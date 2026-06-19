Apple prépare-t-il une flambée des prix sur les Mac ? Le message de Tim Cook pousse déjà à acheter sans tarder

Le PDG d’Apple a averti que des « hausses de prix sont inévitables » pour ses produits

Cela signifie, pour commencer, des Mac, iPhone et iPad plus chers

Les augmentations devraient être importantes, et des ajustements de gamme sont redoutés, comme récemment avec le Mac mini – le MacBook Neo d’entrée de gamme pourrait-il subir le même sort ?

Le PDG Tim Cook a averti qu’Apple allait augmenter de manière significative les prix de ses produits en raison de la crise de la RAM.

Dans un entretien accordé au Wall Street Journal (repéré par Wccftech), Cook a déclaré : « Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables. Tout est fait pour atténuer les fortes augmentations qui sont répercutées, et des efforts ont été menés pour protéger les clients, mais la situation est devenue intenable. »

La flambée des coûts de la mémoire et du stockage (SSD) oblige Apple à relever ses prix, et ces hausses seront « substantielles », selon le rapport (ce que laissaient déjà entendre de précédents propos de Cook, qui évoquait dès juin des augmentations de coûts « significatives » pour la mémoire, avec un « impact croissant » sur les produits Apple).

Ce scénario n’était donc pas inattendu, mais il est désormais clair que ces hausses arrivent en raison d’une situation jugée « intenable » autour de l’approvisionnement en puces mémoire, largement accaparé par l’IA et les centres de données, au détriment des produits grand public.

L’ampleur exacte de ces augmentations, ainsi que les produits concernés, restent inconnues, Cook n’ayant donné aucune précision sur ces points.

Il est toutefois probable que les produits phares d’Apple deviennent plus chers, notamment l’iPhone, l’iPad et les Mac. Le Wall Street Journal avance même que l’iPhone Pro 18 pourrait débuter à 1 299 $ aux États-Unis, sur la base d’estimations, au lieu de 1 099 $ US pour l'iPhone 17 Pro.

C'est le moment d'acheter un Mac ?

(Image credit: Future)

La question du calendrier de ces hausses reste centrale. Compte tenu des précédents propos de Cook sur juin, une augmentation des prix des Mac pourrait être imminente, comme le suggère le Wall Street Journal, d’autant que le Mac mini a déjà vu son prix d’entrée augmenter. Apple a en effet supprimé la version la plus abordable avec 256 Go de stockage, ce qui rend de fait le modèle de base environ un tiers plus cher.

En conséquence, pour un achat de Mac, la période actuelle pourrait être la plus opportune, avant que les prix n’augmentent. Les promotions éventuelles sur les MacBook lors du Prime Day pourraient ainsi représenter des occasions intéressantes, d’autant qu’une remise a déjà été observée sur le MacBook Neo (au Royaume-Uni).

Saisir cette offre pourrait s’avérer pertinent, car si l’exemple du Mac mini se confirme, la version actuelle du MacBook Neo pourrait disparaître dans le courant du prochain trimestre. Comme le résume un commentaire sur un fil Reddit : « Le MacBook Neo à 599 dollars, c’était bien tant que ça durait. »

Concernant l’évolution globale des prix chez Apple, un autre point évoqué par Cook dans cet entretien mérite attention. Le dirigeant indique que l’entreprise est prête à utiliser son « bilan pour faire partie de la solution ».

Cela ne signifie pas qu’Apple va financer la construction de ses propres usines de production de puces, ce que Cook exclut explicitement. Cela suggère plutôt des investissements dans ce secteur technologique, sans précision sur les modalités.

Certains analystes, comme Jukan sur X, estiment qu’il pourrait s’agir de paiements anticipés pour sécuriser davantage d’approvisionnement en mémoire, ce qui nécessiterait des montants importants pour rivaliser avec les acteurs majeurs de l’IA. D’autres envisagent un soutien aux projets d’expansion des fabricants de puces mémoire, dans le cadre d’accords visant à obtenir des conditions tarifaires plus favorables à long terme pour les iPhone, iPad et Mac.

Par ailleurs, Jukan a aussi relayé un message du président Donald Trump sur Truth Social, affirmant qu’Apple aurait accepté de collaborer avec Intel pour concevoir et produire ses puces aux États-Unis, une piste déjà évoquée pour réduire la dépendance à TSMC.

Tim Cook a déjà indiqué qu’Apple explorait « plusieurs options » pour faire face à la crise de la RAM. De nombreux éléments semblent donc se jouer en coulisses actuellement. Des précisions sont attendues prochainement, tandis que l’évolution du MacBook Neo et des autres ordinateurs portables Apple reste suivie de près.