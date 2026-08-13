Pixel Watch 5 : désolé Apple et Samsung, Google prend l’avantage sur ces 5 points clés

La Google Pixel Watch 5 est désormais officielle, aux côtés des Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold. Si les smartphones occupent naturellement une grande partie de l’attention, la nouvelle montre connectée de Google ne manque pas d’arguments.

Comme les générations précédentes, elle existe en deux tailles de 41 mm et 45 mm, avec plusieurs coloris de boîtier et de bracelet.

En France, la Pixel Watch 5 démarre à 419 € en 41 mm et 449 € en 45 mm pour les versions Bluetooth/Wi-Fi. Les variantes LTE sont plus chères.

Que propose-t-elle en échange ? Google apporte plusieurs améliorations bienvenues par rapport au modèle précédent.

Gemini continue de gagner en importance au poignet, tandis que Google développe son nouveau coach de santé basé sur l’intelligence artificielle. Le GPS progresse également et Google annonce une précision capable de rivaliser avec certaines montres sportives beaucoup plus spécialisées.

La nouvelle suite Health Guardian rassemble parallèlement plusieurs fonctions de surveillance passive de la santé.

Sur le papier, la Pixel Watch 5 peut donc largement rivaliser avec l’Apple Watch Series 11 et la Samsung Galaxy Watch9.

Comparer des montres issues d’écosystèmes différents reste forcément délicat. Peu d’utilisateurs changeront de smartphone, et potentiellement de tablette ou d’ordinateur, uniquement pour une montre connectée.

Certaines fonctions peuvent néanmoins peser dans une décision entre l’écosystème Google, Apple ou Samsung.

Pour y voir plus clair, voici les caractéristiques des plus grands modèles de chaque gamme : Pixel Watch 5 de 45 mm, Apple Watch Series 11 de 46 mm et Galaxy Watch9 de 44 mm.

Comparatif des caractéristiques

Swipe to scroll horizontally Caractéristique Google Pixel Watch 5 (45mm) Apple Watch Series 11 (46mm Samsung Galaxy Watch 9 (44mm) Prix À partir de 449 € À partir de 479 € À partir de 439 € Dimensions 45mm x 45mm x 12.3mm 46mm x 39mm x 9.7mm 46.0 mm × 43.7 mm × 8.6 mm Poids 37 g sans bracelet 37,8 g sans bracelet 34 g sans bracelet Boîtier Aluminium recyclé Aluminium ou titane recyclé Aluminium Armor Ecran Actua 360 avec Gorilla Glass 5 OLED LTPO3 Super AMOLED avec verre saphir GPS Double fréquence, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou Autonomie Jusqu’à 40 heures Jusqu’à 24 heures Jusqu’à 40 heures Connexion Bluetooth 6.0, Wi-Fi, LTE disponible Bluetooth 5.3, Wi-Fi, connexion cellulaire disponible Bluetooth 6.0, Wi-Fi, LTE disponible Résistance 5ATM, IP68 WR50, IP7X 5ATM, IP68

À première vue, les meilleures montres connectées actuelles commencent à beaucoup se ressembler sur leur fiche technique.

Les tarifs, performances, autonomies et fonctions générales sont relativement proches. Il devient donc difficile de départager ces produits uniquement sur leurs composants.

Quelques éléments permettent toutefois à la Pixel Watch 5 de sortir nettement du lot.

Réparabilité

(Image credit: Google)

L’un des meilleurs atouts de la Pixel Watch 5 vient d’une idée inaugurée avec la Pixel Watch 4 : la montre est conçue pour être réparable.

Un jeu de tournevis de précision Torx permet notamment d’ouvrir le boîtier afin de remplacer des composants essentiels comme la batterie ou l’écran.

Cette possibilité reste particulièrement inhabituelle sur un appareil aussi compact et résistant à l’eau qu’une montre connectée.

Elle devrait également contribuer à prolonger la durée de vie du produit et à limiter les déchets électroniques.

Une approche que les autres grands fabricants, dont Apple et Samsung, auraient tout intérêt à adopter plus largement.

Autonomie

(Image credit: Google)

L’autonomie annoncée de la Pixel Watch 5 de 45 mm est globalement équivalente à celle de la Galaxy Watch9 de 44 mm.

Les deux peuvent atteindre environ 40 heures, ce qui les place devant les 24 heures annoncées pour l’Apple Watch Series 11.

Cette dernière progresse pourtant nettement par rapport aux 18 heures promises par les générations Apple précédentes.

Sur les petits formats, les modèles Google et Samsung redescendent autour de 30 heures.

Ces chiffres restent très éloignés de certaines montres Garmin capables de fonctionner plusieurs jours, voire semaines, mais l’avantage face à l’Apple Watch standard demeure appréciable.

La Pixel Watch 5 bénéficie également d’une recharge rapide. Une charge complète demande environ une heure sur le grand modèle.

Google conserve en plus le petit dock introduit avec la génération précédente. Il maintient la montre verticalement pendant la recharge et permet de l’utiliser comme un petit réveil sur une table de chevet.

GPS

La comparaison devient plus intéressante du côté du GPS.

Dans les faits, les différences de précision pourraient rester limitées lors d’une utilisation classique. Sur le papier, l’Apple Watch Series 11 part néanmoins avec un léger désavantage.

L’Apple Watch Ultra 3 utilise un système GPS particulièrement sophistiqué, mais la Series 11 standard se contente d’un GPS monofréquence L1.

Les Galaxy Watch9 et Pixel Watch 5 disposent en revanche d’un GPS double fréquence L1+L5.

La montre de Google peut également utiliser un grand nombre de constellations de satellites, avec GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou et QZSS.

Google estime que sa précision peut rivaliser avec des références comme la Garmin Fenix 8 Pro ou l’Apple Watch Ultra 3.

Cette affirmation devra toutefois être vérifiée lors de tests en conditions réelles avant de pouvoir considérer la Pixel Watch 5 comme leur égale.

Communications par satellite

Les satellites ne servent pas uniquement à améliorer le positionnement GPS.

Les trois montres existent dans des variantes cellulaires qui peuvent accéder à un forfait mobile sans avoir besoin de conserver un smartphone à proximité.

La Pixel Watch 5 ajoute cependant une fonction plus souvent réservée aux modèles « Ultra » : le SOS par satellite.

Cette technologie, héritée de la Pixel Watch 4, permet d’essayer de contacter des services d’urgence lorsque les réseaux mobiles et Wi-Fi sont indisponibles.

La montre peut alors communiquer par satellite, transmettre la position de l’utilisateur et échanger des informations avec les services chargés de gérer l’urgence.

Cette connexion fonctionne sans smartphone et a été pensée pour limiter autant que possible la consommation énergétique.

La disponibilité dépend toutefois du pays et de la version de la montre.

Nouvelles fonctions santé : urgences respiratoires et tendances de résistance à l’insuline

(Image credit: Google)

La Pixel Watch 5 ajoute également plusieurs nouvelles fonctions liées à la santé.

Parmi elles figure la détection d’urgence respiratoire, qui prolonge l’approche utilisée par la détection de perte de pouls.

La montre combine différents capteurs afin d’identifier une baisse persistante et importante de la saturation en oxygène. Dans certaines régions où la fonction est autorisée, elle peut alors contacter automatiquement les services d’urgence et transmettre la position de l’utilisateur.

Google précise cependant que cette fonction n’est pas destinée à diagnostiquer une maladie ni à remplacer un dispositif médical. Elle n’est notamment pas conçue comme outil de suivi pour les personnes souffrant déjà d’une maladie respiratoire chronique.

Autre nouveauté importante, Google prépare des tendances de pression artérielle ainsi qu’un indicateur baptisé Insulin Resistance Trends, consacré à la résistance à l’insuline.

Cette dernière fonction doit arriver à partir de septembre 2026 sur certains marchés.

Contrairement à un lecteur de glycémie en continu, la Pixel Watch ne mesure directement ni le glucose ni l’insuline dans le sang.

Google analyse plutôt plusieurs données collectées sur la durée afin d’estimer l’évolution de certains signes associés à la manière dont l’organisme utilise et régule l’énergie.

L’entreprise présente cette fonction comme une sorte d’indicateur personnel permettant d’observer des tendances sur plusieurs semaines.

Après un repas, le taux de glucose augmente généralement avant de diminuer lorsque l’organisme utilise cette énergie, notamment pendant une activité physique.

Ces informations seront intégrées à la suite Health Guardian, chargée de surveiller différents indicateurs en arrière-plan.

Il faudra toutefois attendre le déploiement complet de cette fonction et des évaluations indépendantes pour déterminer sa véritable précision et son intérêt pratique.

Elle ne remplace en aucun cas une analyse médicale, une mesure de glycémie ou le suivi d’un professionnel de santé.

Sur ces cinq points, la Pixel Watch 5 présente donc plusieurs avantages intéressants face aux deux références d’Apple et Samsung.

Cela ne suffit évidemment pas à en faire automatiquement la meilleure montre pour tout le monde : l’écosystème du smartphone reste déterminant.

Mais Google dispose désormais d’arguments matériels, logiciels et de sécurité qui dépassent largement la simple intégration de Fitbit ou Gemini.