Pixel 9a : Le prototype dévoilé annonce une refonte majeure du smartphone de Google

De nouvelles images du futur Google Pixel 9a ont été divulguées

La barre de l'appareil photo arrière n'apparaît pas, ce qui suggère un remaniement du design

Le lancement est prévu pour 2025

Dans notre test du Google Pixel 9, nous avons décrit le dernier fleuron de Google comme « un téléphone fantastique », et nous avons peut-être eu un premier aperçu de ce à quoi le prochain combiné de Google va ressembler lorsqu'il apparaîtra dans le courant de l'année 2025.

Ce téléphone est le Google Pixel 9a, et deux photos de ce qui est décrit comme un « prototype » ont été postées par @feni_book et @OnLeaks (via Android Authority ) - bien que l'origine de ces images ne soit pas immédiatement claire.

Ces photos en conditions réelles correspondent à des rendus de fuites que nous avons vus en octobre et à d'autres images mises en ligne en août. Il semble que Google ait l'intention d'abandonner la barre de caméra surélevée à l'arrière du téléphone, au profit d'un look plus plat.

Que vous aimiez ou non la barre d'appareil photo surélevée, elle est caractéristique des Pixel. Il est donc un peu étrange que Google abandonne le design établi pour quelque chose de plus ordinaire et sans doute moins attrayant sur le plan visuel.

Caractéristiques et prix

Google Pixel 9a leaked. pic.twitter.com/XxP67PsY0DDecember 5, 2024

Ces nouvelles images ne nous apprennent rien de plus sur le Google Pixel 9a, à part son apparence et le fait qu'il y aura une seule caméra selfie à l'avant et une configuration à double caméra à l'arrière de l'appareil.

Sur la base d'une fuite précédente , nous nous attendons à ce que le téléphone mesure 154,7 mm x 73,2 mm x 8,9 mm, ce qui le rend légèrement plus grand et plus large que le Google Pixel 8a. Il se peut que l'écran soit un peu plus grand que celui de 6,1 pouces de son prédécesseur.

C'est ce que confirme une fuite distincte qui fixe la taille de l'écran du Pixel 9a à 6,3 pouces. L'écran passera apparemment de 60Hz à 120Hz en termes de taux de rafraîchissement, tandis que le même Tensor G4 de la série Pixel 9 est censé apparaître ici aussi.

Nous pourrions également avoir des informations sur les couleurs, avec quelques ajustements par rapport au Pixel 8a qui a été lancé cette année. En ce qui concerne le prix, le prix de lancement du Pixel 8a devrait être égalé l'année prochaine : 549 €.