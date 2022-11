Atteindre l'indépendance énergétique en ne dépendant pas des grands réseaux de services publics est un objectif que nous nous efforçons d'atteindre en période d'incertitude. Il est désormais possible de gérer ces situations difficiles grâce aux progrès réalisés dans les secteurs de la batterie et des semi-conducteurs utilisés pour exploiter une source d'énergie élevée, qui ne cessent de s'améliorer.

Les stations d'énergie portables réduisent le besoin de générateurs à combustible et ont fait d'énormes progrès depuis la sortie des premiers prototypes.

La recette d'une bonne station d'alimentation électrique est simple : une batterie de grande capacité couplée à un onduleur haute puissance qui constitue le cœur de la station. Ajoutez à cela quelques ports USB de tous types, un adaptateur pour voiture et, enfin, des moyens de recharger les batteries en veillant à être rapide. Le tout doit bien sûr être entouré d'une coque rigide et l'appareil est prêt à se rendre n'importe où lorsque les lumières s'éteignent.

Cette décennie a vu un boom des stations énergies portables. La concurrence féroce a fait baisser les prix et la liste des caractéristiques ne cesse de s'allonger. Après avoir testé plus de 20 modèles au cours des deux dernières années, nous vous présentons les meilleures stations d'énergie portables que vous pouvez acheter aujourd'hui.

Des facteurs tels que le volume, le poids, la composition de la batterie et la nouveauté ont été pris en compte dans ce guide afin d'être les plus objectifs possibles. Les tests incluent le fonctionnement de l'application mobile pour les stations équipées du Wi-Fi et la mise à niveau du firmware si nécessaire. En plus des cycles de charge et de décharge, nous sommes allés au-delà de la puissance maximale autorisée sur chaque générateur et nous avons observé une récupération réussie de la fonction de protection contre la suralimentation.

(Image credit: Future)

Les meilleures stations d'énergie portables de 2022

1. EcoFlow Delta Pro La meilleure station d'énergie portable au monde Caractéristiques techniques Capacité: 3600Wh / 3600W Cycles de charge: 3500 cycles à 80% de capacité Temps de charge: Charge complète en 2,7h Poids et volume: 45kg, 75L Ports: 6 prises DC, 5 prises AC Coût de fonctionnement: 1€/Wh Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Extensible + Un des meilleurs rapport qualité-prix par wattheure + WiFi/BT + Nombre élevé de cycles de charge + Mode UPS (alimentation éléctrique sans coupure) Pourquoi attendre - Lourd

La Delta Pro est certainement le produit préféré des fans grâce à une campagne Kickstarter très réussie. En raison de son coût par wattheure parmi les plus bas, son temps de charge inégalé, sa capacité WiFi et toute une série d'accessoires, en posséder une est un véritable plaisir. Pour être honnête, la Delta Pro est dans une ligue à part puisqu'elle a été conçue pour être extensible avec une capacité de batterie allant jusqu'à 20 kWh. Comme évoqué dans leur campagne de promotion, on peut atteindre l'indépendance énergétique si on utilise des panneaux solaires pour générer de l'énergie. Cependant, c'est la plus grande de cette liste et elle pèse près de 50 kg. Ce n'est pas une station d'énergie facile à transporter comme d'autres modèles comme la Jackery. Le temps de charge ultra rapide implique un courant d'entrée élevé, ce qui pourrait surprendre certains disjoncteurs électriques domestiques. Le nombre limité de ports USB la rend moins attrayante pour les utilisateurs occasionnels qui ont envie de charger plusieurs smartphones et appareils portables en même temps.

Lire notre test complet (en anglais) : EcoFlow Delta Pro (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: Future)

2. Zendure SuperBase Pro 2000 Le meilleur rapport qualité-prix Caractéristiques techniques Capacité: 2100Wh / 2000W Cycles de charge: 1 1500 cycles à 80% de capacité Temps de charge: Charge complète en 2 heures Poids et volume: 21kg, 43L, 93% Inverter Efficiency Ports: 8 prises DC, 6 prises AC Coût de fonctionnement: 0,83€/Wh (prix Indiegogo) Les meilleures offres du jour Voir à GeekBuying (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Wi-Fi, 4G + Mode UPS (alimentation éléctrique sans coupure) Pourquoi attendre - L'application mobile peut être améliorée - Le mode veille peut être amélioré

Zendure tente de se faire un nom dans le domaine des générateurs d'énergie et a de bonnes chances d'y parvenir grâce à sa dernière machine. La SuperBase Pro 2000 possède tous les éléments essentiels à une station électrique moderne. Une batterie de grande capacité, un onduleur flexible qui peut dépasser sa puissance nominale de 2kW sans être endommagé, une connectivité Wi-Fi/4G et de nombreuses prises USB. Les deux autres ingrédients clés sont un temps de charge très rapide et un prix super compétitif. En prime, la SuperBase peut être utilisée comme un onduleur, ne chargeant la batterie qu'en cas de besoin tout en étant connectée au réseau. Ce qui manque, c'est une application mobile stable et l'absence de prises USB-A, que les anciens téléphones utilisent encore. Le mode veille qui use la batterie même lorsqu'elle est éteinte est également préoccupant, mais Zendure a promis d'y remédier avec une mise à jour du firmware.

Lire notre test complet (en anglais) : Zendure SuperBase Pro 2000 (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: Future)

3. Bluetti AC200P La meilleure solution pour un grand nombre d'appareils Caractéristiques techniques Capacité: 2000Wh / 2000W Cycles de charge: 3000 cycles à 80% capacité Temps de charge: Charge complète en 2,5h Poids et volume: 27.5kg, 45L, 88% Inverter Efficiency Ports: 11 prises DC, 6 prises AC Coût de fonctionnement: 0.9€/Wh Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à GeekBuying (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Polyvalent + Longue durée de vie de la batterie + Mode UPS (alimentation éléctrique sans coupure) Pourquoi attendre - Adaptateur secteur volumineux - Pas de WiFi

Le Bluetti AC200P a souvent été présenté comme l'une des toutes premières stations d'énergie modernes grâce à son interface couleur LCD qui supporte également le tactile. Elle a toutes les qualités d'une bonne station avec de nombreuses prises de sortie, un temps de charge rapide et, bien sûr, une puissance suffisante pour l'onduleur et la batterie. C'est aussi la seule à être livrée avec une charge rapide sans fil pour les téléphones portables. Le nombre de cycles de charge est très élevé (plus de 3 500) grâce à sa batterie LiFePo4. Elle est également l'une des moins chères en termes d'euro par wattheure. Elle n'est pas parfaite car elle est assez encombrante et possède un adaptateur secteur qui pourrait être confondu avec celui d'une autre station d'énergie plus petite. Si la barre est haute en termes de fonctionnalités, l'AC200P ne dispose pas d'une connexion Wi-Fi qui lui aurait ouvert tant de portes.

Lire notre test complet (en anglais) : Bluetti AC200P (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: Future)

4. Jackery Explorer 1500 Le meilleur générateur pour le service après-vente Caractéristiques techniques Capacité: 1534Wh / 1800W Cycles de charge: 500 cycles à 80% de capacité Temps de charge: Charge complète en 4h Poids et volume: 15.5kg, 30L, 85% Inverter Efficiency Ports: 4 prises DC, 3 prises AC Coût de fonctionnement: 1.04€/Wh Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Excellent service client + Produit de qualité Pourquoi attendre - Peu de cycles de charge - Pas de Wi-Fi

La marque Jackery est souvent associée à des stations d'énergie de haute qualité. L'Explorer 1500 ne fait pas exception et constitue une extension de leur gamme de produits. L'amélioration la plus importante est un temps de charge plus rapide et, bien sûr, une batterie et un onduleur plus grands. Le coût euro par wattheure reste inchangé par rapport aux modèles Explorer plus petits. Il s'agit toujours de la meilleure vente de stations électriques portables sur Amazon, et ce grâce à son excellent service client. L'Explorer 1500 est basée sur la batterie Lithium-Ion normale et en tant que telle, elle commencera à se dégrader après 500 cycles de charge. Le ventilateur peut être un peu bruyant tandis que le nombre limité de prises de courant continu, seulement trois USB dans ce cas, ne satisfera certainement pas tout le monde en cas d'urgence.

Lire notre test complet (en anglais) : Jackery Explorer 1500 (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: Future)

5. Oukitel P2001 La simplicité avant tout Caractéristiques techniques Capacité: 2000Wh Cycles de charge: 3500 cycles Temps de charge: Charge complète en 2h Poids et volume: 22kg, 36l Ports: 4 prises DC, 6 prises AC, 4 USB-A, 2 USB Type-C Coût de fonctionnement: 0.85€/Wh Les meilleures offres du jour Voir à GeekBuying (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à GeekBuying (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Composition de la batterie LiFePo4 + Mode UPS (alimentation éléctrique sans coupure) + Chargement rapide + Simple à utiliser + Bon prix Pourquoi attendre - Ventilateur bruyant - Toute la station peut être bruyante

La station d'énergie Oukitel P2001 a été conçue dans un souci de simplicité. Un écran LCD bleu communique très rapidement les données à l'utilisateur. Basée sur la composition chimique des batteries LiFePo4, elle est étonnamment compacte et légère. L'onduleur intégré de 2000W AC et la batterie de 2000Whr peuvent alimenter la plupart des appareils de la maison sans aucun problème. Oukitel a fait un excellent travail en créant, dès son premier essai, un produit qui sera apprécié par de nombreux consommateurs à la recherche d'un appareil facile à utiliser.

Les seuls inconvénients de ce produit sont l'affichage permanent et le ventilateur qui peut parfois être bruyant. Avec un prix conseillé de 1800 euros, il est abordable puisque les produits similaires sont à plus de 0,9 €/W. La technologie de batterie moderne empêchera la P2001 de tomber rapidement en panne et lui permettra de rester au top de sa forme pendant de nombreuses années.

Lire notre test complet (en anglais) : Oukitel P2001 (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: Future)

6. Bluetti AC200MAX Une amélioration qui vous permet d'augmenter la capacité de la batterie Caractéristiques techniques Capacité (batteries supplémentaires): 2048 Wh (6144 Wh/8192Wh) Cycles de charge: 3500 Temps de charge: 2h Poids et volume: 28,1kg, 42 x 28 x 38.65cm Ports: 4 prises AC, 4 USB-A, 1 USB-C, 1 DC, 1 Super DC, 2 sans fil et un allume-cigare Coût de fonctionnement: Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + LiFePo4 + Prise NEMA TT-30 + Efficacité de l'onduleur de 90 %. + Bluetooth + Extension de la batterie Pourquoi attendre - Bruyant - Adaptateur secteur encombrant

Bluetti a amélioré une station d'énergie déjà très performante, l'AC200P. L'AC200MAX comprend de nouvelles fonctionnalités telles qu'une connexion Bluetooth, une prise NEMA TT-30 pour les amateurs de camping-car et, enfin et surtout, la possibilité d'augmenter la capacité de stockage avec deux batteries supplémentaires. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, nous disposons d'un système capable de servir de source d'alimentation de secours pour une petite maison en cas de panne de courant.

L'AC200MAX peut être encore amélioré grâce à un adaptateur électrique plus petit ou intégré à l'unité de base. Le système est bruyant, ce qui rend son utilisation comme source d'alimentation ininterrompue dans un bureau pénible. Il est également lourd mais cela s'explique par l'utilisation de batteries LiFePo4.

Lire notre test complet (en anglais) : Bluetti AC200MAX (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: Jackery)

7. Jackery Solar Generator 2000 Pro Étanchez votre soif d'énergie de manière durable Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Léger et compact + Charge rapide + Mode UPS (alimentation éléctrique sans coupure) Pourquoi attendre - Coûteux

Le Jackery Explorer 2000 Pro est une version améliorée de l'Explorer 1500, avec des caractéristiques qui vous faciliteront la vie. L'adaptateur d'alimentation intégré et la poignée facilitent son déplacement. Le nombre de cycles de charge a également été doublé, tandis que le temps de charge de deux heures se situe au même niveau que celui de la concurrence. Le mode UPS intégré signifie que l'Explorer 2000 peut être utilisé comme un accessoire de bureau.

L'appareil est vendu soit seul, soit avec des panneaux solaires. C'est une excellente source d'énergie de secours qui peut remplacer le réseau électrique pendant quelques heures avec des batteries ou tant qu'il y a du soleil. Le seul inconvénient est le prix qui dépasse celui d'appareils similaires, mais grâce à un service d'assistance technique exceptionnel, il vaut largement son prix.

Lire notre test complet (en anglais) : Jackery Explorer 2000 Pro (s'ouvre dans un nouvel onglet).

