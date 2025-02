Google Pixel 9a : dernières infos, rumeurs et ce que l’on sait déjà

Le Google Pixel 9a pourrait s'avérer une alternative convaincante au Google Pixel 9, puisque ce prochain milieu de gamme est susceptible de coûter moins cher, tout en ne présentant pas vraiment de baisse de spécifications.

Rien n'est encore connu avec certitude, mais le Pixel 9a a fait l'objet de nombreuses rumeurs, laissant présager un téléphone aux spécifications solides et à la refonte surprenante.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous avons entendu à propos du Google Pixel 9a, et nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus.

Le prix et la date de lancement possibles du Pixel 9a au Royaume-Uni ont fuité, ainsi que quelques détails supplémentaires sur les couleurs.

L'essentiel en bref

Lancement en mars et prix inchangé

Le Google Pixel 8a (Image credit: Philip Berne / Future)

Il débarquerait le 19 mars

Le prix de départ pourrait être le même que celui du Pixel 8a

On peut être assez précis quant à la date de lancement du Pixel 9a, puisqu'une source affirme que le téléphone sera disponible en précommande à partir du 19 mars.

Pour l’instant, aucune mention de la date d’annonce officielle, mais sachant que le Google Pixel 8a avait été mis en précommande le jour même de son annonce, il y a de fortes chances que le 19 mars corresponde également à cette annonce – si cette source dit vrai. Toujours selon elle, le Pixel 9a commencerait à être expédié à partir du 26 mars.

Depuis, ces mêmes dates ont été confirmées par une autre source, cette fois concernant le lancement au Royaume-Uni et en Europe. Il est donc probable qu'elles s’appliquent au niveau mondial.

Au vu du nombre d’informations qui circulent déjà sur le Pixel 9a, ces dates imminentes semblent crédibles. Toutefois, il convient de noter que le Pixel 8a n'avait été lancé qu’en mai l’année dernière.

Côté prix, une première fuite évoque un tarif de départ fixé à 549 €.

Par la suite, le même site a réitéré cette information, en ajoutant quelques détails : le modèle à 549 € disposerait de 128 Go de stockage, tandis qu’une version 256 Go serait proposée à 649 €.

Quelques bonus pourraient aussi être inclus avec le smartphone. Une fuite évoque notamment un abonnement de six mois à Fitbit Premium, ainsi qu’un abonnement de trois mois à Google One (100 Go) et YouTube Premium.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Étant donné que le Pixel 8a n'a débarqué qu'en mai, nous prendrions les affirmations d'un lancement en mars avec des pincettes, mais comme aucune source n'est en désaccord avec cela et que le téléphone a fait l'objet de nombreuses fuites, c'est crédible.

Nous sommes également enclins à croire que le prix de départ pourrait ne pas augmenter - au moins aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Plus grand et plus léger, avec une refonte discutable

Le Google Pixel 8a (Image credit: Philip Berne / Future)

Le Pixel 9a pourrait être doté d'un écran de 6,3 pouces à 120 Hz

Ses appareils photo pourraient être très différents de ceux du Pixel 8a

Il pourrait être plus léger que le modèle actuel

Nous avons eu un premier aperçu du design possible du Google Pixel 9a au mois d'août, avec des photos de ce qui est probablement un prototype.

Ces images - que vous pouvez voir ci-dessous - montrent un design d'appareil photo très différent de celui du Pixel 8a ou du Pixel 9. La barre de l'appareil photo de ces téléphones a disparu et a été remplacée par un anneau brillant, presque plat, autour des lentilles.

Ce n'est pas un design que nous aimons, mais il se pourrait bien que nous l'obtenions, car depuis, nous avons vu des photos d'un autre prototype du Pixel 9a et quelques rendus du Pixel 9a, que vous pouvez tous voir ci-dessous, et qui montrent tous ce même design.

Image 1 of 3 (Image credit: @VNchocoTaco) (Image credit: @feni_book) (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

Les images les plus récentes permettent également d’observer de plus près l’avant du téléphone. Peu de changements à signaler ici : l’écran reste plat et la caméra frontale est logée dans un poinçon.

Autre information qui circule : le Pixel 9a afficherait des dimensions de 154,7 x 73,2 x 8,9 mm, soit un gabarit légèrement plus grand que le Pixel 8a (152,1 x 72,7 x 8,9 mm). Un écran plus grand en perspective ? C’est bien possible, car une autre source valide ces dimensions et précise que l’écran du Pixel 9a mesurerait 6,3 pouces, contre 6,1 pouces sur le Pixel 8a.

Ce même informateur indique aussi que l’appareil bénéficierait sans surprise d’un écran 120 Hz et pèserait 186 g, un détail surprenant puisque le Pixel 8a, légèrement plus compact, affiche un poids de 188 g.

Concernant les coloris, plusieurs options sont évoquées : Porcelain (blanc cassé), Obsidian (noir), Peony (rose) et Iris (bleu-violet). Parmi ces teintes, seule Iris constituerait une vraie nouveauté dans la gamme Pixel.

Une autre source a confirmé ces coloris, tout en ajoutant que les quatre seraient disponibles pour le modèle 128 Go, mais que seuls Obsidian et Iris seraient proposés en 256 Go – du moins en Europe.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Étant donné le nombre de sources qui ont partagé des images du Pixel 9a, nous dirions qu'il est probable que ce soit le design que nous verrons.

Les dimensions sont également probablement exactes, puisqu'elles proviennent à nouveau de plusieurs sources, et comme cela rend le téléphone plus grand que son prédécesseur, il est probable qu'il ait également un écran plus grand.

Nous sommes moins sûrs des couleurs et du poids jusqu'à ce que d'autres sources nous confirment la même chose.

Un nouvel appareil photo

Le Google Pixel 8a (Image credit: Philip Berne / Future)

Il pourrait être doté d'un nouveau capteur principal de 48 Mpx

Les autres caméras pourraient rester inchangées

D'après les différentes fuites d'images que nous avons vues, il semble probable que le Google Pixel 9a aura une caméra à double objectif, et au-delà de cela, une source a affirmé que le Pixel 9a aura une caméra principale de 48MP et une ultra-large de 13MP, ainsi qu'un snapper frontal de 13MP.

Le Pixel 8a a également des caméras ultra-large et selfie de 13MP, donc ces capteurs pourraient être les mêmes, mais ce téléphone a une caméra principale de 64MP. En d'autres termes donc, l'appareil photo principal ici pourrait être mis à niveau, ou au moins changé.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Comme une seule source a parlé des spécifications de l'appareil photo jusqu'à présent, nous les prendrions avec des pincettes, mais nous sommes presque certains que le Pixel 9a aura un appareil photo à double objectif.

Un Tensor G4 et une grosse batterie

Le Google Pixel 8a (Image credit: Philip Berne / Future)

Probablement équipé d'un Tensor G4

La batterie pourrait être de 5 000 mAh

Selon une source, le Google Pixel 9a sera équipé d'une puce Tensor G4, associée à 8 Go de RAM et proposé avec un stockage de 128 Go ou 256 Go. Une autre source confirme également la présence de cette puce, ce qui n’a rien de surprenant puisque le reste de la gamme Pixel 9 repose aussi sur le Tensor G4. Ces capacités de RAM et de stockage restent identiques à celles du Pixel 8a, ce qui laisse penser qu’aucune amélioration ne sera apportée de ce côté-là.

Cette deuxième source évoque également une prise en charge des mises à jour Android pendant sept ans, et certaines informations suggèrent que le Pixel 9a pourrait embarquer une batterie de 5 000 mAh, avec une charge filaire de 18 W et une charge sans fil de 7,5 W.

Ces vitesses de charge sont les mêmes que celles du Pixel 8a, et légèrement inférieures à celles du Pixel 9. En revanche, avec ses 5 000 mAh, la batterie du Pixel 9a serait plus grande que celle des deux autres modèles.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Le Pixel 9a utilisera presque certainement un chipset Tensor G4, puisque son prédécesseur utilise le Tensor G3. La plupart de ces autres affirmations sont également crédibles, mais nous sommes un peu sceptiques quant au fait qu'il aura une batterie de 5 000 mAh, car les fuites suggèrent qu'il sera plus léger que le Pixel 8a, et une batterie plus grande ajoutera certainement du poids.