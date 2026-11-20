Demander à Gemini de réécrire un e-mail consomme environ cinq gouttes d’eau. C’est du moins ce qu’affirme Google.

Dans une étude technique publiée en août 2025, l’entreprise estime qu’une requête textuelle médiane sur Gemini Apps consomme 0,24 Wh d’énergie, émet 0,03 gramme d’équivalent CO₂ et utilise 0,26 ml d’eau.

Google a comparé cette consommation énergétique à celle d’un téléviseur fonctionnant pendant moins de neuf secondes. L’entreprise affirme également qu’en douze mois, la consommation d’énergie et l’empreinte carbone d’une requête médiane ont respectivement été divisées par 33 et par 44. Des progrès considérables en matière d’efficacité, à condition que les calculs soient corrects.

Un chiffre techniquement correct

Il faut reconnaître que la méthode de Google prend en compte davantage d’éléments que la plupart des estimations. Au-delà des puces dédiées à l’IA, elle intègre les processeurs et la mémoire des serveurs, les machines maintenues en veille ainsi que les dépenses énergétiques des data centers, notamment leur refroidissement. Si seuls les TPU et GPU actifs sont comptabilisés, les chiffres tombent à 0,10 Wh et 0,12 ml d’eau. Google reconnaît elle-même qu’il s’agit d’une sous-estimation.

Selon ses propres calculs, les accélérateurs d’IA représentent 58 % de l’énergie consommée pour chaque requête. Les processeurs et la mémoire des serveurs en utilisent 24 % supplémentaires, tandis que les capacités de réserve et les infrastructures des data centers se partagent les 18 % restants.

Le problème concerne la consommation d’eau. Le chiffre de Google couvre uniquement l’eau utilisée sur place pour refroidir ses data centers, à partir de la moyenne de l’ensemble de ses installations en 2024. Les précisions méthodologiques indiquent également que les données n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante.

Ce que révèlent les petites lignes

Les centrales électriques consomment elles aussi de l’eau, notamment pour leur refroidissement et pour produire la vapeur qui entraîne leurs turbines. C’est précisément cette consommation que Google a écartée, selon Shaolei Ren, professeur associé à l’université de Californie à Riverside, dont les travaux sont cités dans l’étude. Interrogé à ce sujet, le chercheur estime que l’entreprise « cache tout simplement les informations essentielles ».

Google souligne que ses cinq gouttes sont bien inférieures à une précédente estimation d’environ 50 ml par requête, issue des recherches de Ren. Mais le chercheur rappelle que son calcul incluait déjà cette consommation d’eau indirecte. Son étude de 2023 estimait que GPT-3 consommait l’équivalent d’une bouteille de 500 ml d’eau pour 10 à 50 réponses de longueur moyenne, selon le lieu et le moment de leur génération.

Cette consommation indirecte est loin d’être négligeable. Un rapport publié en 2024 par le Lawrence Berkeley National Laboratory révèle qu’en 2023, la production d’électricité destinée aux data centers américains a consommé environ douze fois plus d’eau que leur refroidissement. Meta, seul géant du numérique à publier cette information, estime que sa consommation indirecte dépasse de plus de vingt fois sa consommation directe.

Ren et Alex de Vries-Gao, fondateur de Digiconomist, contestent également la comparaison entre la requête médiane retenue par Google et leurs propres moyennes. Tous deux estiment que Google aurait dû publier des émissions calculées selon la localisation de ses installations. Cette méthode reflète le réseau électrique réellement utilisé à proximité de chaque data center, contrairement aux chiffres fondés sur le marché, qui tiennent compte des achats d’énergie propre.

Reste enfin la question de l’échelle. L’application Gemini a dépassé le milliard d’utilisateurs actifs mensuels en août 2026. Parallèlement, le dernier rapport environnemental de Google indique que sa consommation totale d’eau a augmenté de 34 %, atteignant 10,9 milliards de gallons en 2025.

Cinq gouttes d’eau par requête constituent peut-être une estimation techniquement exacte. Ce n’est simplement pas le chiffre le plus important.