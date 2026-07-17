Google montre enfin le Pixel 11, et sa fonction Pixel Glow intrigue déjà

Google a partagé une vidéo teaser montrant un téléphone de la série Pixel 11

On peut le voir dans une teinte dorée, avec une lumière colorée qui correspond probablement à la fonctionnalité « Pixel Glow » évoquée

L’entreprise a aussi confirmé que les précommandes ouvriront le 12 août

À moins d’un mois de l’annonce de la série Pixel 11, prévue le 12 août, Google multiplie les teasers. Le géant de la tech vient de publier un court extrait qui montre un téléphone de la série Pixel 11 dans une teinte dorée.

On distingue surtout les tranches dorées de l’appareil, mais le bloc photo apparaît aussi. Il intègre une lumière circulaire multicolore. Il s’agit donc probablement de la fonction « Pixel Glow » évoquée jusqu’ici. Elle devrait pouvoir s’illuminer avec différentes couleurs, ou des combinaisons de couleurs, pour signaler divers types de notifications.

Par exemple, un message WhatsApp pourrait s’afficher en bleu avec des nuances vers le rose, tandis qu’un événement du calendrier pourrait apparaître sous forme d’un bloc jaune.

Une idée à la Nothing

Éclairage « Glyph » sur le Nothing Phone 2 (Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Le niveau de personnalisation et les autres usages possibles restent inconnus. Ce teaser permet toutefois de mieux comprendre son apparence. L’ensemble rappelle les systèmes d’éclairage Glyph de Nothing, mais dans un format plus discret et plus compact.

Ce choix correspond à l’approche de Google. Le design de ses téléphones reste moins tape-à-l’œil que celui de Nothing, une marque dont les modèles rendent même certains smartphones gaming visuellement sobres.

Pour celles et ceux qui regrettaient la LED de notification des anciens téléphones, cette solution peut apparaître comme une version modernisée. L’ensemble ne semble pas révolutionnaire. Le concept rappelle ce que propose Nothing et s’inscrit dans la continuité d’une fonction déjà connue. Ce type d’option reste toutefois rare sur les smartphones grand public. Il est donc intéressant de voir Google proposer une alternative.

La page teaser précise aussi que les précommandes de la série Pixel 11 ouvriront le 12 août, probablement juste après l’annonce. Une inscription aux emails depuis cette page permettrait d’obtenir une réduction non précisée sur les nouveaux modèles, un avantage bienvenu dans un contexte de hausse des prix.