Pixel 9a : une fuite dévoile un changement de design attendu

Un rendu montrant la face avant du Google Pixel 9a a fait l'objet d'une fuite

Il donne un aperçu clair des bordures, qui semblent plus uniformes que celles du Pixel 8a

La caméra frontale semble plus grande que celle du Pixel 8a

Le Google Pixel 8a n'est pas un mauvais téléphone dans l'ensemble, mais une chose que nous n'aimons pas tellement, ce sont ses cadres - non seulement ils sont grands, mais le cadre inférieur est beaucoup plus grand que les autres, ce qui donne au téléphone un aspect un peu déséquilibré et bon marché. Cependant, une nouvelle image divulguée suggère que cela pourrait ne pas être le cas avec le Google Pixel 9a.

L'image ci-dessous a été partagée par Evan Blass, un leaker avec un grand palmarès, via 9to5Google, et il semble qu'il pourrait s'agir d'une image marketing officielle du Pixel 9a, bien qu'il s'agisse d'une version basse résolution.

Vous ne pouvez voir ici que la face avant du téléphone, mais nous avons un aperçu clair des bords, qui, bien que toujours larges, semblent plus uniformes que sur le Google Pixel 8a. Le cadre supérieur est peut-être un tout petit peu plus grand que les autres, mais c'est une différence négligeable si c'est le cas.

(Image credit: Evan Blass)

L'autre détail notable de cette image est que la caméra à perforation située à l'avant semble avoir un objectif plus grand que celui du Pixel 8a. Elle semble plus en ligne avec la caméra selfie de 10,5MP du Google Pixel 9, donc peut-être que c'est ce que nous aurons ici.

Une alternative à l'iPhone SE 4

Nous le saurons probablement bientôt, car des fuites suggèrent que le Google Pixel 9a pourrait être annoncé le 19 mars. Si c'est le cas, alors il sera probablement en concurrence directe avec l'iPhone SE 4, un appareil de milieu de gamme similaire, dont les rumeurs annoncent le débarquement cette semaine.

Si l'on en croit l'image ci-dessus et d'autres fuites, le Google Pixel 9a pourrait avoir un design plus moderne que le prochain téléphone d'Apple malgré ces grandes bordures, car l'iPhone SE 4 aura probablement une grande encoche.

Cela dit, le dos du Google Pixel 9a pourrait ne pas impressionner autant, car des fuites suggèrent que Google abandonne la barre de l'appareil photo que l'on trouve sur d'autres Pixel récents, et que les lentilles se trouvent à la place presque au même niveau que le dos du téléphone, ce qui donne une apparence plus générique, bien que plus élégante. Il s'agit d'un changement étrange, et nous devrions bientôt savoir si toutes ces fuites et rumeurs sont exactes.