SwissTransfer, Smash, TransferNow, WeTransfer : lequel choisir en 2026 ?

Au travail comme dans la sphère privée, les services de transfert de fichiers volumineux sont devenus des outils précieux. Plusieurs acteurs se disputent les faveurs des utilisateurs, parmi lesquels on retrouve SwissTransfer, WeTransfer, TransferNow et Smash. Des plateformes qui répondent chacune à des besoins bien spécifiques.

Si SwissTransfer se distingue par le volume de fichiers que l’on peut envoyer gratuitement, Smash se démarque par l’absence de limite de taille, un atout qui cache toutefois une restriction importante (nous y reviendrons). WeTransfer s’appuie sur sa notoriété et ses performances pour attirer des clients tandis que TransferNow se démarque sur deux points que ses concurrents couvrent moins bien : la réception de fichiers et le choix de la région d'hébergement.

Nous avons passé ces quatre plateformes au crible afin de déterminer laquelle répond le mieux à vos besoins. Pour cela, nous nous sommes attardés sur les critères qui comptent pour les différents profils d’utilisateurs susceptibles d’être intéressés par un service de transfert de fichiers lourds.

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SwissTransfer gagne la manche grâce à la générosité de son offre gratuite, qui autorise jusqu'à 50 Go de fichiers cumulés par transfert, sans inscription. La plateforme ne limite pas non plus le nombre d'envois, mais chaque transfert ne peut être téléchargé que 250 fois au maximum. Un point à prendre en compte pour les fichiers destinés à un très large public.

En version gratuite, TransferNow ne fixe aucun quota mensuel : le service permet d'effectuer autant de transferts que souhaité, dans la limite de 5 Go par envoi, sans imposer la création d’un compte.

WeTransfer se montre beaucoup plus restrictif. Le service limite les utilisateurs à 10 transferts ou 3 Go gratuits au total sur une période glissante de 30 jours. Cette enveloppe doit être répartie entre les différents envois et nécessite impérativement la création d'un compte.

De son côté, Smash n'impose aucun plafond mensuel ni aucune limite de taille pour les transferts gratuits. Cette promesse cache toutefois une restriction notable. Si votre transfert dépasse les 2 Go, l'envoi est bloqué dans une file d’attente non prioritaire qui s’apparente davantage à un paywall. Si vous ne souscrivez pas un abonnement payant, le délai d’attente peut avoisiner les 16 heures, comme nous avons pu le constater en testant le service :

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Réception de fichiers : des options trop souvent négligées

Pouvoir organiser la réception de fichiers est une option très recherchée par certains utilisateurs. Un monteur qui attend les rushs d’un tournage, un responsable RH qui collecte les CV et les documents des candidats ou une agence de communication qui prépare une campagne ont autant besoin d’envoyer des fichiers que d’en recevoir.

WeTransfer propose bien une fonction de demande de fichiers, avec la possibilité d’ajouter des consignes à destination des déposants. Mais cette option impose aux deux parties de créer un compte. Avec la formule gratuite, les fichiers reçus ne sont conservés que pendant trois jours.

TransferNow se montre bien plus flexible, permettant de recevoir gratuitement des fichiers, par e-mail ou via un lien de dépôt sécurisé, sans avoir à créer de compte. Les fichiers reçus restent disponibles pendant sept jours. Les offres payantes (à partir de Premium) vont plus loin : liens de dépôt permanents et personnalisables, formulaires de collecte avec champs et widget à intégrer sur son site.

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Chez Smash, la réception de fichiers volumineux via un lien de dépôt est réservée aux abonnés Pro, Team ou Enterprise. En revanche, les personnes qui transmettent les fichiers n'ont pas besoin de compte ni d'abonnement : il leur suffit d'ouvrir le lien et d'y déposer leurs documents.

SwissTransfer n’offre pas cette fonction dans le service de transfert lui-même. La plateforme opte pour une boîte de dépôt kDrive, incluse dans les offres kSuite payantes d’Infomaniak.

Région d'hébergement des fichiers transférés : avoir le choix, un luxe rarement proposé

Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. SwissTransfer est développé par Infomaniak, qui exploite ses propres centres de données. Les fichiers sont stockés exclusivement en Suisse, un pays reconnu pour sa réglementation stricte en matière de protection des données. D’autres services offrent toutefois davantage de souplesse quant à la localisation des fichiers pendant leur transfert.

C’est notamment le cas de TransferNow. Édité par la société française Highsense, il permet à ses utilisateurs de définir la zone d’hébergement. Sans compte, une région continentale est attribuée automatiquement selon la localisation de l’utilisateur. À partir de l'offre Premium, on peut choisir le pays d'hébergement (France, Pays-Bas, Allemagne, Singapour ou États-Unis).

Le stockage est donc possible en France, au choix, chez un fournisseur français (Scaleway). Un atout loin d’être négligeable pour les professionnels qui manipulent des données sensibles et font de la souveraineté numérique une priorité.

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Smash, société française, s'appuie sur l'infrastructure d'Amazon Web Services (AWS). Le service dispose de capacités de stockage dans neuf régions du monde et affecte automatiquement chaque transfert à celle qui est la plus proche de l'expéditeur. Depuis la France, les fichiers sont ainsi hébergés en Île-de-France, sans possibilité de choisir manuellement une autre région.

Enfin, WeTransfer héberge les fichiers des utilisateurs européens sur des serveurs AWS en Irlande, sans choix possible du pays dans les offres grand public.

Entraînement des modèles d'IA : les 4 plateformes s’engagent

À l'été 2025, WeTransfer avait provoqué une polémique en modifiant ses conditions d'utilisation. Celles-ci prévoyaient que les fichiers transférés puissent être exploités pour améliorer ses modèles d'apprentissage automatique, notamment destinés à la modération des contenus. Face au tollé, la plateforme avait assuré ne pas utiliser l'apprentissage automatique ni aucune autre forme d'IA pour traiter les contenus partagés. Elle avait aussi reformulé ses conditions d'utilisation afin de faire disparaître toute ambiguïté.

Quant à ses trois rivaux, ils mentionnent désormais explicitement dans leurs CGU que les fichiers transférés ne sont pas exploités pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle.

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Quid de la protection par mot de passe ?

C’est une option incontournable pour ce type de service. D’ailleurs, les quatre services permettent de protéger les transferts avec un mot de passe. TransferNow, Smash et SwissTransfer proposent cette option gratuitement, sans imposer la création d’un compte.

Seul WeTransfer inclut aussi cette fonctionnalité dans son offre gratuite, moyennant la création d’un compte.

Délais de conservation : des différences entre les services

La durée pendant laquelle les fichiers restent accessibles varie sensiblement d'un service à l'autre. TransferNow les conserve pendant 7 jours dans sa formule gratuite. Dès l’abonnement Premium, cette période peut être prolongée jusqu'à 365 jours. Il est possible de configurer une durée sur mesure avec l’offre Entreprise.

Avec SwissTransfer, vos fichiers envoyés restent disponibles pendant 30 jours dès l’offre gratuite. Cette limite peut être portée à 60 jours avec l'offre Enterprise. Chez Smash, les transferts gratuits restent accessibles pendant 7 jours. À partir de l'offre Pro, la durée de conservation peut être prolongée jusqu'à 30 jours.

Enfin, WeTransfer limite la disponibilité des fichiers à 3 jours dans ses offres gratuite et Starter. Les abonnements supérieurs permettent de conserver les transferts actifs aussi longtemps que souhaité, en personnalisant leur date d'expiration.

Transfert de fichiers pour les entreprises : d’énormes différences de prix

TransferNow Team et Smash Team se démarquent sur leur abonnement dédié aux équipes (jusqu’à 50 utilisateurs, 2 To de stockage partagé). Les deux services permettent de gérer les membres de l'équipe, de suivre les téléchargements et de personnaliser les transferts. Avec un engagement de deux ans, TransferNow Team (10 utilisateurs) revient à 18 €/mois, soit 432 € au total. Chez Smash, le forfait pour 10 usagers coûte 288 € sur deux ans.

Alors, Smash ou TransferNow ? L’offre Team du premier cité se distingue par son tarif plus attractif et ses transferts de taille illimitée (TransferNow Team plafonne chaque envoi à 500 Go). Mais TransferNow prend l’avantage grâce à sa durée de conservation de 365 jours, contre 30 jours maximum chez Smash, ainsi qu'à son éventail d’outils pratiques : récupération des transferts expirés, choix de la région d'hébergement et extensions pour Outlook et Gmail. Son offre est particulièrement complète pour les usages professionnels.

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WeTransfer propose aussi un forfait Teams qui reprend toutes les fonctionnalités d'Ultimate, auxquelles s'ajoutent des espaces de travail partagés, des outils d'administration et une gestion centralisée des utilisateurs. Elle inclut 5 To de stockage partagé, extensibles jusqu'à 30 To sur demande, et autorise des transferts de taille illimitée. La facture est toutefois nettement plus salée : 19 € par utilisateur et par mois. Une équipe de dix personnes coûtera ainsi la bagatelle de 4 560 € sur deux ans. C’est plus de dix fois le tarif de TransferNow, qui permet d’équiper dix collaborateurs pendant deux ans pour seulement 432 €.

Quant à SwissTransfer, il ne dispose pas d'offres dédiées aux équipes.

Swipe to scroll horizontally Tableau comparatif des principales offres Critère TransferNow SwissTransfer Smash WeTransfer Recevoir des fichiers oui avec ou sans compte non oui mais avec un compte payant oui avec un compte gratuit Quota mensuel de l’offre gratuite aucun aucun mais 250 téléchargements max pas de quota mais file d’attente > 2 Go 10 transferts / 30 j Région de stockage au choix oui, dès l’offre Starter non non non Opérateur de l’infrastructure français pour la France (Scaleway) suisse (Infomaniak) américain (AWS) américain (AWS) Entraînement de modèles IA exclu contractuellement exclu contractuellement exclu contractuellement exclu contractuellement Certifications SOC 2 Type II, option HDS / ISO 27001 en cours d'obtention ISO/IEC 27001:2022 (Infomaniak) ISO 27001 en cours d’obtention ISO/IEC 27001 Mot de passe sans compte oui oui oui non Offre équipe À partir de 18 €/mois pour un pack de 10 (extensible à 50) - À partir de 12 €/mois pour pack de 10 (extensible à 50) 19 €/mois par utilisateur (2 utilisateurs au minimum) Gratuit / taille max par transfert 5 Go / transfert 50 Go / transfert sans limite 3 Go / transfert

*Données relevées en novembre 2026 sur les sites officiels des éditeurs.

Smash, TransferNow, SwissTransfer, WeTransfer : quelle solution choisir ?

C’est l’heure du verdict. Pour un envoi ponctuel de fichiers très volumineux, l’offre gratuite de SwissTransfer suffira amplement. Smash se classe derrière ses rivaux malgré sa promesse de transferts gratuits sans limite de taille. Et pour cause, celle-ci implique une contrepartie très contraignante pour les envois dépassant les 2 Go : un utilisateur gratuit souhaitant réaliser un transfert de 3 Go devra attendre une nuit entière, là où les autres services lanceront la procédure immédiatement.

Pour un usage régulier (plusieurs transferts par semaine), des fichiers à recevoir autant qu’à envoyer, des exigences en matière de localisation des données, TransferNow s’impose comme une évidence.

Le pionnier français du transfert de fichiers est le seul à combiner ces quatre avantages : absence de quota mensuel, réception gratuite de fichiers, choix de la région d’hébergement et exclusion des fichiers et données personnelles de l’entraînement des modèles d’IA.

TransferNow se distingue aussi par les tarifs attractifs de ses offres payantes, qui donnent accès à des fonctionnalités avancées sans faire exploser la facture.

Pour qui cherche une solution capable de gérer au quotidien aussi bien l’envoi que la réception de fichiers, tout en proposant des options de sécurité et de personnalisation appréciables, TransferNow apparaît comme le meilleur compromis. Un travailleur indépendant qui livre régulièrement des documents à ses clients appréciera sa polyvalence et son accessibilité. Une entreprise soucieuse de sa souveraineté numérique ou soumise à des exigences précises en matière de localisation des données y trouvera aussi son compte.

Pour les équipes, Smash et TransferNow se tirent la bourre. Légèrement moins onéreuse que celle de son rival, le forfait Smash Team propose néanmoins un ensemble de fonctionnalités plus limité et une durée de conservation des fichiers plus courte. Les deux services constituent des solutions intéressantes pour les PME aux budgets serrés qui souhaitent équiper leurs collaborateurs à moindre coût.

Enfin, WeTransfer conserve tout de même des arguments avec ses offres payantes, qui proposent un éventail très étoffé d’outils et des vitesses de transfert élevées. Mais tout cela a un coût : ses formules sont nettement plus chères que celles de ses concurrents. Son offre gratuite, elle, reste particulièrement restrictive.

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Transfert de fichiers : les questions les plus posées

Quelle est la meilleure alternative à WeTransfer ? Cela dépend bien évidemment de vos besoins. SwissTransfer est particulièrement intéressant pour envoyer gratuitement de très gros fichiers, jusqu’à 50 Go. TransferNow brille par sa polyvalence : envoi et réception de fichiers gratuits sans compte, absence de quota mensuel, possibilité de choisir la région d’hébergement dès l’offre Premium.

Quel service permet d’envoyer le plus gros fichier gratuitement ? C’est sans conteste SwissTransfer qui permet d’envoyer gratuitement jusqu’à 50 Go en un seul transfert, sans créer de compte. Smash ne fixe pas de limite de taille pour les transferts gratuits, mais impose en réalité des temps d’attente extrêmement longs pour les envois de plus de 2 Go.

Où sont stockés mes fichiers ? Cela varie en fonction du service utilisé. SwissTransfer héberge les fichiers transférés en Suisse, dans les centres de données d’Infomaniak. Smash s’appuie sur AWS et attribue automatiquement une région de stockage, en fonction de la localisation de l’envoyeur. Seul TransferNow permet de choisir la région d’hébergement, dont la France, où les fichiers sont confiés à Scaleway. Enfin, WeTransfer utilise également AWS : les fichiers envoyés depuis l’Union européenne avec une adresse IP européenne sont stockés dans l’UE, les autres pouvant l’être aux États-Unis.

Peut-on recevoir des fichiers et pas seulement en envoyer ? Oui, mais les conditions varient selon les plateformes. TransferNow se distingue en permettant de recevoir gratuitement des fichiers, par e-mail ou grâce à un lien de dépôt, sans imposer la création d’un compte aux personnes qui vous les transmettent. WeTransfer propose également un outil de demande de fichiers, mais nécessite un compte. Chez Smash, la réception est réservée aux offres payantes. SwissTransfer ne propose pas cette fonctionnalité.

Cet article est une publication sponsorisée par TransferNow.