fabricants et analystes du secteur. Depuis deux mois, les annonces inquiétantes se multiplient concernant l'avenir de la mémoire vive.

SK Hynix estime même que la pénurie pourrait durer jusqu'en 2030. De son côté, Micron prévoit des tensions particulièrement fortes sur l'offre en 2027 et 2028.

Dans ces conditions, la véritable question n'est plus seulement de savoir si les prix vont augmenter, mais jusqu'où ils pourraient grimper.

Certaines catégories de produits technologiques et de composants informatiques risquent de devenir de plus en plus difficiles à financer en 2027.

Pour les consommateurs qui envisagent déjà de changer d'ordinateur ou d'acheter de la mémoire supplémentaire, les promotions du Black Friday pourraient donc représenter une occasion intéressante. À condition, évidemment, de comparer les véritables prix et de ne pas se laisser séduire par des réductions artificielles.