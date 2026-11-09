J'ai testé le nouveau MacBook Pro tactile, et c'est sans doute mon MacBook préféré de tous les temps

Ce n'est qu'en déballant le tout nouveau MacBook Pro tactile que j'ai compris l'ampleur des changements réalisés par Apple. La marque m'avait expliqué qu'il pesait désormais environ 1,36 kg, tout en étant plus fin et plus compact que le MacBook Pro M5 (et que le modèle M6 récemment commercialisé). Mais c'est seulement en plaçant ce nouvel ordinateur à côté du M5, puis en le comparant au MacBook Air M5, que j'ai réalisé qu'Apple venait de bouleverser sa gamme d'ordinateurs portables.

Voici une chose à savoir sur moi : je déteste les sacs à dos lourds. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai transporté un Microsoft Surface Pro pendant dix ans, avant de passer ces dernières années à une succession d'excellents MacBook Air. Avec ses quelque 1,22 kg, le MacBook Air est suffisamment léger pour se faire presque oublier dans mon sac. Et depuis l'arrivée des puces Apple Silicon de la série M, Apple y intègre largement assez de puissance pour répondre à mes besoins.

Le nouveau MacBook Pro tactile allège le châssis traditionnel de la gamme Pro d'environ 230 grammes. Oui, il ne pèse désormais qu'environ 140 grammes de plus que mon MacBook Air. Et ce n'est pas seulement une question de poids. Son encombrement général, malgré son écran PROLED XDR plus grand, reste à peine supérieur à celui de l'Air.

Voici les dimensions :

MacBook Air 13 pouces M5

Hauteur : 1,12 cm

Largeur : 30,40 cm

Profondeur : 21,49 cm

MacBook Pro 14 pouces avec écran PROLED XDR

Hauteur : 1,50 cm

Largeur : 31,09 cm

Profondeur : 21,64 cm

Évidemment, le MacBook Pro tactile est légèrement plus grand dans toutes les dimensions, mais il ne donne plus l'impression d'être une machine Pro volumineuse et lourde.

Si Apple a réussi à réduire les dimensions de cet ordinateur portable puissant, tout en conservant pratiquement les mêmes ports, le même clavier, le même trackpad et les mêmes haut-parleurs, c'est en grande partie grâce au nouvel écran OLED tandem. Celui-ci est considérablement plus fin que la dalle Liquid Retina à technologie mini-LED du MacBook Pro M6.

Cet écran a également été entièrement repensé. Il s'étend beaucoup plus profondément dans le capot que la dalle Liquid Retina du MacBook Pro traditionnel. Cette surface supplémentaire permet à Apple d'intégrer presque miraculeusement un écran de 14,2 pouces dans un châssis plus petit.

Image 1 of 4 Le MacBook Pro PROLED XDR 14 pouces à gauche et le MacBook Air M5 13 pouces à droite (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Le MacBook Pro PROLED XDR 14 pouces à gauche et le MacBook Air M5 13 pouces à droite (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Le MacBook Pro PROLED XDR 14 pouces à gauche et le MacBook Air M5 13 pouces à droite (Image credit: Lance Ulanoff / Future) MacBook Pro PROLED XDR Display 14 on the left and the MacBook Air M5 13-inch on the right (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

Vous voyez peut-être où je veux en venir. En réduisant les dimensions de son ordinateur portable le plus puissant, équipé en plus d'un écran tactile, Apple introduit, volontairement ou non, une certaine confusion dans les critères d'achat. Le MacBook Pro appartient désormais presque à la catégorie des ultraportables.

Bien sûr, les différences de prix et de puissance restent déterminantes pour orienter les consommateurs vers l'un ou l'autre modèle. Le MacBook Air M5 13 pouces débute officiellement à 1 399 € en France, avec 16 Go de mémoire vive, un CPU 10 cœurs, un GPU 8 cœurs et 512 Go de stockage. Le MacBook Pro 14 pouces avec écran PROLED XDR commence à 3 299 €, avec une puce M5 Pro à CPU 15 cœurs, un GPU 16 cœurs, 24 Go de mémoire vive et 1 To de stockage.

La différence est évidente. Il s'agit d'une machine de qualité professionnelle, beaucoup plus puissante que ce dont la plupart des acheteurs d'un MacBook Air ont probablement besoin.

Malgré tout, avec ce nouveau MacBook Pro, je pense que l'avantage du MacBook Air en matière de portabilité a pratiquement disparu.

La magie du tactile

J'ai maintenant passé un certain temps avec un MacBook Pro doté de l'écran PROLED XDR dans une configuration légèrement améliorée, avec une puce M5 Pro à CPU 18 cœurs et GPU 20 cœurs, 48 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. J'ai compris qu'au-delà de sa puissance impressionnante, presque inépuisable, c'est son écran remarquable qui pourrait véritablement changer l'avenir de tous les MacBook Apple.

Je tiens à être clair : pouvoir toucher l'écran du MacBook Pro et manipuler directement les données, les contenus, les fenêtres, les bureaux et bien d'autres éléments est une nouveauté enthousiasmante. Mais je ne vais pas mentir, j'ai eu du mal à comprendre à quoi cette fonctionnalité était réellement destinée. Comme je l'avais écrit lors de la présentation du MacBook Pro tactile, je connais bien les ordinateurs tactiles et j'utilisais, lorsque c'était nécessaire, l'écran de mon Surface Pro.

Cependant, à mesure que j'utilise le MacBook Pro avec écran PROLED XDR comme ordinateur principal, une chose devient évidente : je touche assez rarement son écran. En réalité, je me surprends surtout à chercher des raisons de le faire.

Certaines applications rendent l'expérience amusante, comme ZBrush, qui permet de manipuler des modèles 3D en les étirant ou en les sculptant comme un artiste numérique. Il y a également Cinema 4D, conçu pour créer des scènes en 3D, même si déplacer un canapé virtuel avec mes doigts s'est révélé plus difficile que prévu. Mais ces logiciels ne font pas partie de mes outils quotidiens.

Image 1 of 4 ZBrush sur le MacBook Pro avec écran PROLED XDR 14 pouces (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Cinema 4D sur le MacBook Pro avec écran PROLED XDR 14 pouces (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Cinema 4D sur le MacBook Pro avec écran PROLED XDR 14 pouces (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

J'ai joué avec l'écran tactile de l'ordinateur pour faire défiler des pages web, mais le gigantesque trackpad Force Touch me convient tout autant.

Je réalise beaucoup de captures d'écran en utilisant le raccourci Commande + Maj + 4, puis je sélectionne généralement la zone à capturer avec la souris. Avec l'écran tactile, j'ai pu faire glisser mon doigt en diagonale sur l'affichage pour délimiter directement la zone souhaitée. C'était plutôt amusant, sans pour autant révolutionner mon utilisation, et la souris me convient parfaitement.

J'ai également essayé de manipuler mon personnage dans Cyberpunk 2077 avec les doigts, et ce fut une catastrophe. Je dégainais accidentellement mon arme et tirais sur des passants au hasard. J'ai donc décidé de revenir à la souris et au trackpad. Petite précision au passage : tous ces jeux et applications fonctionnaient simultanément. Cet ordinateur est une véritable bête de puissance.

Image 1 of 2 Cyberpunk 2077 sur le MacBook Pro avec écran PROLED XDR 14 pouces (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Cyberpunk 2077 sur le MacBook Pro avec écran PROLED XDR 14 pouces (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

En résumé, je pense que le tactile possède de véritables applications, mais qu'il restera surtout utile dans certains usages professionnels bien précis.

Mon avis pourrait évoluer avec le temps. Après tout, toucher l'écran d'un MacBook donne parfois l'impression de commettre un acte interdit. Chaque fois que je fermais une fenêtre ou faisais défiler une page web du bout du doigt, je jetais un regard autour de moi pour vérifier si quelqu'un me regardait, en imaginant ce qu'il pouvait penser : « Mec, tu ne peux pas toucher l'écran d'un MacBook, Steve Jobs nous l'a dit ! »

Les personnes qui choisiront cet ordinateur relativement léger et incroyablement puissant ne le feront probablement pas pour son écran tactile. Mais elles pourraient être séduites par une autre caractéristique.

Son écran absolument époustouflant.

Image 1 of 3 Le MacBook Pro PROLED XDR 14 pouces à gauche et le MacBook Pro 14 pouces M5 à droite (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Le MacBook Pro PROLED XDR 14 pouces à gauche et le MacBook Pro 14 pouces M5 à droite (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Le MacBook Pro PROLED XDR 14 pouces à gauche et le MacBook Pro 14 pouces M5 à droite (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 3 View Original Image 2 of 3 View Original Image 3 of 3 View Original

De la nouvelle Dynamic Island, qui remplace l'immense encoche de mon ancien MacBook Pro et affiche des informations utiles, mais malheureusement toujours pas Face ID, jusqu'aux bordures plus fines et à la partie inférieure arrondie, l'ensemble est bien plus séduisant sur le plan esthétique. Mais c'est surtout la technologie OLED tandem qui transforme l'affichage d'une manière qu'aucun autre ordinateur portable que j'aie utilisé ou observé ne semble pouvoir égaler.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

J'ai placé le MacBook Pro avec écran PROLED XDR à côté du MacBook Pro M5, et la différence est tout simplement remarquable.

Le rapport de contraste annoncé de 10 000 000:1 tient ses promesses, avec des noirs plus profonds que le centre d'un trou noir. Les couleurs et la netteté font littéralement ressortir chaque élément de l'image, tandis que la technologie ProMotion, avec une fréquence pouvant atteindre 120 Hz, garantit une fluidité exceptionnelle.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Pris séparément, l'écran Liquid Retina XDR du MacBook Pro M5 offre toujours une excellente qualité d'image. Mais lorsqu'il est placé à côté du nouveau PROLED XDR, tout semble plus terne sur l'ancien modèle. Même la visibilité depuis les angles de vue latéraux est sensiblement meilleure sur le nouvel écran. Et je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. J'ai montré les deux ordinateurs côte à côte à plusieurs collègues, qui ont tous partagé mon avis.

Cet écran spectaculaire s'accompagne également d'une puce plus performante, qui a facilement surpassé la M5 standard de mon ancien MacBook Pro. Lors de mes tests comparatifs sur Resident Evil 4, le MacBook Pro M5 Pro a chargé le jeu plus rapidement et conservé une avance sur le MacBook Pro M5.

Voilà donc mon dilemme. La plupart des personnes qui achètent un ordinateur portable ne réalisent pas de longs-métrages, n'enregistrent pas d'albums en studio, ne travaillent pas sur d'immenses projets de CAO et ne font pas fonctionner de grands modèles d'IA en local. Pourtant, le MacBook Pro PROLED XDR et sa puce M5 Pro sont parfaitement capables d'effectuer toutes ces tâches, souvent simultanément, comme je l'ai constaté plus haut, même si les ventilateurs deviennent alors assez bruyants. Mais je ne vois pas un seul utilisateur potentiel qui ne voudrait pas profiter de cet écran.

Tout le monde n'a pas besoin de la fonction tactile, aussi séduisante soit-elle. En revanche, cet immense écran OLED tandem, lumineux, efficace et doté d'un contraste exceptionnel, pourrait profiter à absolument tous les utilisateurs.

La question qui me reste après mon expérience avec le MacBook Pro PROLED XDR 14 pouces est donc la suivante : quand le prochain MacBook Air bénéficiera-t-il de cet écran, perdra-t-il environ 230 grammes et retrouvera-t-il sa couronne de roi des ultraportables ? Et surtout, quand le MacBook Air pourra-t-il lui aussi récupérer ce logo Apple lumineux à l'arrière ?