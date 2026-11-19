BLUETTI développe des équipements pour vous permettre de disposer d’une réserve d’énergie chez vous et en voyage. Sa gamme comprend des batteries domestiques, mais aussi des stations électriques portables que vous pouvez emporter partout. Elles se rechargent selon les modèles sur le secteur ou avec des panneaux solaires compatibles.

Pendant ce Black Friday, vous pouvez vous procurer le Balco 260 qui permet de stocker de l’électricité, et le Balco Transfer Hub qui relie une station portable compatible à l’installation électrique de votre maison.

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Avec le code TRFBLUETTI, les lecteurs de TechRadar obtiennent 5 % supplémentaires sur toute la boutique BLUETTI, y compris les offres Black Friday. Cette remise ramène le Balco 260 à 692,55 €. L’ensemble Transfer Hub avec Elite 200 V2 coûte pour sa part 1 044,05 € après application du code.

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Voici les offres disponibles du 19 au 30 novembre 2026, avant les 5 % du code TRFBLUETTI :

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BLUETTI Balco 260 pour utiliser votre réserve d’électricité à la maison

(Image credit: BLUETTI)

Le rôle du Balco 260, c’est de stocker de l’énergie pour les moments où votre foyer en a le plus besoin. Sa batterie de 2,56 kWh peut contribuer à l’alimentation de vos appareils le soir, lorsque tout le monde rentre à la maison et que la consommation augmente.

Vous pouvez la recharger depuis le réseau électrique, notamment pendant les heures creuses si votre contrat s’y prête. Mais elle accepte aussi l’énergie de panneaux solaires compatibles. Avec ce type d’installation, une partie de la production de journée peut donc être gardée pour plus tard, plutôt que de devoir tout consommer pendant les heures ensoleillées.

L’entrée solaire du Balco 260 peut recevoir jusqu’à 2 400 W. L’électricité réellement produite dépend bien sûr de l’emplacement des panneaux et de leur exposition. Un balcon dégagé et une terrasse partiellement ombragée donnent des résultats différents.

Le système peut ensuite évoluer jusqu’à environ 15 kWh avec des batteries supplémentaires. Vous pouvez ainsi augmenter le stockage selon vos usages et la quantité d’énergie disponible pour le recharger. Les panneaux et les accessoires à prévoir dépendent de la configuration que vous choisissez.

Le Balco 260 est proposé à 729 € au lieu de 1 049 € pendant le Black Friday. Avec TRFBLUETTI, il revient à 692,55 €.

BLUETTI Balco Transfer Hub pour profiter d’une station portable au quotidien

(Image credit: BLUETTI)

Avec le Balco Transfer Hub, une station électrique portable compatible peut venir alimenter le circuit du logement. Le boîtier fait le lien entre la batterie et la maison, avec une injection allant jusqu’à 800 W. Vous pouvez ainsi utiliser votre station entre deux départs en vacances !

L’Elite 200 V2 et l’Elite 300 font notamment partie des modèles compatibles. Le Hub s’appuie sur la batterie de la station associée pour fournir l’énergie. Avec l’Elite 200 V2, celle qui accompagne le lot promotionnel, cette réserve atteint 2 073,6 Wh.

La station conserve sa portabilité, car vous pouvez la déconnecter, l’emporter pour alimenter vos équipements à l’extérieur, puis la raccorder à nouveau au Hub une fois chez vous. Une même batterie peut ainsi servir à votre installation domestique et pendant vos séjours à l’extérieur.

Pour la recharge solaire, les panneaux doivent être adaptés à la station utilisée. Notre guide des meilleures stations d’énergie portables aide à comparer ces équipements selon leur capacité et leurs possibilités de recharge. Le choix dépend aussi du matériel que vous souhaitez brancher et de la place dont vous disposez pour transporter l’ensemble.

L’offre Black Friday réunit le Balco Transfer Hub et l’Elite 200 V2 à 1 099 €, soit 1 044,05 € avec le code TRFBLUETTI.

BLUETTI Elite 300 avec PV350, une station portable avec panneau solaire

(Image credit: BLUETTI)

L’Elite 300 peut justement fonctionner avec le Balco Transfer Hub, mais aussi vous accompagner pendant vos déplacements. Elle dispose d’une batterie d’environ 3 kWh et d’une puissance de sortie de 2 400 W, pour alimenter plusieurs appareils compatibles lors d’un séjour en camping-car ou dans un lieu sans prise.

BLUETTI propose cette station avec un panneau solaire PV350 pour la recharger à l’énergie solaire, panneau que vous pouvez déployer lorsque les conditions le permettent. La recharge dépend de l’ensoleillement, tandis que la durée d’utilisation varie avec la consommation des appareils branchés.

Pour le Black Friday, l’ensemble Elite 300 + PV350 coûte 1 699 € au lieu de 2 199 €, soit 1 614,05 € avec TRFBLUETTI.