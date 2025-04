Une fonction d’IA phare du Galaxy S25 pourrait enrichir votre ancien smartphone Samsung

Now Brief a été découvert sur la dernière version bêta de One UI 7

Il n'y a pas d'interface utilisateur et le fétu ne peut donc pas être utilisé correctement

Sa présence suggère qu'il pourrait arriver sur des téléphones plus anciens avec One UI 7

Pour beaucoup, la meilleure nouveauté du Samsung Galaxy S25 reste Now Brief. Mais pendant un temps, tout indiquait que cette fonctionnalité resterait exclusive au dernier smartphone de la marque, même avec le déploiement de One UI 7 sur d’autres modèles. Bonne nouvelle : quelques anciens appareils devraient finalement en profiter.

Now Brief est un outil dopé à l’IA qui aide à bien démarrer la journée. Il affiche des informations utiles comme les événements prévus, les temps de trajet pour éviter les retards, le niveau de repos estimé à partir des données de la montre connectée, ou encore les coupons proches de l’expiration dans le portefeuille numérique.

Le service adapte même ses briefings selon l’heure de la consultation (matin, après-midi, soir), chacun mettant l’accent sur des contenus différents. Le journaliste spécialisé IA John-Anthony Disotto considère d’ailleurs que Now Brief représente « exactement le type de fonctionnalité native qui peut vraiment changer le quotidien des utilisateurs et démontrer la puissance réelle de l’intelligence artificielle. »

How to use Now Brief | Galaxy S25 Series | Samsung - YouTube Watch On

Malheureusement, cette fonctionnalité est absente des versions bêta de One UI 7 actuellement disponibles pour les anciens modèles comme les Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy Z Fold 6 ou Galaxy Z Flip 6.

De quoi laisser penser qu’elle resterait bloquée sur les nouveaux modèles. Pourtant, Now Brief est bien caché dans la version bêta de One UI.

C’est ce qu’a découvert @MEMETCAN88, qui a réussi à activer cette fonction dissimulée sur un Galaxy S24 équipé de la dernière bêta de One UI 7. SamMobile a confirmé que la fonction était également accessible sur d’autres modèles.

Breaking. Now brief feature is available in s24 series. Oneui 7 beta 6 is also hidden but I've uncovered with activity launcher.@tarunvats33 @SamMobiles @theonecid @UniverseIce pic.twitter.com/uvLoHZOJAuMarch 31, 2025

Le système ne fonctionne pas encore complètement, car l’interface utilisateur de Now Brief n’est pas opérationnelle.

Faut-il y voir un signe ? Les plus optimistes espèrent que cette fonctionnalité finira par être proposée aux anciens modèles. Toutefois, avec un déploiement stable prévu dès le 7 avril, il se pourrait que l’attente se prolonge sur plusieurs cycles de mises à jour.

Les plus sceptiques y voient plutôt une preuve que Samsung a envisagé un déploiement plus large avant de faire marche arrière, préférant masquer la fonction plutôt que de la supprimer totalement de One UI 7.

Il faudra attendre les annonces officielles et surveiller les prochaines mises à jour. Il reste une chance que cette fonctionnalité phare du Galaxy S25 arrive sur les anciens modèles — et nombreux sont ceux qui l’espèrent vivement.

