Google Pixel 9a : une fuite révèle un écran plus grand que le modèle précédent

Les fuites continuent de révéler divers détails sur le design du Google Pixel 9a, avec des rumeurs récentes qui évoquent sa forme et ses couleurs potentielles. Mais il semblerait que l'on connaisse désormais les dimensions précises du prochain téléphone, ce qui pourrait le rendre plus grand que le Google Pixel 8a de l’année dernière.

Le leaker @OnLeaks a pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer que certaines dimensions précédemment partagées étaient apparemment un peu erronées. Les mesures précises seraient désormais de 154,7 x 73,2 x 8,9 mm (ou 9,4 mm si l’on inclut l’anneau de la caméra arrière dans l’épaisseur). Cela rendrait le téléphone aussi fin que le Google Pixel 8a, mais également un peu plus grand et plus large (le Pixel 8a mesurant 152,1 x 72,7 x 8,9 mm).

Cela pourrait indiquer que le Google Pixel 9a disposerait d’un écran plus grand, bien qu’il faille prendre en compte quelques réserves. La première concerne toutes les fuites : tant que ce n’est pas officiel, il faut rester prudent, et OnLeaks a déjà admis que les dimensions précédentes n’étaient pas totalement exactes.

L’autre point à surveiller est la bordure de l’écran du Pixel 9a. On ne sait pas encore quelle sera l’épaisseur de cette bordure noire, et bien qu’une surface avant plus large signifie probablement un écran plus grand, cette bordure pourrait en limiter la taille. Un écran de 6,3 pouces, comme celui du Google Pixel 9, n’est donc pas impossible, mais un écran plus petit reste probable.

Que savons-nous d'autre sur le Pixel 9a ?

Les fuites précédentes nous ont déjà donné quelques informations supplémentaires sur le Pixel 9a. Il serait proposé en quatre couleurs : Porcelain (blanc cassé), Obsidian (noir), Peony (rose) et Iris (violet bleuté). Si cela se confirme, cela pourrait décevoir les fans de la teinte verte Aloe du Pixel 8a.

Des rumeurs circulent également quant à l’absence de la protubérance de la caméra. Non seulement cela pourrait priver le Pixel 9a de ce détail emblématique du design des Google Pixel, mais ce changement signifie aussi que les composants de la caméra pourraient occuper plus de place dans le corps principal. Il est donc possible que le Pixel 9a doive se contenter d’une batterie plus petite.

Cela dit, avec l'efficacité énergétique améliorée du chipset Tensor G4 par rapport au G3 (puce présente dans le Google Pixel 8a), le Google Pixel 9a pourrait offrir la même autonomie, même si sa batterie est de plus petite capacité – en supposant qu’il soit bien équipé du G4, comme attendu.