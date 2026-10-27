Cet iPod virtuel caché sur Apple Music va réveiller vos souvenirs de 2001

In Brief Apple a intégré un iPod virtuel fonctionnel à une page d'erreur de son site Apple Music.

Le baladeur dispose d'une immense bibliothèque musicale dont les titres peuvent être écoutés.

Nous aimerions aussi retrouver cet iPod sous forme de fonctionnalité cachée dans l'application Musique de l'iPhone Duo.

Si vous aimez l'iPod de première génération, ou si vous êtes trop jeune pour avoir connu le premier baladeur musical d'Apple et souhaitez comprendre son succès, vous allez adorer ce que la marque a caché sur son site Apple Music : un iPod entièrement fonctionnel.

Le baladeur se trouve sur la page « Page introuvable » d'Apple Music. Vous pouvez le contrôler à la souris, au pavé tactile ou directement sur un écran tactile, et retrouver la magie de l'appareil qui a changé notre manière d'écouter de la musique.

La bibliothèque musicale est immense, si bien que nous n'avons pas pu tester tous les morceaux. En revanche, chaque titre choisi au hasard correspondait bien à la chanson annoncée, même si la lecture se limitait à un peu plus d'une minute plutôt qu'au morceau complet.

C'est une excellente manière de promouvoir Apple Music, mais également un rappel de l'ingéniosité du premier baladeur portable d'Apple.

L'iPod a tout changé

Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis le lancement de l'iPod original, et tout a changé. Nous gravons rarement des CD, et la limite de 1 000 chansons semble aujourd'hui dérisoire face aux 100 millions de titres accessibles instantanément sur Apple Music. Pourtant, jouer avec cet iPod virtuel donne le sourire. Il rappelle l'enthousiasme suscité par l'appareil révolutionnaire d'Apple et par ses nombreux successeurs.

Il est difficile de surestimer l'impact d'Apple sur notre manière d'écouter de la musique. Nous évoquions justement ce sujet plus tôt cette année dans un article expliquant pourquoi nous aurions aimé conserver les iPod. Apple avait alors fait ce qu'elle sait si bien faire : tirer les leçons des erreurs de ses concurrents, puis commercialiser son propre produit de manière magistrale. Son argument tenait en quelques mots : « 1 000 chansons dans votre poche. »

Nous avons possédé pratiquement tous les iPod : 3G, 4G, Nano, Shuffle, Mini, Video et Classic. Leur style et leur simplicité nous manquent toujours. Des passionnés ont déjà créé des émulateurs de Walkman pour l'iPhone Duo, et son grand écran paraît parfaitement adapté à un iPod virtuel. Apple pourrait même intégrer une option secrète à l'application Musique, permettant de parcourir sa bibliothèque avec cette interface nostalgique.

D'ailleurs, les lecteurs musicaux indépendants retrouvent progressivement leur popularité. Apple ne ressuscitera peut-être jamais l'iPod, mais plusieurs nouveaux appareils semblent directement inspirés des anciens Nano et Shuffle. Un modèle plus récent ressemble même à un croisement entre l'iPod Classic et le Zune. Notre confrère Matt Bolton est quant à lui convaincu qu'Apple devrait relancer le Shuffle dans une version sans fil.