Anthropic dépense 3,4 milliards de dollars pour sécuriser son propre approvisionnement en électricité

Les équipements Caterpillar donneront à Anthropic accès à une puissance de 1,7 gigawatt

Les pénuries d’électricité américaines obligent les entreprises d’IA à repenser leurs investissements dans les infrastructures

Anthropic consacre 3,4 milliards de dollars à l’achat de générateurs au gaz naturel, alors que les pénuries d’électricité menacent l’expansion des infrastructures d’intelligence artificielle aux États-Unis.

Selon un article du Financial Times, l’entreprise achète des équipements Caterpillar capables de produire jusqu’à 1,7 gigawatt d’électricité.

Cette acquisition marque une rupture avec la stratégie précédente d’Anthropic, qui privilégiait la location d’infrastructures informatiques, alors qu’il devient de plus en plus difficile de garantir un approvisionnement électrique suffisant.

Anthropic investit dans la production électrique face à la croissance des besoins de l’IA

Ces générateurs pourraient fournir une quantité considérable d’électricité aux data centers qui prennent en charge Claude, la plateforme d’intelligence artificielle d’Anthropic, ainsi que d’autres services concurrents.

Les entreprises technologiques rencontrent désormais des difficultés croissantes pour obtenir suffisamment d’électricité afin de faire fonctionner des infrastructures informatiques toujours plus exigeantes.

Les data centers nécessitent une puissance électrique importante pour alimenter les processeurs, les équipements de refroidissement, les systèmes réseau et les autres installations indispensables aux charges de travail de l’IA.

Toutefois, le raccordement de nouveaux sites aux réseaux électriques existants peut prendre plusieurs années, poussant les entreprises à rechercher d’autres moyens de sécuriser leur approvisionnement.

Les entreprises examinent donc toutes les solutions disponibles et viables pour disposer de l’électricité nécessaire à leurs opérations informatiques.

Les générateurs au gaz naturel constituent une possibilité, puisqu’ils permettent aux exploitants de produire leur propre électricité sans dépendre entièrement des réseaux publics.

Cette solution présente néanmoins ses propres inconvénients, notamment parce que les carnets de commandes des fabricants de turbines à gaz seraient déjà remplis jusqu’au début des années 2030.

L’acquisition de ces équipements pourrait donc devenir particulièrement difficile pour de nombreuses entreprises qui en ont besoin.

Ces installations de production pourraient ainsi aider Anthropic à sécuriser ses capacités électriques, tout en réduisant sa dépendance à des infrastructures énergétiques de plus en plus contraintes.

Le développement du gaz naturel comporte des risques environnementaux et financiers

Anthropic n’est pas la seule entreprise à se tourner vers le gaz naturel pour alimenter ses data centers en pleine expansion.

Google, Amazon, Microsoft et Meta ont également annoncé des projets comprenant de grandes installations au gaz destinées à leurs infrastructures informatiques. « En possédant une partie de leurs infrastructures électriques et en développant ces compétences en interne, les entreprises pensent pouvoir mieux se protéger contre les perturbations qui échappent à leur contrôle », explique Arash Nazhad, directeur général et responsable de l’énergie propre et de l’électricité chez Stifel.

La demande croissante a également ravivé l’intérêt pour la fracturation hydraulique, généralement appelée fracking, qui permet d’extraire du gaz naturel de formations rocheuses souterraines.

Mais l’expansion de la production gazière soulève des préoccupations environnementales, notamment concernant la dégradation des sols, les émissions et les conséquences d’une consommation accrue de combustibles fossiles.

Selon une récente projection, les data centers américains pourraient consommer davantage de gaz naturel que l’Allemagne et le Japon réunis d’ici 2035.

Cette augmentation potentielle intervient alors que plusieurs analyses avertissent d’une forte hausse possible des prix du gaz naturel sur certains marchés avant la fin de la décennie.

Les analystes s’attendent à ce que les prix fassent plus que tripler sur certains marchés d’ici 2030, ce qui pourrait augmenter les dépenses d’exploitation des entreprises dépendantes de l’électricité produite au gaz.

De telles hausses pourraient rendre la production privée d’électricité nettement plus coûteuse, particulièrement pour les exploitants qui engagent plusieurs milliards de dollars dans l’achat d’équipements.

L’investissement d’Anthropic comporte donc des risques financiers qui dépassent le coût initial du matériel, notamment les dépenses de combustible et les frais d’entretien des installations de production.

Malgré ces limites, cette solution permet de répondre directement aux difficultés actuelles d’approvisionnement électrique de l’entreprise et pourrait constituer une source d’énergie de secours fiable.