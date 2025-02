Google Pixel 9a : des étuis officiels dévoilent les quatre couleurs du smartphone

Les photos fuitées des étuis du Google Pixel 9a montrent les quatre couleurs dans lesquelles nous verrons apparemment le téléphone

Ces étuis suggèrent également que le Pixel 9a aura un bloc caméra redessiné

Nous devrions bientôt savoir à quel point ces images sont précises, car le Pixel 9a sera apparemment lancé le 19 mars

Il ne reste qu’un peu plus d’un mois avant la date de lancement supposée du Google Pixel 9a, prévue pour le 19 mars. Comme souvent avec les smartphones, la plupart des détails ont déjà fuité.Jusqu’à présent, une liste des couleurs dans lesquelles le Pixel 9a pourrait être commercialisé avait circulé, mais peu d’images de ces teintes avaient émergé... jusqu’à aujourd’hui.

Android Authority vient de publier des photos de ce qui serait les coques officielles du Google Pixel 9a. Ces images, obtenues via "une source interne chez Google", montrent des coques disponibles en quatre coloris, correspondant à ceux attendus pour le smartphone lui-même.

Les coloris en question sont Porcelain (blanc), Obsidian (noir), Peony (rose) et Iris (violet). En plus de donner un premier aperçu de ces teintes, cette fuite vient renforcer l’idée que ce seront bien celles proposées à la sortie du Pixel 9a.

(Image credit: Android Authority)

Il convient toutefois de noter que, selon une précédente rumeur, seul le modèle 128 Go du Pixel 9a sera vendu dans ces quatre teintes, le modèle 256 Go ne devant apparemment être disponible qu'en Obsidian et Iris - du moins dans certaines régions.

Plus de caméras surélevées

En dehors des couleurs, il n’y a pas grand-chose de nouveau à dire sur ces coques, puisque le design du Pixel 9a a déjà fuité à de nombreuses reprises.

Cela dit, elles semblent bien correspondre aux visuels déjà apparus, avec notamment une découpe plate pour les objectifs de l’appareil photo. Un détail qui suggère que la barre photo surélevée, présente sur les derniers modèles Pixel, pourrait être absente cette fois-ci.

Difficile de se prononcer sur ce design pour l’instant, mais peut-être qu’il rendra mieux en vrai. Si la date du 19 mars se confirme, la réponse ne tardera pas à arriver. D’ici là, il ne serait pas surprenant de voir de nouvelles fuites émerger à l’approche du lancement.