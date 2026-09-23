L’iPhone 18 Pro Max cache une fonction astucieuse pour éviter les problèmes liés à son énorme batterie

L’iPhone 18 Pro Max utilise un bridage logiciel pour réduire artificiellement sa capacité de batterie pendant l’expédition

La même fonction doit être réactivée avant d’envoyer le téléphone pour une réparation, une reprise ou une vente

D’autres smartphones pourraient finir par adopter une approche similaire

L’iPhone 18 Pro Max possède la batterie de plus grande capacité jamais intégrée par Apple dans un smartphone. Les démontages indiquent une capacité de 5 567 mAh sur les modèles exclusivement eSIM et de 5 391 mAh sur les versions dotées d’un emplacement pour carte SIM physique. Dans les deux cas, l’énergie dépasse 20 wattheures (Wh), ce qui aurait pu poser un problème à Apple.

Dans la plupart des pays et régions, les appareils équipés d’une batterie monocellule de plus de 20 Wh sont soumis à des exigences d’expédition supplémentaires. En France aussi, le transport des batteries lithium-ion est fortement encadré et certains modes d’envoi imposent des limites spécifiques aux cellules dépassant ce seuil.

Cette situation est évidemment problématique pour un produit que beaucoup d’acheteurs commandent en ligne, et elle peut également compliquer son acheminement vers les magasins. Apple a toutefois trouvé une solution baptisée « Préparer à l’expédition ».

Ce mode utilise le firmware de la batterie pour limiter sa capacité à moins de 20 Wh. Il est actif depuis la fabrication du téléphone jusqu’à sa première activation par l’acheteur.

Une fois l’iPhone configuré et activé, cette limite est automatiquement supprimée. Apple peut ainsi respecter les contraintes liées au transport sans réduire la capacité réellement disponible lors de l’utilisation du téléphone.

Cette méthode ajoute toutefois une étape lorsque l’appareil doit ensuite être expédié par son propriétaire, par exemple pour une réparation, une reprise, une vente ou un cadeau : le mode « Préparer à l’expédition » doit être réactivé manuellement.

(Image credit: Apple)

Pour cela, il faut ouvrir Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Préparer à l’expédition, puis suivre les instructions affichées à l’écran, notamment pour choisir si le téléphone doit également être effacé.

Quelques points sont à connaître. Pour activer « Préparer à l’expédition », l’iPhone peut avoir besoin de se décharger. Il vaut donc mieux le débrancher de son chargeur. Apple précise aussi que l’appareil peut devenir plus chaud que d’habitude pendant cette phase.

Le processus complet peut durer de quelques minutes à quelques heures selon le niveau initial de la batterie. Le téléphone reste utilisable pendant ce temps, sauf s’il a également été effacé. Lorsque l’opération est terminée, l’application Réglages affiche un badge rouge « Prêt à expédier ».

Si l’iPhone a été effacé, son état d’expédition apparaît à la place sur l’écran « Bonjour ». Il suffit alors d’appuyer sur le bouton d’information pour vérifier si l’appareil est prêt.

Lorsqu’il est activé pour une réparation, une reprise ou un retour, « Préparer à l’expédition » limite la charge à 80 % pendant 14 jours. Pour annuler ensuite cette préparation, il faut ouvrir Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Prêt à expédier, puis sélectionner l’option permettant d’annuler la préparation.

Cette solution pourrait devenir la norme

Le processus reste donc assez simple, mais il est important de le connaître avant de vendre ou faire réparer le téléphone. Apple devra probablement communiquer suffisamment sur cette particularité pour éviter les mauvaises surprises.

Pour l’instant, seul l’iPhone 18 Pro Max est concerné, mais ce type de fonction pourrait finir par devenir courant. Les futurs grands iPhone pourraient logiquement reprendre le même principe, tandis que les fabricants de smartphones Android pourraient eux aussi adopter une solution similaire tant elle répond élégamment au problème.

Certains smartphones Android contournent déjà les restrictions liées au seuil de 20 Wh en utilisant plusieurs cellules de batterie plus petites. Selon la conception de l’appareil, une seule grande cellule peut cependant être préférable, auquel cas une solution logicielle semblable à celle d’Apple prend tout son sens.

Dans ce genre de situation, reprendre une bonne idée apparue chez un autre constructeur n’a rien de problématique.