Samsung aurait déjà une fenêtre de tir pour ses mystérieux Galaxy Buds Able

Galaxy Unpacked 2026 s’est déroulé sans Buds

Un nouveau rapport évoque une annonce en fin d’année

Peut-être présentés aux côtés de tablettes et d’appareils FE (ou « Fan Edition »)

Le dernier événement de lancement de Samsung, Galaxy Unpacked 2026, s’est révélé assez discret. Discret du moins pour les amateurs d’audio. Trois smartphones pliables, deux montres connectées et des lunettes très avancées ont été présentés… mais où étaient les très attendus Galaxy Buds Able ?

Il s’agit d’une nouvelle paire d’écouteurs ouverts, annoncée aux côtés des modèles pliables. Cela ne s’est pas produit. Alors où sont-ils ?

Un élément de réponse a peut-être émergé peu avant Galaxy Unpacked. Selon le média coréen Electronic Times, habitué des informations industrielles, les Able arriveraient bien plus tard dans l’année.

Le rapport évoque une sortie au « Q4 », tout en mentionnant septembre ou octobre. Septembre correspond pourtant au Q3. Dans tous les cas, une arrivée plus tardive dans l’année semble attendue.

Ces écouteurs pourraient ainsi être lancés en même temps que de nouvelles tablettes, ou de nouveaux smartphones et écouteurs FE, attendus avant la fin de l’année.

Un lancement retardé ?

Selon le rapport, Samsung aurait repoussé le lancement des Galaxy Buds Able, ce qui suggère une sortie initialement prévue avec les Fold et Flip.

Ce report viserait à évaluer « la qualité du produit et le moment de son lancement ». Ce point se comprend. Les Galaxy Buds 4 sont encore récents sur le marché.

Cela laisse aussi entendre que le modèle Able n’est pas encore totalement prêt. Ce constat se comprend également. Les écouteurs ouverts, notamment les versions encore plus récentes à clip ou en forme de manchette, restent plus complexes que des modèles classiques. L’ajustement et l’architecture audio jouent un rôle bien plus important. Les marques doivent encore trouver un équilibre pour éviter toute perte de qualité sonore lorsque le son est transmis jusqu’à l’oreille.

Pour rivaliser avec des concurrents majeurs comme Shokz et Bose, les Galaxy Buds Able devront atteindre un niveau élevé. Un lancement ne devrait donc intervenir qu’une fois ce seuil atteint.

Une fenêtre autour de septembre ou octobre peut ainsi être envisagée pour ces nouveaux écouteurs. Il reste pertinent de suivre les prochaines informations. Dès qu’elles seront connues, elles le seront aussi ici.