Les meilleurs chargeurs pour iPhone de 2022 : quel modèle choisir pour recharger rapidement votre appareil Apple ?

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Powerline Plus II USB-C to Lightning Cable

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

En général, les meilleurs chargeurs pour iPhone sont ceux qui permettent de recharger rapidement votre iPhone, tout en restant compacts, élégants et pratiques à utiliser.

Parmi les autres critères de choix d'un chargeur, citons le choix du filaire ou du sans fil, et bien sûr du prix.

En règle générale, un chargeur filaire alimente votre téléphone plus rapidement qu'un chargeur sans fil, mais vous êtes alors lié à des câbles, il est donc important de réfléchir à ce qui s'avère le plus important pour vous.

Il convient également de prêter attention à la puissance du chargeur. Jusqu'à récemment, chaque iPhone était livré avec un chargeur de 5 W, mais celui-ci ne permet pas la charge rapide. Pour cela, vous devez passer à un chargeur de 18 W ou plus, et vous assurer qu'il est également équipé d'un connecteur USB-C si vous voulez obtenir les meilleures vitesses.

Pour ce qui est des meilleurs chargeurs sans fil, il faut savoir que les iPhones utilisent un système de charge sans fil légèrement différent de celui des appareils Android. Vérifiez la présence de la fonction Power Delivery pour obtenir la technologie charge rapide.

Si vous optez pour un iPhone plus moderne, comme l'iPhone 12, l'iPhone 13 ou l'iPhone SE (2022), aucun chargeur n'est présent dans la boîte - ce qui rend son achat d'autant plus vital.

Il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant d'acquérir un bon chargeur pour iPhone. C'est là que notre guide pratique entre en jeu, car nous avons mis en évidence plusieurs des meilleures options, et nous vous expliquerons exactement ce qui fait leur qualité.

Les meilleurs chargeurs filaires pour iPhone

(Image credit: Apple)

Ce chargeur qu'Apple recommande pour votre iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ou iPhone 13 mini est celui que vous souhaiterez voir fourni avec votre achat, car il n'est pas vraiment bon marché.

Avec une puissance de 20 W, c'est un chargeur rapide qui représente un bon investissement par rapport à l'utilisation d'un simple câble de charge, mais vous regretterez probablement de devoir payer un supplément, d'autant plus que dans le schéma de charge des smartphones, 20 W n'est pas si rapide que cela (même si c'est à peu près le maximum que peut supporter un iPhone).

Néanmoins, si vous devez en acheter un, vous savez au moins que vous aurez un produit de qualité. Il possède ce design minimaliste épuré qui convient si bien aux appareils Apple, et il est incroyablement simple à utiliser, ce qui en fait facilement l'un des meilleurs chargeurs pour iPhone. Évidemment, ne vous attendez pas à ce qu'il soit livré avec un câble de charge supplémentaire. Cela serait beaucoup trop.

(Image credit: Apple)

2. Apple 18W USB-C Une amélioration significative de votre vitesse de chargement Caractéristiques techniques Puissance: 18W Poids: Non indiqué Ports: USB-C Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + 18W est beaucoup plus rapide que 5W + Qualité typique des produits Apple Pourquoi attendre - Les prix élevés d'Apple

Apple recommande ce chargeur pour l'iPad Pro et l'iPhone 8 ou ultérieur, qui prennent tous en charge la charge rapide. Il est frustrant qu'Apple ne fournisse plus ce chargeur à charge rapide avec l'un de ses téléphones.

Mais si vous êtes un grand utilisateur d'iPhone, c'est un investissement qui en vaut la peine. La différence entre le chargeur de 18 W et l'ancien chargeur de 5 W est spectaculaire : avec le premier, vous pouvez obtenir environ 50% de charge à plat en une demi-heure, mais le second prend beaucoup plus de temps. Il convient de noter que ce chargeur n'est pas livré avec un câble.

Il est évident que ce chargeur n'est pas aussi puissant que le chargeur 20W d'Apple, mais la différence est négligeable, et si votre appareil ne peut pas tirer le meilleur parti de 20W, alors ce chargeur reste une valeur sûre, même si son prix se veut inévitablement surévalué, marque Apple oblige.

(Image credit: Anker)

3. Anker PowerPort Speed Plus Duo Plusieurs ports et des vitesses élevées à votre service Caractéristiques techniques Puissance: 42W Poids: 145 g Ports: USB-C, USB-A Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Chargement rapide pour votre iPhone + Possède également un port USB-A Pourquoi attendre - Encombrant par rapport aux adaptateurs Apple - Pas assez puissant pour un ordinateur portable

Si vous ne supportez pas de donner un centime de plus à Apple pour le chargeur qui aurait dû être livré avec votre téléphone en premier lieu, faites attention à ce que vous achetez à la place : certains chargeurs annoncés comme des chargeurs rapides ne le sont que pour les appareils Android, pas ceux d'Apple. Celui-ci, cependant, est un chargeur rapide de 42W qui fonctionne avec tous les iPhones et charge rapidement les iPhone 8s et plus.

Il est deux fois moins cher que celui d'Apple et possède un port USB-C haute vitesse pour la charge rapide et un second port USB-A pour les autres appareils. Les câbles ne sont pas inclus.

Nous avons utilisé de nombreux chargeurs Anker au fil des ans et nous avons constaté qu'ils demeuraient toujours fiables.

Compte tenu de sa puissance élevée, c'est un excellent choix si vous avez d'autres appareils qui supportent la charge rapide. C'est aussi une solution d'avenir pour les appareils Apple, puisque dans le futur, nous pourrions voir des iPhones à charge rapide qui pourraient profiter pleinement d'un chargeur de 42W.

(Image credit: Anker)

Si vous souhaitez charger votre ordinateur portable ainsi que votre iPhone, voici l'un des meilleurs chargeurs d'iPhone pour vous. Il existe en deux modèles, l'un à port unique et l'autre avec un second port USB-A.

Le PowerPort Atom III a une puissance de 60W et peut charger à peu près tout ce que vous pouvez connecter à son port USB-C.

À 60 W, il ne peut toujours pas charger certains appareils (comme certains téléphones Android) à la vitesse maximale, alors tenez-en compte si vous prévoyez de l'utiliser avec des appareils autres que votre iPhone, mais c'est certainement l'un des chargeurs les plus rapides qui alimente aussi rapidement les gadgets Apple.

En revanche, si vous souhaitez uniquement charger votre iPhone, cet appareil est excessif et vous pouvez trouver un chargeur moins cher qui fera tout aussi bien l'affaire. Réfléchissez donc à ce dont vous avez besoin avant d'acheter.

(Image credit: TeckNet)

5. TeckNet 30W PD USB Charger Un monstre à trois ports Caractéristiques techniques Puissance: 30W Poids: 168 g Ports: 1 x USB-C, 2 x USB-A Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Trois ports pour charger plusieurs appareils + Un chargement plus rapide que celui de ses concurrents Pourquoi attendre - Taille imposante

La plupart d'entre nous vivent dans des foyers où il y a plus d'un type d'appareil à charger. C'est pourquoi ce chargeur de TeckNet est une bonne solution : il dispose d'un port USB-C de 18W avec Power Delivery pour charger rapidement votre iPhone, et il possède également deux ports USB-A que vous pouvez utiliser pour charger d'autres appareils en même temps.

C'est un chargeur assez volumineux - ne vous attendez pas à pouvoir le cacher derrière quelque chose dans la cuisine - mais il est solide, sûr et délivre suffisamment de puissance pour recharger à grande vitesse même le plus gros des iPhone. Avec ses trois ports, c'est aussi une bonne option pour les voyages.

Si vous avez tendance à ne recharger qu'un seul appareil à la fois, nous vous recommandons un appareil plus petit avec moins de ports (et potentiellement un prix plus bas ou une puissance plus élevée), mais si vous utilisez plusieurs gadgets alimentés par batterie, c'est un excellent choix.

(Image credit: Tommox)

6. TOMMOX PowerCenter 4 75W PD Il associe puissance et polyvalence Caractéristiques techniques Puissance: 75W Poids: 228 g Ports: 1 x USB-C, 3 x USB-A Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Très puissant + Quatre ports pour charger plusieurs appareils à la fois Pourquoi attendre - Il est encombrant et n'est donc pas idéal pour les voyages ou les déplacements quotidiens

Ce chargeur n'est pas élégant, il n'est pas incroyablement léger et il n'est pas vraiment petit, mais le PowerCenter 4 est plutôt utile - à tel point que, selon nous, il se classe parmi les meilleurs chargeurs pour iPhone.

Il peut envoyer jusqu'à 60W de puissance via son connecteur USB-C, ce qui est suffisant pour charger rapidement un ordinateur portable, et ses triples connecteurs USB-A vous permettent de connecter et de charger trois autres appareils en même temps. C'est plus de ports que ce que la plupart des chargeurs vous offrent.

Comme ses concurrents, ce chargeur est bi-tension, ce qui vous permet de l'emporter en vacances pour charger votre iPhone, votre Kindle, votre appareil photo, votre Apple Watch et tout ce qui a besoin d'être rechargé.

Il n'est pas aussi élégant qu'un chargeur sans fil multi-appareils, mais il est beaucoup moins cher, et c'est l'une des options les plus puissantes de cette liste, donc il est idéal pour recharger les appareils qui supportent sa pleine puissance.

Les meilleurs câbles chargeur pour iPhone

(Image credit: Anker)

Le câble Powerline Plus II est exceptionnellement résistant et rapide, et il pourrait être le dernier câble Lightning que vous achetez de toute votre vie. En effet, il est conçu pour les connexions USB-C, qui se chargent beaucoup plus rapidement que les connexions USB-A, à condition que votre chargeur fournisse la bonne quantité de puissance, bien sûr.

Il fonctionne avec les chargeurs haute puissance, y compris ceux d'Apple, et est testé en laboratoire pour résister à 30 000 flexions, ce qui signifie qu'il devrait durer trente fois plus longtemps que les câbles de moindre qualité.

Anker est tellement confiant qu'il offre une garantie à vie : ce câble devrait durer bien plus longtemps que tous vos iPhones ou iPads.

Le câble Anker Powerline Plus II USB-C n'est pas bon marché, mais compte tenu de sa durabilité, il pourrait finir par être plus avantageux que d'autres câbles, qui pourraient avoir besoin d'être remplacés beaucoup plus fréquemment. Pour les acheteurs avisés, il s'agit donc d'un choix solide.

(Image credit: Anker)

2. Anker Powerline USB-C vers Lightning Une option moins chère et plus fragile Caractéristiques techniques Longueur: 1,8 m Connexion: USB-C vers Lightning Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW (opens in new tab) Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Moins cher que le Powerline Plus II + Il a une garantie à vie Pourquoi attendre - Plus susceptible de se casser et de s'emmêler

Si vous n'avez pas envie d'un câble tressé et que vous souhaitez un câble de 1,8 mètre, les câbles Powerline originaux sont d'un très bon rapport qualité-prix : vous aurez du mal à trouver un câble USB-C de qualité similaire et de même longueur pour le même prix.

La question est de savoir si vous souhaitez bénéficier de la résistance accrue du Powerline Plus II tressé, qui est à peine plus cher.

Alors que ce dernier a été testé en laboratoire pour résister à 30 000 flexions, le Powerline original n'a été testé que jusqu'à 12 000 flexions - bien que, comme son frère, il soit garanti à vie.

En résumé, si vous prévoyez d'utiliser ce câble souvent et que vous ne voulez pas avoir à le remplacer avant très longtemps, il vaut probablement la peine de dépenser un peu plus pour le Powerline Plus II, mais en tant qu'option relativement basique et abordable, c'est un excellent choix.

(Image credit: Amazon)

3. Amazon Basics USB A vers Lightning Un câble particulièrement long Caractéristiques techniques Longueur: 3 m Connexion: USB-A vers Lightning Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Il est très long + Il existe dans une large gamme de couleurs Pourquoi attendre - USB-A, pas C - Certains modèles sont plus chers

Ce câble de 3 mètres est peut-être le câble de recharge pour iPhone le plus utile jamais conçu. Il est disponible dans des tailles beaucoup plus petites, mais il y a une raison pour laquelle nous aimons le long câble. Il est suffisamment long pour s'étendre d'une prise murale jusqu'au canapé ou du chargeur de votre voiture jusqu'à l'iPad des enfants sur la banquette arrière.

Nous ne pouvons pas exagérer l'utilité de cette caractéristique, car elle signifie qu'il n'y a pratiquement aucune situation dans laquelle vous ne pourrez pas utiliser votre appareil pendant qu'il se recharge.

La longueur n'est pas le seul point positif. La tresse en nylon empêche le câble de s'emmêler facilement, et les manchons situés à la jonction entre le câble et le connecteur empêchent la flexion qui peut entraîner un effilochage dangereux.

Les couleurs vont du gris au rouge en passant par l'or rose. Notre seul problème est que l'extrémité Lightning semble un peu plus lâche que le câble d'Apple, surtout sur notre iPad.

(Image credit: Apple)

4. Apple USB-C vers Lightning Le choix de la simplicité Caractéristiques techniques Longueur: 1 m Connexion: USB-C vers Lightning Pourquoi l’acheter + Compatible avec un grand nombre d'appareils + Labellisé Apple Pourquoi attendre - Plus cher que les autres options - Pas aussi durable que ses concurrents

Simple dans presque tous les sens, le câble Apple USB-C est une option idéale si vous préférez rester fidèle à Apple. Il n'est pas aussi durable que les autres options, le câble ayant tendance à s'effilocher après une utilisation intensive, à moins que vous ne fassiez très attention, mais vous avez la garantie de la compatibilité grâce à sa fabrication réservée aux appareils Apple.

Le câble fonctionne avec les iPhones, les iPads et les iPods dotés de connecteurs Lightning, ce qui le rend assez flexible. Vous pouvez également l'utiliser avec de nombreux types d'adaptateurs d'alimentation USB-C pour obtenir une charge rapide. C'est loin d'être un câble passionnant, mais il est très fiable.

Naturellement, provenant d'Apple, vous paierez plus cher que prévu pour ce que vous obtenez, mais en échange, vous bénéficiez de l'assurance d'une marque de confiance.

(Image credit: Belkin)

5. Belkin - Triple pack Se raccorde à presque tout Caractéristiques techniques Longueur: 0,18 m Connexions: USB-A / Lightning, USB-A / microUSB, USB-A / Apple 30 broches Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Trois types de connecteurs pour plusieurs appareils + Bonne qualité de fabrication + Fonctionne avec les anciens iPhones Pourquoi attendre - Ils sont très courts par rapport à leurs concurrents

Voici un produit pratique pour les personnes possédant des gadgets de différentes époques : un pack de trois câbles de charge de 6 pouces qui couvre les iPhones, iPads et iPods pré-Lightning, ainsi que les appareils Lightning modernes et les appareils micro USB non-Apple tels que les Kindles, les contrôleurs de console et les appareils photo.

Nous dirions que le principal avantage d'acheter un pack de trois câbles de bonne qualité de Belkin au lieu d'un seul câble avec des connecteurs interchangeables est que l'échange de connecteurs provoque une usure.

Ce pack peut donc vous aider à recharger presque tout, et il est peu probable que vous les usiez rapidement. Si vous n'avez qu'un seul appareil, ou si tous vos gadgets rechargeables utilisent le même connecteur, ces trois câbles ne sont peut-être pas nécessaires, mais si votre maison est aussi remplie de gadgets que la nôtre, ces câbles vous seront très utiles.

(Image credit: Belkin)

Parfois, de petites choses font une grande différence : avec une longueur de 1,2 mètre, contre 0,9 mètre habituellement, le Boost Charge de Belkin est un peu plus long que le câble de charge moyen pour iPhone.

Ce mètre supplémentaire permet de le rendre beaucoup plus utile : il sera probablement assez long pour aller de la prise de courant jusqu'au canapé sans que vous ayez à vous asseoir dans une position inconfortable ; il est assez long pour atteindre la table de chevet sans avoir à réorganiser le mobilier ; il est assez long pour le passager de votre voiture, entre autres.

Il s'agit d'un produit Belkin de haute qualité, même si, personnellement, nous préférons les câbles tressés aux câbles lisses, car ils sont moins susceptibles de s'emmêler et de s'endommager.

Il existe bien sûr des câbles encore plus longs que celui-ci, mais ils peuvent être excessifs, alors que ce câble est un bon compromis.

Les meilleurs chargeurs sans fil pour iPhone

(Image credit: Mophie)

1. Station de Charge sans Fil Mophie 3 en 1 Chargez tous vos appareils Apple en même temps Caractéristiques techniques Puissance: 7,5W Portable: Pas vraiment Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Chargez votre iPhone, vos AirPods et votre Apple Watch + Parfait pour une recharge nocturne + Le tout sans fil Pourquoi attendre - Relativement chère par rapport à ses concurrents

Avec la disparition de la station de recharge sans fil AirPower d'Apple, comment faire pour recharger non seulement votre iPhone, mais aussi vos AirPods et votre Apple Watch ? Mophie a la réponse, et bien qu'elle ne soit pas bon marché, elle est compacte, élégante, facile à nettoyer et particulièrement pratique pour les voyageurs.

Le socle de recharge sans fil 3-en-1 de Mophie fournit une puissance de 7,5 W à votre iPhone et fonctionne avec des boîtiers d'une épaisseur maximale de 3 mm. Le connecteur de l'Apple Watch est placé dans un angle idéal pour le mettre sur votre table de chevet, et la borne de recharge des AirPods ne vous empêche pas de voir le cadran de votre Apple Watch.

Contrairement à la plupart de ses concurrents, vous n'aurez pas besoin d'acheter ou de fournir un chargeur mural séparé. Il s'agit donc d'une option de recharge sans fil très bien pensée et complète.

S'il y a un inconvénient, c'est que ce n'est pas donné, mais cela reste assurément un bon rapport qualité-prix, et l'un des meilleurs chargeurs pour iPhone dans l'ensemble.

(Image credit: Apple)

Si vous voulez un chargeur sans fil très élégant qui se trouve être capable de charger votre iPhone et votre Apple Watch en même temps, le MagSafe Duo est un excellent choix. Il n'est pas aussi rapide que d'autres chargeurs sans fil, car il n'offre qu'une puissance de 11 W lorsqu'il est branché à un adaptateur mural de 27 W (qui n'est pas fourni), mais ce n'est pas un problème si vous souhaitez avant tout charger votre iPhone pendant la nuit.

Là où le MagSafe Duo se distingue, c'est dans sa capacité à être plié en deux et à se glisser facilement dans votre poche pour le garder en sécurité. Vous n'aurez aucun mal à trouver de la place pour cet accessoire lorsqu'il n'est pas utilisé, et il est idéal pour les personnes qui voyagent régulièrement.

N'oubliez pas que vous payez le prix d'Apple pour une belle apparence et un design pratique. Néanmoins, comme ce chargeur fonctionne aussi bien comme chargeur de voyage que comme chargeur principal, vous n'aurez pas besoin d'en acheter deux.

(Image credit: Anker)

3. Anker PowerWave Bénéficiez de la recharge rapide sans câble nécessaire Caractéristiques techniques Puissance: 10W / 7.5W (iPhones) Portable: Oui Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Design simple et épuré + Surface antidérapante + Particulièrement adapté aux iPhones Pourquoi attendre - Nécessite un chargeur mural approprié

Comme pour les chargeurs rapides filaires, les chargeurs sans fil ne fonctionnent pas de la même manière pour les iPhones que pour les appareils Android.

Par exemple, un chargeur sans fil typique de 10W fournira cette puissance à Android mais tombera à 7,5W ou même 5W pour un iPhone. Cela s'explique par le fait qu'Apple ne prend pas actuellement en charge la recharge sans fil de 10 W : elle prenait initialement en charge 5 W, puis est passée à 7,5 W, mais iOS limite encore actuellement certains chargeurs Qi à 5 W.

Ce chargeur sans fil Anker fournit le maximum actuel de 7,5 W aux iPhones récents, mais il est important de noter qu'il ne peut le faire que s'il est connecté à un chargeur mural compatible avec Quick Charge 3.0. Si ce n'est pas le cas, l'appareil ne consomme pas assez d'énergie.

Notez que si vous avez un chargeur MagSafe et un iPhone, vous pouvez dépasser 7,5 W - dans ce cas, vous pouvez atteindre 15 W, mais pas avec la charge Qi.

(Image credit: Belkin)

4. Belkin PowerHouse Une option simple et abordable Caractéristiques techniques Puissance: 12W (avec fil) 5W (sans fil) Portable: Pas vraiment Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Chargement double très simple + Connecteur Lightning mobile Pourquoi attendre - Le sans fil est pour la montre, pas pour l'iPhone

Le PowerHouse de Belkin est un double chargeur pour iPhone et Apple Watch simple, performant à un prix raisonnable, et il fonctionne avec tout iPhone doté d'un connecteur Lightning.

Contrairement à la station sans fil Mophie, il n'y a pas de chargeur pour AirPods et la connexion à l'iPhone est filaire, et non sans fil, mais le connecteur est mobile et vous ne devriez pas avoir à sortir votre téléphone de sa coque.

Le chargeur intégré et magnétique de l'Apple Watch n'a pas besoin de câble de chargement. Vous pouvez donc utiliser le câble de votre Watch ailleurs, par exemple en voyage ou au travail.

C'est un chargeur de bonne qualité, mais attention si vous avez une coque en cuir officielle d'Apple : certains critiques disent que la chaleur du chargeur fait déteindre la couleur de la coque.

Pour tous les autres, le PowerHouse Charge Dock de Belkin semble constituer un excellent choix de chargeur sans fil et l'un des meilleurs chargeurs pour iPhone.

(Image credit: Anker)

5. Anker Power Drive PD Une solution de recharge rapide si vous êtes en voiture Caractéristiques techniques Puissance : 30W Ports: USB-C, USB-A Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Très puissant pour un chargeur de voiture + USB-C pour charger rapidement les iPhones + USB-A pour les appareils plus anciens Pourquoi attendre - Vous devez le débrancher quand le moteur est éteint

De nombreux chargeurs pour voiture fournissent une puissance très faible, ce qui pose un problème si vous voulez charger un appareil gourmand comme un iPad, ou si vous devez recharger rapidement un iPhone à plat.

Le Power Drive PD d'Anker résout ce problème : il s'agit d'un chargeur de 30 W doté d'un port USB-C rapide ainsi que d'un port USB-A pour les appareils plus anciens et les appareils qui ne prennent pas en charge la charge rapide.

Cela signifie que vous pouvez charger votre iPad tout en rechargeant votre iPhone, ou simplement recharger un appareil volumineux comme votre ordinateur portable. Il est également petit, ce qui lui permet de ne pas dominer le tableau de bord comme le font certains autres chargeurs multiprises.

Il s'agit spécifiquement d'un chargeur pour voiture, ne l'achetez donc pas comme une solution polyvalente, mais si vous avez besoin de ce type de chargeur, c'est certainement l'un des meilleurs. Notez simplement que vous devez le débrancher lorsque le moteur est éteint, ce qui peut être un petit souci en soi.

(Image credit: Apple)

Utilisant la méthode de la gamme iPhone 12 et iPhone 13, qui consiste à se servir d'aimants pour tout aligner parfaitement, le pack batterie MagSafe a fière allure. Il suffit de le fixer à l'arrière de votre iPhone et le tour est joué. C'est élégant, simple et "très Apple".

Grâce aux aimants, la batterie est solidement fixée et peut être rechargée via un chargeur de 27 W ou plus, comme ceux utilisés pour les MacBook. Il est également possible d'utiliser un câble Lightning pour une recharge sans fil de 15 W maximum.

C'est cher pour ce que c'est, mais comme c'est toujours le cas avec les produits Apple. Ne comptez pas sur le fait qu'il soit livré avec un adaptateur ou un câble d'alimentation car, bien sûr, il ne l'est pas, ce qui représente une dépense supplémentaire à prévoir si vous n'en avez pas déjà un. Malgré tout, le prix mis à part, c'est l'un des meilleurs chargeurs pour iPhone.

De quel type de chargeur avez-vous besoin ?

De quel type de chargeur avez-vous besoin pour votre iPhone ?

Ne considérez pas seulement le prix. Regardez ce que vous voulez faire aujourd'hui, et ce que vous pourriez vouloir faire l'année prochaine. Par exemple, un chargeur de 18 W chargera rapidement votre iPhone, mais il n'est pas assez puissant pour faire fonctionner un MacBook Pro. Un chargeur plus puissant pourrait être une meilleure option pour votre équipement technologique futur.

Il est également judicieux d'opter pour l'USB-C, même si vous n'en avez pas besoin pour le moment. L'USB-C est à l'épreuve du temps et rétrocompatible. N'oubliez pas que l'USB-C se branche sur le chargeur et que le câble Lightning se branche sur l'iPhone à l'autre extrémité.

Les options ci-dessus sont nos chargeurs préférés pour iPhone, ils constituent donc un bon point de départ. Nous les avons choisis en fonction de trois critères clés : qualité, utilité et rapport qualité-prix. Que vous soyez un guerrier de la route ou un amateur de jeux vidéo, ces chargeurs, câbles et adaptateurs sont les meilleurs moyens de garder votre iPhone bien alimenté.

Chargement avec ou sans fil ?

Le sans fil n'est pas toujours le plus rapide, mais il est plus pratique. La plupart des chargeurs sans fil pour iPhone fournissent 5 W ou 7,5 W et fonctionnent avec la plupart des coques pour iPhone.

La plupart des socles de charge autonomes exigent que vous fournissiez le chargeur pour pouvoir le charger et ne peuvent fournir plus de puissance que ce que vous leur donnez. Ainsi, même si un socle de charge sans fil pour iPhone peut fournir 7,5 W, il ne pourra pas le faire si vous le branchez sur un chargeur qui lui, ne fournit que 5 W.

Ce qu'il faut regarder

Pour l'adaptateur secteur

La puissance et les ports sont importants ici. Pour une charge rapide (à partir de l'iPhone 8), vous aurez besoin de 18 W ou plus et de l'USB-C, et non de l'USB-A, plus ancien et plus courant.

Pour le câble chargeur

La durabilité est essentielle. Les tresses en nylon réduisent les risques d'emmêlement ; recherchez des renforts à l'endroit où le câble rencontre le connecteur, car c'est là que les câbles ont tendance à s'effilocher.

Pour un chargeur sans fil

De nombreux chargeurs sans fil fournissent une puissance de 5 W, ce qui est suffisant pour une charge de nuit, mais une puissance de 7,5 W permet une charge plus rapide.