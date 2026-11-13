Énormes promotions chez pCloud : stockez vos fichiers à vie sans abonnement mensuel !

Service de stockage cloud de référence, pCloud brade considérablement ses prix lors du Black Month. Du 13 au 28 novembre, la plateforme suisse propose jusqu’à 62 % de réduction sur ses formules de stockage à vie.

Plutôt que de vous embarrasser d’un abonnement récurrent qui finira par vous coûter bien plus cher, optez pour un paiement unique et profitez durablement d'un espace de stockage hautement sécurisé ainsi que d'une flopée d'outils additionnels inclus.

Black Friday pCloud : jusqu'à 62 % de réduction sur les offres de stockage à vie

Voici les offres à saisir :

Plan 500 Go Lifetime : 159 € au lieu de 279 € ( -43 % )

: 159 € au lieu de 279 € ( ) Plan 2 To Lifetime : 379 € au lieu de 709 € ( -47 % )

: 379 € au lieu de 709 € ( ) Plan 10 To Lifetime : 1 099 € au lieu de 2 799 € ( -61 % )

: 1 099 € au lieu de 2 799 € ( ) Pack 3-en-1 Lifetime (3 To + pCloud Pass + pCloud Encryption) : 579 € au lieu de 1 517 € (-62 %)

Le Pack 3-en-1 constitue notamment un excellent compromis. Il inclut 3 To de stockage à vie, tous les outils additionnels, le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass mais aussi pCloud Encryption, une solution de chiffrement côté client à connaissance nulle pour protéger solidement vos fichiers les plus sensibles.

(Image credit: pCloud)

pCloud ne se limite pas au stockage cloud

Fondé en 2013, pCloud s'est forgé au fil des années une solide réputation sur le marché du stockage cloud, grâce à ses solutions sécurisées, sa simplicité d'utilisation et ses formules économiques à long terme.

Plus de 24 millions d'utilisateurs font déjà confiance à cette entreprise soumise au droit suisse, connu pour ses exigences élevées en matière de protection de la vie privée et de droits des consommateurs. pCloud dispose de centres de données au Luxembourg et aux États-Unis, laissant à chacun la possibilité de choisir où ses données seront hébergées.

Disponible sur macOS, Windows, Linux, iOS et Android, le service vous permet d'accéder à vos fichiers sur tous les supports, assurant une synchronisation instantanée des modifications. La plateforme simplifie votre gestion au quotidien, tout en vous permettant de faire de la place sur vos appareils saturés. Vous pouvez également lire vos vidéos et écouter vos fichiers audio directement depuis pCloud grâce à son lecteur multimédia intégré, sans avoir à les télécharger au préalable.

Autre atout majeur, pCloud intègre des outils de sauvegarde pour mettre vos données à l'abri. La fonctionnalité Backup de l’app desktop pCloud Drive permet notamment de sauvegarder automatiquement les dossiers de votre ordinateur, comme le Bureau, les Documents ou les Images, au gré des ajouts et des modifications de fichiers.

Vous pouvez aussi sauvegarder le contenu de votre NAS directement sur le cloud grâce à la prise en charge de plusieurs protocoles majeurs, dont WebDAV, Rsync, SFTP et SCP.

pCloud Docs : une suite bureautique complète incluse dans toutes les formules

Le service suisse fait aussi la part belle au travail collaboratif. Il est possible de partager facilement ses fichiers avec les utilisateurs pCloud et les non-utilisateurs en leur envoyant des liens partagés, des invitations de dossiers et des demandes de fichiers.

La plateforme va encore plus loin avec pCloud Docs, qui permet de créer, modifier et partager des documents, tableurs, présentations et PDF. Plusieurs personnes peuvent ainsi travailler simultanément sur un même fichier et apporter des modifications en temps réel, sans avoir besoin de passer par un logiciel alternatif.

Outre cette suite bureautique complète, chaque formule inclut aussi l’accès à pCloud Photos. Cette alternative à Google Photos organise vos clichés et vidéos par date dans une galerie intelligente où il est facile de naviguer ; cette dernière classe automatiquement vos images par événement ou par groupe de personnes. Vous pouvez également retoucher vos clichés grâce à un éditeur équipé d'outils avancés (filtres, réglages précis de la luminosité, du contraste, des hautes lumières et des ombres, recadrage, rotation et retournement).