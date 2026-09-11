Ça n’aura pas pris longtemps : l’animation de l’iPhone Duo tourne déjà sur un Galaxy Z Fold 8

L’animation de l’iPhone Duo a déjà été recréée sur un Galaxy Z Fold 8

Il ne s’agit pour le moment que d’une démonstration, pas d’une fonction installable

Samsung devrait elle-même intégrer l’astuce pour qu’elle fonctionne dans tout le système

Les premières réactions au nouvel iPhone Duo pliable d’Apple semblent globalement positives, avec notamment beaucoup d’éloges pour les adaptations logicielles apportées à iOS 27 afin de tenir compte de ce nouveau format. Parmi elles figure une animation de transition particulièrement réussie lors du passage entre les écrans intérieur et extérieur.

Lorsque l’écran principal de 7,6 pouces est ouvert ou refermé, le fond d’écran semble se dissoudre puis traverser la moitié en mouvement avant de réapparaître de l’autre côté. L’effet est élégant, et un utilisateur Android n’a pas perdu de temps avant de le recréer sur son Samsung Galaxy Z Fold 8.

L’utilisateur explique sur Reddit avoir ressenti un peu de FOMO en voyant l’animation montrée par Apple avec l’iPhone Duo, avant de découvrir que le Z Fold 8 possède un capteur de charnière très précis. Les valeurs de ce capteur peuvent donc assez facilement servir à piloter une animation de transition sur les deux écrans.

Le résultat fonctionne très bien, comme le montre la vidéo ci-dessus. La moitié de l’écran qui s’ouvre ou se referme semble devenir semi-transparente pendant le mouvement et laisse apparaître ce qui se trouve derrière — même si, comme sur l’iPhone Duo, tout repose en réalité sur des capteurs de mouvement et des dégradés.

À toi de jouer, Samsung

Malheureusement, il ne s’agit pour l’instant que d’une démo : une application réalise une capture de l’écran puis montre à quoi pourrait ressembler l’animation d’ouverture ou de fermeture. Impossible donc d’appliquer réellement cet effet au niveau du système et de l’utiliser dans toutes les applications. Le développeur indique que seule Samsung disposerait des accès nécessaires.

Les réactions dans le fil Reddit sont néanmoins extrêmement positives. L’astuce est notamment décrite comme « géniale », « impressionnante » et « trop cool », et le fait qu’elle ait été créée si rapidement après l’événement Apple reste remarquable. De nombreux propriétaires de pliables Samsung semblent clairement vouloir l’obtenir sur leur téléphone.

Un avertissement mérite toutefois d’être adressé aux futurs acheteurs de l’iPhone Duo. Interrogé sur l’utilisation de l’effet, l’auteur du projet estime que celui-ci paraît « cool pendant la première minute » avant de devenir « vraiment agaçant ». Il ajoute que l’illusion ne fonctionne réellement que lorsque l’écran est observé bien de face, toute variation de l’angle de vision pouvant la casser.

Reste à savoir si le résultat sera identique sur le pliable d’Apple. Pour le moment, l’iPhone Duo est en tout cas le seul smartphone pliable à proposer cette animation au niveau du système. Ses précommandes ouvriront le vendredi 16 octobre, avec un prix de départ de 2 339 € en France.