Apple va limiter davantage l’accès complet au disque sur Mac à cause des risques liés aux agents IA

Full Disk Access a été conçu notamment pour permettre les sauvegardes système, mais les agents IA créent désormais un nouveau risque

Apple confirme préparer des contrôles supplémentaires pour mieux protéger les données sensibles

Aucune date d’arrivée n’est encore annoncée, et rien n’indique pour l’instant que le changement figure dans macOS 27.2

Apple a annoncé son intention de donner davantage de contrôle aux utilisateurs sur l’autorisation Full Disk Access de macOS afin de limiter les risques liés aux agents IA.

Accorder un accès complet au disque à une application lui permet de contourner une grande partie des protections de confidentialité de macOS et d’accéder notamment aux fichiers, documents, e-mails, messages, historiques de navigation et autres données.

Cette autorisation a notamment été créée pour permettre à des outils comme les logiciels de sauvegarde d’accéder réellement à l’ensemble du système. L’essor des agents IA rend toutefois ce niveau d’accès beaucoup plus sensible.

Apple veut revoir Full Disk Access à cause de l’IA

Dans son annonce du 2 octobre, Apple explique que certains développeurs utilisent Full Disk Access d’une manière pouvant exposer l’intégralité du système sans que les utilisateurs comprennent nécessairement toute la portée de cette permission.

L’entreprise prévoit donc d’introduire des contrôles supplémentaires afin qu’une application ne puisse obtenir ce niveau d’accès qu’après une action très explicite de l’utilisateur.

Apple cite directement les progrès des agents IA parmi les raisons qui rendent cette évolution critique. Plus ces logiciels deviennent capables d’agir de manière autonome, plus les conséquences d’un accès aussi large peuvent devenir importantes.

L’interface et les options de Full Disk Access n’ont toutefois pas encore changé.

Une future version de macOS devrait intégrer les nouvelles protections, mais aucun calendrier précis n’est annoncé.

Rien n’indique actuellement que le changement soit déjà présent dans les versions bêta de macOS 27.2. Les bêta 1 et 2 ont toutefois été publiées avant l’annonce du 2 octobre, ce qui laisse ouverte la possibilité d’une intégration ultérieure.

Cette décision pourrait avoir été accélérée par un récent témoignage publié par Inc., selon lequel l’agent IA Muse de Meta aurait accédé aux messages d’un utilisateur.

Andy Stone, porte-parole de Meta, a ensuite rappelé sur X que Full Disk Access et le connecteur Messages nécessitent tous deux une activation volontaire.

Reste que les réglages actuels de Full Disk Access accordent des droits extrêmement larges. Des contrôles plus granulaires permettraient de mieux distinguer les applications qui ont réellement besoin de ce niveau d’accès de celles qui peuvent fonctionner avec des permissions beaucoup plus limitées.