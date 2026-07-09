Google officialise la date du Pixel 11, et le lancement du 12 août s’annonce bien plus vaste que prévu

Le dernier événement « Made by Google » a dévoilé la gamme Pixel 10 et Pixelsnap

Google a envoyé des invitations pour un événement le 12 août

Il y est indiqué que « la prochaine génération de Pixel » y sera présentée

La marque devrait lancer la série Pixel 11 et la Pixel Watch 5, avec des hausses de prix

C’est officiel — la série Google Pixel 11 sera lancée le 12 août, Google ayant commencé à envoyer des invitations pour un événement à cette date, promettant de dévoiler « la prochaine génération de Pixel ».

Le lancement débutera à 12h (heure de Paris). L’événement se tiendra à New York, mais il devrait aussi être diffusé en ligne.

Que va réellement dévoiler Google ? Aucun modèle précis n’est mentionné dans l’invitation, mais les attentes sont déjà bien définies.

1. Google Pixel 11

Le Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Le Google Pixel 11 devrait presque certainement être annoncé lors de cet événement. Ce modèle est évoqué avec une nouvelle fonctionnalité appelée « Pixel Glow », qui pourrait prendre la forme de lumières colorées à l’arrière pour signaler les notifications.

Au-delà de cela, le design pourrait être proche de celui du Google Pixel 10, avec toutefois des évolutions côté fiche technique. Des fuites évoquent un nouveau chipset Tensor G6, un capteur photo de 50 MP et une dalle OLED M16, susceptible d’améliorer la qualité d’affichage.

Cela pourrait constituer l’essentiel des nouveautés notables, même si de nouvelles couleurs sont attendues. La fonction Pixel Glow pourrait donc être le changement le plus marquant.

2. Google Pixel 11 Pro et Pro XL

Le Google Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro (Image credit: Philip Berne / Future)

Aux côtés du Pixel 11 standard, Google devrait presque certainement lancer les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL.

Ces modèles devraient intégrer de nombreuses évolutions similaires, notamment Pixel Glow, le chipset Tensor G6 et un écran M16. Ils pourraient aussi bénéficier de deux nouveaux capteurs photo, ainsi que d’une augmentation de la puissance de charge pour le Pixel 11 Pro, qui atteindrait 45 W, au niveau du Google Pixel 10 Pro XL, et probablement du Pixel 11 Pro XL.

Point moins positif, des versions en 12 Go et 16 Go de RAM pourraient coexister, alors que la série Pixel 10 Pro proposait 16 Go en standard. Ce choix pourrait toutefois permettre de contenir les prix de départ face à la hausse du coût de la mémoire.

3. Google Pixel 11 Pro Fold

Le Google Pixel 10 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Un nouveau smartphone pliable est également attendu, sous la forme du Google Pixel 11 Pro Fold. Comme le reste de la gamme Pixel 11, il devrait embarquer un chipset Tensor G6 et un écran M16. Il reste en revanche incertain qu’il profite de la fonction Pixel Glow évoquée pour les autres modèles.

Une batterie amovible pourrait être de la partie. Cette information a été largement relayée, mais elle repose uniquement sur un brevet. Ce type d’élément ne se concrétise pas toujours, ce qui invite à la prudence.

Pour le reste, le Pixel 11 Pro Fold pourrait rester proche du modèle de l’an dernier, avec des tailles d’écran similaires et une capacité de batterie équivalente. Les confirmations devraient intervenir rapidement.

4. Google Pixel Watch 5

Le Google Pixel Watch 4 (Image credit: Blue Pixl Media)

Les annonces du 12 août ne devraient pas se limiter aux smartphones, puisque la Google Pixel Watch 5 est également attendue.

Parmi les évolutions évoquées figurent un chipset Tensor à la place du Snapdragon de la génération précédente, un écran plus lumineux, des bordures plus fines et potentiellement une meilleure autonomie. Cette dernière serait plutôt liée à des optimisations qu’à une augmentation de la capacité de la batterie.

De nouvelles fonctions liées à l’intelligence artificielle et au suivi de la condition physique pourraient aussi être proposées. Le design devrait en revanche rester proche de celui du modèle précédent, avec un écran circulaire et des tailles de 41 mm et 45 mm.

5. Des prix plus élevés

Le Google Pixel 10 Pro (Image credit: Future)

Cela devrait constituer l’essentiel des produits présentés lors du prochain événement de Google. Un autre point notable pourrait toutefois concerner les prix, qui risquent d’être en hausse par rapport aux modèles actuels.

Selon Dealabs, les quatre modèles de la série Pixel 11 débuteraient avec un surcoût de 100 € en Europe par rapport à leurs prédécesseurs. Pour les Pixel 11 et Pixel 11 Pro, Google abandonnerait la version 128 Go en entrée de gamme au profit d’un stockage de 256 Go. Le prix de départ correspondrait ainsi à celui d’un modèle 256 Go actuel.

Autrement dit, le tarif d’un modèle 256 Go pourrait rester similaire à celui de l’an dernier, mais sans option plus abordable en 128 Go.

En revanche, pour les Google Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold, cette hausse de 100 € ne serait pas compensée par une augmentation du stockage. Ces modèles commenceraient eux aussi à 256 Go, comme leurs prédécesseurs.