Les mystérieux écouteurs ouverts de Samsung refont surface avec un nouveau nom et une longue liste de fonctions

Les écouteurs à clip de Samsung font à nouveau l’objet d’une fuite

Ils seraient désormais appelés Galaxy Buds On, et non Galaxy Buds Able

Ils pourraient proposer un volume adaptatif et des commandes par mouvements de tête

Pendant plusieurs mois au début de 2026, tout laissait penser que Samsung s’apprêtait à lancer ses premiers écouteurs à clip. Les Galaxy Buds Able étaient même apparus dans l’application Galaxy Wearable. Puis plus rien pendant plusieurs mois… jusqu’à maintenant. Les écouteurs semblent toujours exister, mais pourraient finalement porter un autre nom.

Un nouveau rapport du site spécialisé Samsung SammyGuru apporte de nouvelles informations sur ces écouteurs, désormais baptisés Galaxy Buds On. Le site affirme avoir découvert dans l’application Buds Manager plusieurs éléments donnant un nouvel aperçu de leur design et de leurs fonctions.

Avant de s’enthousiasmer, une question reste entière : quand sortiront-ils ? Certaines fuites évoquent le lancement de nouvelles tablettes Samsung en octobre, et les Buds On pourraient éventuellement les accompagner.

Samsung pourrait également attendre 2027, année durant laquelle la marque devrait, selon d’autres rumeurs, lancer son premier casque circum-aural.

La date de sortie reste donc à inscrire en énormes lettres À CONFIRMER. Cette nouvelle fuite laisse néanmoins penser que Samsung finalise actuellement plusieurs éléments logiciels et visuels liés aux écouteurs.

Plusieurs fonctions des Galaxy Buds 4

Au début de 2026, Samsung a dévoilé les Galaxy Buds 4 Pro, avec notamment une nouvelle fonction de commandes par mouvements de tête. Un hochement ou un mouvement latéral permet par exemple d’accepter ou de refuser un appel entrant. Les Galaxy Buds On pourraient récupérer le même outil.

La fuite de SammyGuru mentionne également une fonction Volume Boost, qui pourrait aider Samsung à résoudre l’un des problèmes inhérents aux écouteurs ouverts : comme les transducteurs se trouvent à distance du conduit auditif, le rendu sonore peut perdre en impact.

Un autre outil viserait le même problème sous un angle différent. Une fonction Auto Volume pourrait temporairement augmenter le volume lorsque l’environnement devient bruyant afin de compenser l’absence de véritable réduction de bruit.

Évidemment, 2026 oblige, plusieurs fonctions d’IA seraient également présentes. Gemini ou Bixby pourraient être activés avec une phrase clé ou une pression sur les écouteurs. Une fonction potentiellement plus pratique permettrait d’enregistrer instantanément un mémo vocal grâce à un geste tactile spécifique, une possibilité déjà proposée par certains concurrents.

En résumé, cette fuite confirme une nouvelle fois l’existence probable des écouteurs et détaille plusieurs fonctions. Mais après des dizaines de modèles ouverts testés, le même constat revient toujours : les meilleurs écouteurs ouverts vivent ou meurent essentiellement par leur design et par leur capacité à compenser les limites acoustiques naturelles de ce format. Les fonctions logicielles comptent donc moins que les éléments essentiels encore inconnus, notamment leur confort et leur qualité sonore.