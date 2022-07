Meilleures batteries externes 2022 : des recharges portables pour garder vos appareils mobiles en état de marche

Les meilleures batteries externes sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos appareils portables. Alors que la technologie s'améliore, l'autonomie reste souvent limitée. Tous les modèles sélectionnés ci-dessous vous aideront à augmenter la durée de vie de la batterie de votre matériel.

Que vous cherchiez à charger votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur portable ou votre smartwatch, vous devrez tenir compte de la capacité dont vous avez besoin, du prix que vous êtes prêt à dépenser et de la taille de la batterie externe.

Si vous prévoyez uniquement de recharger votre téléphone de temps en temps, une batterie externe de grande capacité ne sera pas nécessaire. Mais si vous cherchez à maintenir chargé votre ordinateur portable ou votre Nintendo Switch, vous aurez besoin de quelque chose de plus haut de gamme.

Nous avons répertorié les meilleures batteries externes en fonction de ce que vous pourriez rechercher. Des batteries usuelles aux batteries à haute capacité, des batteries les plus légères et compactes, des unités sans fil aux batteries solaires.



Notez que vous ne verrez aucune batterie externe de RavPower, Aukey ou Mpow ici. Elles ont toutes été retirées d'Amazon, apparemment parce que les entreprises incitent les gens à écrire des avis en leur offrant des cartes-cadeaux.

Les meilleures batteries externes classiques

Les meilleures batteries externes classiques peuvent être utilisées au quotidien. Il s'agit généralement de celles que vous emportez partout avec vous. Elles ont une capacité moyenne et sont assez faciles à transporter, mais ne sont pas aussi légères ni aussi fines que celles que nous vous proposons un peu plus bas. Ce sont des produits polyvalents, même s'ils n'excellent dans aucun domaine. Ils ont cependant l'avantage d'être généralement bon marché pour ce qu'elles offrent.

(Image credit: iMuto)

1. iMuto 20 000 mah Une batterie puissante et pourtant très abordable Pourquoi l’acheter + Grande capacité pour le prix + Dispose d'un écran Pourquoi attendre - Design massif - Très lourde

Offrant pratiquement tout ce dont vous pourriez avoir besoin à ce prix, la batterie externe iMuto 20 000 mah a une capacité fantastique qui peut recharger votre smartphone plus de quatre fois sans problème. Le prix à payer est qu'il s'agit là d'une batterie assez volumineuse et lourde. Cela étant dit, avec deux ports et un écran qui vous indique la charge restante, elle s'avère très pratique, à défaut d'être transportable.

(Image credit: Anker)

2. Anker PowerCore 20 100 mAh Chargez rapidement vos appareils sans vous ruiner Pourquoi l’acheter + Grande capacité + Chargement rapide Pourquoi attendre - Lourde - Pas de charge rapide pour les produits Qualcomm

La batterie externe Anker PowerCore 20 100 mAh est un peu plus élégante que la précédente, et offre toujours une énorme capacité de 20 100mAh pour que vous puissiez recharger vos appareils plusieurs fois sans problème. Il ne prend pas en charge la technologie QuickCharge de Qualcomm, mais nous avons constaté qu'il se recharge assez rapidement avec les gadgets qui supportent les technologies PowerIQ ou VoltageBoost. Notez qu'elle peut chauffer un peu pendant son utilisation.

(Image credit: Mophie)

3. Mophie Powerstation Wireless XL 10 000 mAh De nombreuses options et un style unique Pourquoi l’acheter + Nombreuses options de port + Chargement sans fil Pourquoi attendre - Coûteuse - Large

Même s'il ne s'agit pas de la meilleure option de recharge sans fil, la batterie Mophie Powerstation Wireless XL 10 000mAh est une solution à considérer au quotidien. Elle peut charger deux appareils à la fois en utilisant les méthodes filaire et sans fil, avec les ports Lighting et USB-C en alternatives. Capable de faire face à presque tout ce que vous lui proposez, elle se révèle un peu lourde et encombrante mais elle remplit pleinement son rôle.

(Image credit: Mophie)

4. Mophie Powerstation Plus XL 10 000mAh Pour les propriétaires d'iPhone avant tout Pourquoi l’acheter + Câble Lightning intégré + Tissu de grande qualité Pourquoi attendre - Chère pour ce qu'elle offre

La batterie externe Mophie Powerstation Plus XL 10 000 mAh est idéalement conçue pour les iPhones et iPads grâce à son câble Lightning intégré. Cela signifie que vous ne pouvez pas la perdre et que vous ne pouvez pas l'oublier non plus, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts. En outre, elle est dotée d'une surcouche élégante en tissu doux, plutôt jolie par rapport à l'extérieur en plastique de la plupart des batteries externes. Elle peut enfin charger deux appareils à la fois grâce au port USB-A de 10 W et au chargeur intégré.

(Image credit: Veho)

5. Veho Pebble P1 Pro 10 400 mAh Charge rapide et design élégant Pourquoi l’acheter + Deux ports USB + Chargement rapide Pourquoi attendre - Design inhabituel

La batterie externe Veho Pebble P1 Pro 10 400 mAh ne ressemble pas aux autres banques d'alimentation car elle adopte un design à bord incurvé. Cela peut ne pas convenir à tout le monde, pourtant elle acquiert une approche élégante et stylée à nos yeux. Capable de recharger la plupart des téléphones au moins deux fois et demie, elle peut se charger via microUSB ou USB-C, ce qui s'avère assez pratique la plupart du temps, en plus d'être rapide.

(Image credit: Omars)

6. Omars Mini 10 000 mAh Mini mais maxi-connectée Pourquoi l’acheter + Peut charger trois appareils à la fois + Petite taille Pourquoi attendre - Recharge USB-C limitée

La mini-batterie externe Omars 10 000 mAh vous permet de recharger jusqu'à trois appareils à la fois grâce à son port USB-C et à ses deux ports USB-A. Elle n'offre pas une vitesse USB-C complète en raison de son mode de chargement, mais ce n'est pas une grande perte si vous avez besoin de charger plusieurs appareils simultanément. Sa petite taille est très pratique pour la glisser dans n'importe quel sac.

Les meilleures batteries externes légères

Les meilleures batteries externes légères offrent rarement la plus grande capacité, mais elles sont faciles à ranger. Ce sont des appareils que vous remarquerez à peine, et qui répondront présents à chaque fois que vous aurez besoin d'un surplus d'énergie. Même si vous ne les utiliserez pas pour recharger votre ordinateur portable ou votre console de jeux, elles sont idéales pour recharger rapidement votre téléphone lorsque vous vous rendez compte que vous avez surestimé les capacités de sa batterie interne.

(Image credit: Anker)

1. Anker Astro E1 5 200 mAh Incroyablement puissante pour sa taille Pourquoi l’acheter + Gadget très compact + Légère Pourquoi attendre - Capacité limitée - Qualcomm Quick Charge non supporté

La batterie externe Anker Astro E1 5 200 mAh n'est pas une solution à long terme, mais si votre smartphone a simplement besoin d'une stimulation électronique, elle fera l'affaire. Sa faible capacité de 5 200 mAh est suffisante pour charger presque deux fois votre smartphone ou une tablette à environ 70%. Pendant une journée de travail, elle peut faire toute la différence, mais ne comptez pas dessus sur du long terme.

(Image credit: Mophie)

2. Mophie Powerstation Facilement manipulable et très légère Pourquoi l’acheter + Très légère + Facile à saisir Pourquoi attendre - Capacité limitée

La batterie universelle Mophie Powerstation Mini est plutôt jolie pour son prix et elle est assurément légère. Sa capacité affiche 5 000 mAh, ce qui reste suffisant pour une utilisation quotidienne. Vous pouvez charger plusieurs appareils à la fois via les ports USB-C et USB-A. Un indicateur d'alimentation LED vous indique à tout moment l'état de charge et le niveau d'autonomie restant. Elle se veut agréable à manipuler avec une finition en tissu de qualité supérieure, prévue pour une prise en main facile.

(Image credit: EAFU)

3. EAFU Elle fait batterie de secours et lampe de poche Pourquoi l’acheter + Charge jusqu'à 3 appareils + Lampe de poche intégrée Pourquoi attendre - Pas la plus puissante des batteries

La batterie externe EAFU ne se contente pas de charger votre téléphone et vos appareils. Elle dispose également d'une lampe de poche intégrée, ce qui s'avère utile lorsque vous faites du camping ou que vous souffrez d'une coupure de courant. Capable de charger jusqu'à trois appareils à la fois, vous risquez d'être à court de jus plus rapidement que vous ne le souhaiteriez. Pour autant, sa capacité apparaît raisonnable compte tenu de son poids et de sa taille - vous permettant de la conserver dans une poche compacte.

(Image credit: JvGoal)

4. JvGoal 12 000 mAh Un design compact cachant de nombreuses options Pourquoi l’acheter + Écran LCD + Petit modèle Pourquoi attendre - Idéal pour les smartphones

Suffisamment petite pour tenir dans la main, la batterie externe JvGoal 12000 mAh chargera quand même votre iPhone plusieurs fois et vous permettra de savoir exactement le pourcentage d'autonomie restante grâce à son écran LCD. Deux ports de sortie USB vous offrent une certaine flexibilité. Il est impressionnant de voir tout ce que cette batterie peut contenir dans un si petit format.

(Image credit: Anker)

5. Anker PowerCore 13000 Accompagne votre iPhone partout où vous allez Pourquoi l’acheter + Capacité décente pour le prix + Conception légère Pourquoi attendre - Qualcomm Quick Charge non supportée

La batterie externe Anker PowerCore 13000 a l'air encombrante, mais elle reste étonnamment légère. D'une grande capacité pour son prix et sa taille, elle peut recharger un iPhone plusieurs fois sans problème ainsi qu'une tablette de 0 à 100%. Elle ne prend pas en charge la fonction Qualcomm Quick Charge, mais elle est tout de même assez rapide. Sa finition mate la rend de même facile à prendre en main.

(Image credit: OKZU)

6. OKZU 10 000 mAh Élégante et légère, avec support de charge rapide Pourquoi l’acheter + Chargement rapide + Fine et légère Pourquoi attendre - La recharge rapide se limite à un appareil

La batterie OKZU 10 000 mAh est à la fois élégante et légère. Elle possède deux ports USB QC 3.0 qui supportent tous deux la charge rapide, bien que vous ne puissiez le faire qu'avec un seul appareil à la fois. Elle s'avère très utile et sa capacité de 10 000 mAh vous permet de ne pas vous retrouver à court de jus trop rapidement. Plus petite que celle de nombreux téléphones, elle apparaît assez puissante.

Les meilleures batteries externes haute capacité

Les meilleures batteries externes haute capacité sont conçues pour vous accompagner durablement dans des zones sans prise murale. Cela signifie qu'elles sont généralement assez encombrantes et parfois peu maniables. Elles prennent de la place dans votre sac, mais elles sont construites pour durer. Si vous avez besoin de pouvoir recharger tous vos appareils plusieurs fois et pendant plusieurs jours, ce sont les batteries externes qu'il vous faut. Vérifiez le nombre de ports qu'elles incluent pour une efficacité maximale.

(Image credit: MaxOak)

1. MAXOAK 50 000 mAh Un grand nombre de ports pour un prix raisonnable Pourquoi l’acheter + Six ports + Une énorme batterie Pourquoi attendre - Volumineuse

Vous avez besoin de recharger tout votre matériel transporté et en même temps ? La banque d'alimentation MAXOAK 50 000 mAh est faite pour vous. Elle peut charger six appareils simultanément grâce à sa capacité de 50 000 mAh, ce qui signifie que vous ne serez pas à court d'énergie de sitôt. Elle est capable de réalimenter des ordinateurs portables et la Nintendo Switch aussi facilement que votre smartphone ou votre tablette, ce qui est idéal si vous êtes coupé de tout réseau électrique pendant un certain temps.

(Image credit: Charmast)

2. Charmast 26 800 mAh Un outsider à envisager Pourquoi l’acheter + Design fin + USB-C ou USB-A au choix Pourquoi attendre - Marque moins connue

Charmast est une marque moins connue sur le marché des batteries externes, mais son prix s'avère très attractif. Elle peut charger votre iPhone plus de huit fois ainsi qu'un MacBook deux fois, sous USB-C ou USB-A au choix. Sa capacité n'est pas aussi importante que celle de certains modèles concurrents, mais elle est étonnamment fine et légère pour ce qu'elle offre.

(Image credit: Yobon)

3. Yobon 30 000 mAh 10 jours de recharge assurés, partez tranquille Pourquoi l’acheter + Quatre ports + Belle capacité Pourquoi attendre - Plutôt lourde

La batterie externe Yobon 30 000 mAh est capable de charger jusqu'à quatre appareils à la fois, ce qui se veut toujours un bon point de départ pour un modèle de grande capacité. Il peut recharger votre téléphone environ 10 fois, ce qui devrait convenir à presque tout le monde. C'est un appareil assez volumineux et lourd en raison du nombre de ports inclus, mais c'est un petit prix à payer pour autant de puissance.

(Image credit: Jiga)

4. Jiga 30 000 mAh La batterie externe préférée des campeurs Pourquoi l’acheter + Lampe de poche intégrée + Bonne capacité Pourquoi attendre - Encombrante

Jiga estime que sa batterie externe 30 000 mAh permettra à la plupart des utilisateurs de recharger leurs divers appareils pendant environ une semaine. En outre, elle est dotée d'une lampe de poche utile pour camper et d'un indicateur LED à 5 segments qui vous permet de connaître à tout moment la quantité d'énergie qu'il vous reste. Attention à son volume.

(Image credit: Bextoo)

5. Bextoo 30 000mAh Étonnamment chic pour une batterie externe Pourquoi l’acheter + Design élégant + Bonne capacité Pourquoi attendre - Seulement deux ports USB

La batterie externe Bextoo 30 000 mAh ne dispose que de deux ports USB, ce qui limite ses possibilités. Un écran LCD indique la puissance restante à tout moment et vous devriez être prêt pour près de 10 recharges de smartphone. Les ports Micro-USB et USB-C sont tous deux pris en charge, ce qui reste pratique.

(Image credit: PowerOak)

6. PowerOak 50 000 mAh Une parfaite alliée pour les photographes Pourquoi l’acheter + Peut recharger vos appareils photo + Six ports de sortie Pourquoi attendre - Incroyablement encombrante

La batterie externe PowerOak 50 000 mAh n'est pas conçue pour être glissée dans votre sac discrètement, car elle s'avère énorme. Cependant, elle offre une immense capacité de 50 000 mAh, alors nous lui pardonnons. Elle dispose également de six ports de sortie, dont un pour les ordinateurs portables, un pour les appareils photo numériques, deux pour les smartphones et les tablettes, et deux supplémentaires pour faire bonne impression. C'est la batterie à emporter en camping ou hors réseau, à condition de tenir compte de son poids.

Les meilleures batteries externes compactes

Les meilleures batteries externes ultra-fines sont si compactes que vous pouvez les ranger dans une poche. Même si elles n'offrent pas la meilleure capacité, elles permettent de recharger votre smartphone à quelques reprises.

(Image credit: Belkin)

1. Belkin 5 000 mAh Petite par la taille, grande par la qualité Pourquoi l’acheter + Conception compacte + Abordable Pourquoi attendre - Faible capacité

La batterie externe Belkin 5 000 mAh dispose d'une capacité assez faible, mais elle est également très fine. Vous serez toujours en mesure de recharger votre téléphone plusieurs fois. Certifiée MFI, vous savez donc qu'elle fonctionnera parfaitement avec tous vos appareils Apple. Si la portabilité est primordiale, voici une option fiable proposée par un grand nom du marché.

(Image credit: INIU)

2. INIU Elle regorge de fonctionnalités complémentaires Pourquoi l’acheter + Lampe de poche intégrée + Charge jusqu'à trois appareils Pourquoi attendre - Marque moins connue

INIU est une marque moins connue que certaines marques citées ici, mais sa batterie externe offre beaucoup de fonctionnalités pour un prix raisonnable. Toujours relativement fine, elle dispose d'une lampe de poche intégrée, de la possibilité de charger jusqu'à trois appareils à la fois, et d'un câble USB-C inclus. Sa capacité de 10 000 mAh est plutôt bonne compte tenu de sa taille réduite, vous pourrez donc lui associer plusieurs smartphones si vous le souhaitez.

(Image credit: Anker)

3. Anker PowerCore Slim 10 000 mAh La sécurité prime Pourquoi l’acheter + Design fin + Recharge assez rapide Pourquoi attendre - Pas de recharge rapide

Fine mais un peu longue, la Anker Power Bank PowerCore Slim 10 000 mAh est une batterie externe fiable. Elle peut réalimenter votre iPhone 13 au moins deux fois, avec une charge complète pour un iPad aussi. Sa taille est à peu près celle de nombreux smartphones, ce qui ne la rend pas aussi élégante que d'autres, mais Anker reste un nom fiable, alors vous savez que la sécurité est garantie.

(Image credit: Anker)

4. Anker 20 000 mAh Ne vous fiez pas à sa taille Pourquoi l’acheter + Deux ports USB + Grande capacité pour la taille Pourquoi attendre - Pas de charge rapide Qualcomm

La batterie externe Anker 20 000 est titanesque malgré sa taille compacte. Elle a une capacité massive de 20 000mAh, mais reste assez fine pour figurer dans cette catégorie. Vous pouvez charger deux appareils à la fois avec l'USB-C et le Micro USB en option - plus de cinq recharges pour smartphone de milieu de gamme sont possibles. Ce n'est pas le plus rapide des chargeurs, bien que PowerIQ et VoltageBoost demeurent pratiques.

(Image credit: TNTOR)

5. TNTOR 5 000mAh Minuscule, mais quel punch Pourquoi l’acheter + Design miniature + Support USB-C Pourquoi attendre - Faible capacité

La batterie externe TNTOR 5 000 mAh n'a peut-être pas la plus grande capacité, mais regardez comme elle est petite ! Plus fine qu'un smartphone, vous pouvez la glisser dans votre poche sans y penser. Malgré sa petite taille, elle dispose de ports USB-C, USB-A et micro-USB et peut recharger votre téléphone plus d'une fois dans la journée. Pas mal pour un objet que vous pouvez craindre d'égarer.

(Image credit: Babaka)

6. Babaka 10 000 mAh Elle se fond dans la masse Pourquoi l’acheter + Design fin + Deux ports Pourquoi attendre - Un design peu excitant

La batterie externen Babaka 10 000 mAh n'est pas exactement attrayante esthétiquement. Mais elle se rattrape avec des caractéristiques clés comme un design fin, des entrées Micro-USB et USB-C et 10 000 mAh de jus. Il s'agit en fait d'un appareil complet, idéal si vous ne voulez pas attirer l'attention.

Les meilleures batteries externes sans fil

Les meilleures batteries externes sans fil vous permettent de ne pas avoir à vous soucier de transporter trop de câbles pour recharger vos appareils. En utilisant les capacités de charge sans fil de nombreux appareils Apple et Android, vous bénéficiez de tout le confort possible lors de vos déplacements. Comme pour les batteries externes classiques, la capacité peut varier considérablement en fonction de votre budget - mais ne comptez pas sur elles pour réalimenter vos appareils les plus massifs. La commodité est la priorité ici.

(Image credit: Mophie)

1. Mophie Powerstation 20 000 mAh La meilleure option pour les appareils Apple, et de loin Pourquoi l’acheter + Charge jusqu'à quatre appareils + Chargeur magnétique intégré pour Apple Watch Pourquoi attendre - Un peu coûteuse

Vous avez opté pour l'écosystème Apple ? La batterie externe tout-en-un Mophie Powerstation 20 000 mAh est celle qu'il vous faut. Elle dispose d'un chargeur magnétique intégré pour votre Apple Watch, de la possibilité de charger sans fil votre iPhone ou vos AirPods, et d'un port USB-C pour les appareils plus classiques. Il est possible de charger jusqu'à quatre gadgets à la fois, avec une charge rapide via l'USB-C.

(Image credit: Anker)

2. Anker Magnetic Wireless 5 000 mAh La solution idéale pour les utilisateurs d'iPhones modernes Pourquoi l’acheter + Fixation magnétique + Chargement à travers les coques Pourquoi attendre - Fonctionnalité limitée pour les non-utilisateurs des iPhone 12 et 13

Vous avez besoin de recharger votre iPhone 12 ou 13 et vous ne voulez pas vous arrêter de bouger ? La batterie externe Magnetic Wireless 5 000mAh utilise des aimants pour se fixer à l'arrière de votre téléphone afin que vous puissiez continuer à faire ce que vous voulez. Bien sûr, c'est un peu limité pour les utilisateurs d'autres générations de smartphones Apple, mais vous pouvez toujours compter sur le chargement USB-C pour vos divers appareils.

(Image credit: iWALK)

3. iWALK Magnetic Wireless Power Bank Une alternative élégante aux câbles Pourquoi l’acheter + Anneau pratique + Technologie magnétique remarquable Pourquoi attendre - Faible capacité

La batterie sans fil magnétique d'iWALK utilise un anneau pour l'accrocher où bon vous semble, et la technologie Mag-Suction pour l'associer à votre smartphone. Le prix du iWALK Magnetic Wireless Power Bank est très intéressant, autant que sa capacité de 6 000 mAh. Vous n'aurez pas à vous soucier de localiser les prises murales à proximité - et une LED vous permettra de suivre l'évolution du chargement.

(Image credit: Apple)

4. MagSafe La meilleure solution officielle pour les derniers iPhones Pourquoi l’acheter + Très fiable + Adaptation pratique Pourquoi attendre - Uniquement pour les iPhone 12 et 13

Le pack batterie MagSafe est l'accessoire Apple que vous achetez à contrecœur en sachant qu'il fera le meilleur travail pour votre iPhone le plus récent. Il se fixe à l'arrière de celui-ci via MagSafe avec ses aimants parfaitement alignés, ce qui signifie qu'il ne vous laissera jamais tomber. Il ne sert pas à grand-chose d'autre, mais là n'est pas la question. Pour les propriétaires d'iPhone 12 et 13, il s'agit d'un accessoire essentiel, bien que coûteux.

(Image credit: Anker)

5. Anker PowerCore III Aucun appareil ne lui résiste Pourquoi l’acheter + Options de chargement avec et sans fil + Une marque fiable Pourquoi attendre - Pas très légère

Capable d'être utilisée aussi bien comme pad de charge que comme batterie externe, la banque d'alimentation sans fil Anker PowerCore III est plutôt flexible. Elle dispose de ports USB-A et USB-C ainsi que de capacités sans fil, et ses 10 000 mAh vous permettent de travailler ou de jouer aussi longtemps que vous le souhaitez. Il n'y a pas d'appareil que le Anker PowerCore III ne puisse prendre en charge, ce qui lui sera certainement utile.

Les meilleures batteries externes solaires

Si vous êtes à la recherche des meilleures batteries externes solaires, vous prévoyez probablement de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Même si vous n'avez pas complètement disparu du réseau, il est utile de savoir que vous pouvez recharger votre téléphone ou d'autres appareils sans être à proximité de la civilisation. Ces modèles ont tendance à présenter les mêmes caractéristiques que les batteries ordinaires, mais il est important de vérifier qu'elles correspondent à vos besoins et à votre budget.

(Image credit: Kilponen)

1. Kilponen 26 800 mAh Sortez-la de votre poche et laissez le soleil recharger vos appareils mobiles Pourquoi l’acheter + Tient dans une poche + Indicateurs LED Pourquoi attendre - Seulement deux ports

La batterie solaire kilponen 26 800 mAh offre une impressionnante capacité et se glisse dans votre poche assez facilement. Il n'y a que deux ports, les deux étant basés sur l'USB-A. Pour autant, elle peut charger vos appareils à vitesse modérée, tandis que son système de quatre indicateurs à LED bleue vous renseigne sur le niveau d'autonomie restant.

(Image credit: Pxwaxpy)

2. Pxwaxpy 26 800 mAh Une belle polyvalence de ports Pourquoi l’acheter + Batterie très longue durée + Options USB-C et micro-USB Pourquoi attendre - Encombrante

La batterie solaire 26800mAh de Pxwaxpy est un peu encombrante, mais elle dispose à la fois de ports micro-USB et USB-C. Capable de recharger vos appareils une bonne demi-douzaine de fois, elle ne vous laissera pas tomber non plus. Bien sûr, il serait bon d'avoir plus de ports, mais en l'état actuel des choses, la Pxwaxpy 26 800 mAh garantit autant d'autonomie que vous le souhaitez. Les indicateurs LED sont également utiles pour garder le contrôle de vos ressources énergétiques.

(Image credit: A ADDTOP)

3. ADDTOP 25 000 mAh Des panneaux solaires capable de recharger votre sac à dos Pourquoi l’acheter + Panneaux solaires pour une meilleure absorption + Bonne capacité Pourquoi attendre - Pas la configuration la plus simple

Si vous voulez draper votre sac à dos de panneaux solaires pendant vos randonnées, le chargeur solaire A ADDTOP 25 000 mAh est fait pour vous. Il est bien conçu pour toute excursion en plein air, bien que ses panneaux demandent un certain temps d'installation et une configuration minutieuse. Par ailleurs, il comprend deux ports USB Type-C ainsi qu'une lampe de poche intégrée, ce qui le rend plus qu'indispensable lorsque vous êtes au cœur de nulle part.

(Image credit: Hiluckey)

4. Chargeur solaire sans fil Hiluckey Le sauveteur ultime de tout technophile globe-trotter Pourquoi l’acheter + Peut charger jusqu'à quatre appareils + Chargement sans fil Pourquoi attendre - Encombrant

Il n'est pas nécessaire de vous encombrer d'une batterie solaire, comme le démontre le chargeur solaire sans fil Hiluckey. Il offre une fonctionnalité de charge dépourvue de câble, ainsi que la possibilité de charger quatre appareils simultanément. Avec une capacité de 26 800 mAh, il devrait suffire pour la plupart des voyages en camping, avec une lampe de poche pour vous aider. Il intègre même un mode SOS, mais nous espérons que vous n'en aurez jamais besoin.

(Image credit: DJRoll)

5. DJRoll 36 000 mAh Le couteau suisse des batteries externes Pourquoi l’acheter + Une capacité énorme + Nombreuses sorties Pourquoi attendre - Lourde

La batterie DJRoll 36 000mAh est lourde mais elle concède beaucoup. Elle a notamment une énorme capacité de 36 000 mAh qui vous permettra de charger votre téléphone plusieurs fois sans problème, ainsi que des tablettes. Elle dispose d'un système de charge sans fil Qi, de deux sorties USB intégrées et d'un port USB-C. En tout, vous pouvez charger jusqu'à quatre appareils à la fois. Une lampe de poche intégrée avec des modes d'urgence et des crochets simples pour fixer le panneau solaire complètent l'ensemble.

(Image credit: Anker)

6. Anker PowerCore Solar 20 000 mAh Robuste et hautement compétent Pourquoi l’acheter + Conception robuste + Bonne capacité Pourquoi attendre - Ports limités

La batterie Anker PowerCore Solar 20 000mAh est conçue pour résister à la poussière, à la pluie et à quelques chocs grâce à son indice IP65. En plus de cela, elle s'avère assez puissante avec une capacité de 20 000 mAh, mais n'oubliez pas qu'il n'y a que deux ports, ce qui réduit ses usages. Néanmoins, cette batterie est très facile à utiliser et peut aussi faire office de lampe de poche.