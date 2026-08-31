OpenAI rassemble Microsoft, Google et plus de 120 organisations pour renforcer la cybersécurité face à l’IA

OpenAI veut que chaque entreprise, cabinet, gouvernement et fournisseur d’infrastructures soit renforcé contre les cybermenaces alimentées par l’IA

Pour y parvenir, les entreprises développant les modèles d’IA de pointe et les acteurs de la cybersécurité doivent proposer des accès et des formations

Une lettre expliquant ces objectifs et la manière de les atteindre a été signée par plus de 120 organisations

Après une série de cyberattaques accidentelles et de démonstrations montrant que de puissants modèles d’IA peuvent identifier des vulnérabilités et franchir même des défenses particulièrement solides, OpenAI appelle les autres acteurs du secteur à renforcer les entreprises, gouvernements et infrastructures critiques du monde entier.

« Chacun peut réduire les risques dès aujourd’hui », explique l’appel d’OpenAI. « Toutes les organisations, entreprises de cybersécurité, partenaires technologiques, gouvernements et entreprises développant des modèles d’IA de pointe ont un rôle important à jouer : accélérer les priorités des défenseurs grâce à des outils, des financements et un soutien pratique, en particulier pour les organisations d’infrastructures critiques disposant de budgets limités. »

Plus de 120 organisations ont signé la lettre d’OpenAI et souscrit à trois principes : le niveau de sécurité actuel ne sera bientôt plus suffisant ; les IA dotées de capacités cyber peuvent aider à renforcer les organisations vulnérables ; et une réponse collective est nécessaire pour y parvenir.

Une action collective pour la cyberdéfense

Alors qu’OpenAI et d’autres organisations ont obtenu peu de résultats en demandant un ralentissement du développement des technologies d’IA, cette approche représente l’alternative suivante. Les capacités cyber de l’IA progresseront, que les organisations le souhaitent ou non. S’il est impossible de ralentir cette évolution, mieux vaut donc s’y préparer.

La première priorité d’OpenAI consiste à s’assurer que les fondamentaux de la cybersécurité sont couverts afin de préparer les organisations à l’avenir de l’IA cyber. « Faites de la cyberdéfense une priorité immédiate pour les dirigeants », indique la lettre. Il faut corriger et vérifier les faiblesses, remplacer ou mettre à niveau les systèmes en appliquant le principe du moindre privilège et utiliser, lorsque cela est possible, des défenses cyber alimentées par l’IA.

Le deuxième point demande aux organisations « d’aider à diriger la réponse face aux attaques soutenues rendues possibles par l’IA », notamment en déployant des outils qui rendent la défense basée sur l’IA accessible à tous et en développant des procédures permettant aux entreprises et infrastructures critiques de comprendre comment ces outils doivent être déployés et utilisés.

Le troisième point appelle à une coordination avec les gouvernements afin que les chaînes d’approvisionnement, les hôpitaux, les services des eaux et les administrations locales puissent tous accéder à des défenses cyber basées sur l’IA. La priorité doit aller aux structures qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour moderniser leurs systèmes existants ou mettre elles-mêmes ces outils en place.

Enfin, OpenAI demande aux entreprises développant les modèles d’IA les plus avancés d’offrir accès, formation et assistance aux « défenseurs sous-financés des infrastructures critiques », notamment grâce à des évaluations des menaces et à des outils d’observabilité capables d’améliorer la réponse et la récupération après une cyberattaque.

« Les dirigeants de l’industrie et des gouvernements doivent mobiliser toute la puissance de leurs technologies, ressources et expertises pour cet effort. Placez les IA dotées de capacités cyber entre les mains des défenseurs, en commençant par les équipes qui protègent les services essentiels. Corrigez les faiblesses les plus dangereuses, vérifiez les correctifs et partagez ce qui fonctionne afin que les autres puissent s’appuyer dessus », indique la lettre.

« Ensemble, les avancées actuelles de l’IA peuvent devenir des améliorations durables de la sécurité qui profiteront à tous. Mettons-les au travail. »