Selon une nouvelle fuite, le Starlink Mini 2 pourrait voir ses débits considérablement réduits — ce qui est une mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs

Un leaker a publié des détails sur le futur Starlink Mini 2

L’antenne satellite pourrait intégrer une batterie pour éliminer les câbles

Mais cela pourrait se faire au prix de vitesses internet plus faibles

Le Starlink Mini est une petite antenne satellite qui permet de se connecter à internet en déplacement, mais avec plus de deux ans au compteur, une mise à niveau semblait attendue. C’est justement ce que suggère une nouvelle fuite, qui dévoile plusieurs caractéristiques clés du futur Starlink Mini 2.

Selon une publication de l’ingénieur en électronique Oleg Kutkov sur X, le Starlink Mini 2 est entré en production et apportera des changements importants par rapport à son prédécesseur. L’expérience pourrait donc être sensiblement différente pour ceux qui connaissent le modèle actuel.

D’après Kutkov, le Starlink Mini 2 serait légèrement plus compact, passant de 236 x 276 mm à 225 x 273 mm. Si ces informations se confirment, cela le rendrait un peu plus facile à transporter, même si le gain reste limité.

Le changement principal concerne toutefois le cycle de fonctionnement, qui détermine la fréquence d’émission du signal. Kutkov indique que ce cycle passerait de 75 % sur le Starlink Mini à seulement 11 %, ce qui pourrait « entraîner des vitesses montantes plus faibles », selon lui. « Cette limitation est probablement liée au budget énergétique du terminal », ajoute-t-il.

Un point qui rejoint une autre information partagée par Kutkov, selon laquelle le Starlink Mini 2 intégrerait une batterie directement dans son boîtier. Le modèle actuel utilise une batterie externe, mais cette intégration permettrait de réduire l’encombrement et d’utiliser l’antenne sans batterie externe ni câbles.

Ce que cela signifie pour vous

(Image credit: Oleg Kutkov)

Les « vitesses montantes plus faibles » évoquées par Kutkov risquent de décevoir les utilisateurs de Starlink envisageant de passer au Mini 2, surtout pour des usages nécessitant un débit élevé à domicile ou en entreprise. Les performances exactes restent pour l’instant inconnues.

Le passage à une batterie intégrée mérite aussi d’être souligné, notamment pour les installations où la gestion des câbles peut s’avérer contraignante. En pleine nature, lorsqu’un signal sans fil est difficile à capter, gérer une batterie externe n’est pas forcément idéal.

Le lien direct entre la batterie intégrée et la baisse du cycle de fonctionnement, mis en avant par Kutkov, est intéressant. Il suggère que Starlink aurait privilégié une utilisation sans câble plutôt que des débits plus élevés. Reste à voir comment ce choix sera accueilli.

À ce stade, aucun prix ni date de lancement n’ont été communiqués, ni officiellement par Starlink, ni via les fuites de Kutkov. Toutefois, l’entrée en production évoquée laisse penser qu’une annonce pourrait intervenir prochainement.