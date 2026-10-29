Samsung et OnePlus lancent encore des écouteurs à clip : n'y en a-t-il pas déjà trop ?

Les Samsung Galaxy Buds On commencent à être commercialisés en Asie.

OnePlus dévoile également les Buds Clip, mais leur disponibilité reste limitée selon les marchés.

Le nombre de modèles d'écouteurs à clip devient de plus en plus difficile à suivre.

Si vous parcourez régulièrement notre sélection des meilleurs écouteurs ouverts, vous avez probablement remarqué que choisir un nouveau modèle devient de plus en plus compliqué. Pourquoi ? Parce que les fabricants semblent commercialiser davantage d'écouteurs ouverts à clip qu'il n'y a de jours dans la semaine. Deux nouvelles références viennent encore de rejoindre cette catégorie, ou presque.

Commençons par les Samsung Galaxy Buds On, dont nous avons présenté le lancement au début du mois. Il s'agit des premiers véritables écouteurs ouverts de Samsung. Ils doivent être commercialisés ce mardi 27 octobre en Corée du Sud. Nous attendons toujours leur disponibilité internationale. Plusieurs sites européens les auraient brièvement référencés avant de supprimer leurs fiches, ce qui laisse penser qu'un déploiement mondial pourrait approcher. Pour l'instant, aucun prix français officiel n'a été annoncé. En Corée, ils sont proposés à 299 000 wons.

Et les nouveaux modèles ne s'arrêtent pas là. OnePlus vient également de dévoiler les Buds Clip, qui semblent particulièrement intéressants à tester. Ils associent deux transducteurs, un système destiné à limiter les fuites sonores et une autonomie supérieure à la moyenne. Ils sont aussi capables de reconnaître automatiquement leur placement à gauche ou à droite, ce qui permet de fixer n'importe quel écouteur sur n'importe quelle oreille sans inverser les canaux stéréo.

Le problème, c'est que OnePlus s'est retiré des marchés britannique et américain plus tôt cette année. Les Buds Clip doivent être commercialisés en Asie, en Europe et dans plusieurs autres régions, mais leur distribution ne couvrira pas nécessairement tous les pays. Leur arrivée en France et leur prix français n'étaient pas confirmés au moment de la rédaction. Et même si nous nous demandons régulièrement combien d'écouteurs ouverts supplémentaires le marché peut absorber, cette disponibilité limitée reste regrettable.

Heureusement, les autres possibilités ne manquent pas. Comme nous l'avons déjà indiqué, le marché des écouteurs ouverts à clip est désormais extrêmement encombré. Acheter une nouvelle paire peut même devenir assez intimidant.

Attention à ne pas multiplier les clips

(Image credit: Future)

Les chiffres de vente montrent que les écouteurs ouverts connaissent un véritable succès. Et nous comprenons parfaitement pourquoi. Ils sont confortables, permettent de rester attentif à son environnement, offrent généralement une excellente autonomie grâce à l'absence de réduction de bruit active et coûtent souvent moins cher que des intra-auriculaires traditionnels comparables. Leur qualité sonore a également beaucoup progressé.

Tout cela explique pourquoi les écouteurs ouverts sont devenus si nombreux. La plupart des marques proposent désormais plusieurs modèles. Bose en a récemment présenté deux. Shokz commercialise les OpenDots Air parallèlement à son modèle premium. Soundcore a récemment enrichi sa gamme de deux références presque identiques. Des fabricants plus abordables comme Soundpeats, Baseus ou EarFun multiplient eux aussi les nouveautés.

La concurrence est une bonne chose, mais seulement jusqu'à un certain point. Les écouteurs ouverts offrent beaucoup moins de possibilités de différenciation que les intra-auriculaires classiques, et près de 99 % des modèles que nous testons finissent par donner la même impression. Ils se portent de la même manière, proposent une signature sonore proche et fonctionnent presque tous de façon identique.

Il devient donc plus difficile pour les nouveaux acheteurs de déterminer quelle paire choisir. Beaucoup pourraient même être découragés par cette avalanche de produits. La fréquence des lancements complique également le sentiment d'avoir fait le bon achat, puisqu'une nouvelle référence apparaît souvent quelques semaines plus tard.

Notre conseil est donc simple : évitez de vous laisser submerger par les nouveautés. Choisissez plutôt une marque dans laquelle vous avez confiance et un prix correspondant à votre budget.