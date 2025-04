iOS 18.4 officiellement détaillé : Apple Intelligence, nouveautés Photos et Ambient Music au rendez-vous

Apple a publié une deuxième version candidate d'iOS 18.4

Les dernières rumeurs suggèrent que la mise à jour pourrait être publiée le 1er avril

Les notes de version officielles énumèrent les mises à niveau de l'Apple Intelligence et d'autres nouvelles fonctionnalités

Apple a publié la deuxième version candidate d’iOS 18.4. Bien que la date de sortie officielle d’iOS 18.4 ne soit pas encore connue, la prochaine mise à jour intermédiaire d’iOS semble imminente.

En effet, iOS 18.4 pourrait arriver dès cette semaine (MacRumors évoque le 1er avril), et cette préversion donne un aperçu officiel des nouveautés à attendre.

iOS 18.4 s’annonce comme une mise à jour assez conséquente pour une version intermédiaire : Apple Intelligence poursuit son déploiement progressif, l’application Photos bénéficie de nouvelles fonctionnalités, Apple News+ propose des recettes inédites, et les amateurs de musique d’ambiance auront une surprise.

Côté compatibilité, tous les modèles d’iPhone prenant actuellement en charge iOS 18.3 – de l’iPhone Xs à la gamme actuelle d’iPhone 16 – seront presque certainement compatibles avec iOS 18.4.

Nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence

(Image credit: Apple)

iOS 18.4 marque la poursuite du déploiement d’Apple Intelligence sur les appareils compatibles, avec plusieurs fonctionnalités annoncées en 2024 qui arrivent enfin entre les mains des utilisateurs.

L’ajout phare cette fois-ci est la fonction Notifications Prioritaires, qui utilise l’IA pour identifier les notifications importantes et les épingler sur l’écran de verrouillage.

L’outil Image Playground reçoit également une nouveauté attendue avec le mode Esquisse, permettant aux utilisateurs de créer des images inspirées de croquis dessinés à la main grâce à l’IA.

Une autre amélioration mineure concerne les résumés d’avis dans l’App Store : des synthèses générées automatiquement à partir des commentaires des utilisateurs.

Apple Intelligence prend également en charge huit nouvelles langues : chinois simplifié, espagnol, portugais (Brésil), français (France, Canada), italien, japonais, coréen et allemand, ainsi que deux dialectes locaux de l’anglais, pour Singapour et l’Inde.

Siri est étrangement absent de ces notes de mise à jour : il était initialement prévu que Siri bénéficie de sa mise à jour Apple Intelligence avec iOS 18.4, mais cette amélioration tant attendue semble repoussée. Désormais, Siri pourrait recevoir son évolution IA avec iOS 19, dont la sortie est prévue en septembre, en même temps que la gamme iPhone 17.

Mises à jour de l'application Photos

(Image credit: Future)

iOS 18.4 apporte plusieurs nouveautés à l’application Photos, facilitant l’organisation et la réorganisation des photos et vidéos.

Toutes les collections disposent désormais d’options de filtrage, comme l’inclusion ou l’exclusion de photos d’un album spécifique, ou le tri par les plus anciennes ou les plus récentes en premier.

Les utilisateurs peuvent également trier leur contenu selon la date de modification, plutôt que la date de création, pratique pour regrouper les photos récemment recadrées ou modifiées.

Il est désormais possible de désactiver les albums "Partagé récemment" et "Vu récemment" créés automatiquement. Par ailleurs, les photos masquées ne seront plus importées sur Mac ou PC si l’option de sécurité Face ID est activée.

Apple News+ s'enrichit de recettes

(Image credit: Apple)

Avec iOS 18.4, Apple News+ s’enrichit d’une nouvelle section Cuisine, qui propose des articles sur l’alimentation saine, les restaurants et des recettes.

Cet ajout conséquent vient compléter un service déjà très fourni, offrant ainsi aux utilisateurs de nombreuses nouvelles lectures.

Le Catalogue de recettes permet d’enregistrer des recettes pour plus tard, et un mode de suivi en cuisine facilite leur réalisation étape par étape.

Il convient de rappeler que cette fonctionnalité est réservée au service Apple News+, facturé 12,99 $ (toujours indisponible en France pour l’instant).

Vision Pro se dote d'une application iPhone

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iOS 18.4 ajoute également l’application Vision Pro à l’iPhone, permettant aux utilisateurs du casque Vision Pro de vérifier les nouveaux contenus spatiaux et d’obtenir rapidement des informations sur leur appareil.

L’application devrait s’installer automatiquement pour ceux qui possèdent un casque Vision Pro enregistré sur leur compte Apple.

Ambient Music à partir du centre de contrôle

(Image credit: Future)

Voici une nouveauté un peu étrange. Apple ajoute une fonctionnalité dédiée à la musique d’ambiance sur iPhone avec iOS 18.4 – mais elle n’est ni une application autonome, ni une partie de l’application Apple Music.

Pour l’activer, il faut ajouter le contrôle Musique d’ambiance au centre de contrôle, à l’image de l’intégration actuelle de Shazam. Les utilisateurs auront alors accès à quatre playlists de musique d’ambiance intitulées Sommeil, Relaxation, Productivité et Bien-être.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre musical, la musique d’ambiance est une musique douce et lente, conçue pour être agréable sans nécessiter une attention particulière.

Elle inclut généralement des instruments à vent, des cordes, des synthétiseurs et peu ou pas de percussions. Les notes de mise à jour ne précisent pas si un abonnement Apple Music est nécessaire pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

Autres nouveautés

En plus des nouveautés listées ci-dessus, iOS 18.4 comprend également quelques correctifs et améliorations mineures.

Par exemple, les limites de temps d’écran restent désormais actives même si une application est désinstallée puis réinstallée, et il est plus facile d’ajouter des paramètres de sécurité pour les enfants lors de la configuration d’un appareil.

Safari bénéficie également de suggestions de recherches récentes. De plus, iOS prend désormais en charge 10 nouvelles langues système : bangla, gujarati, kannada, malayalam, marathi, odia, pendjabi, tamoul, télougou et ourdou.

Les notes de version complètes sont disponibles sur le blog développeur d’Apple.

