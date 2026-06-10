Apple Music s’offre un léger lifting avec iOS 27, mais toujours pas les fonctions que les abonnés réclament vraiment

Les nouveautés d’iOS 27 pour Apple Music incluent de nouvelles pages artistes et des améliorations de performances

La plateforme n’a toujours pas déployé des fonctions très attendues comme des outils de continuité et des fonctionnalités sociales

Plus Apple Music tarde à les proposer, plus Spotify a de chances de récupérer ses utilisateurs

Tim Cook a peut-être tiré sa révérence pour la dernière fois en tant que PDG d’Apple lors de la WWDC 2026, et les utilisateurs d’iPhone ont de quoi se réjouir avec iOS 27, notamment grâce aux améliorations d’Apple Music.

En plus de l’annonce de la mise à niveau de nouvelle génération de Siri, baptisée Siri AI, l’entreprise déploie une série d’améliorations pour sa plateforme de streaming musical. Apple avait récemment déjà mis à jour l’interface d’Apple Music, mais son design Liquid Glass avait divisé les abonnés.

L’un des changements les plus marquants concerne l’apparence des pages artistes. Les boutons « Lecture » et informations sont désormais centrés sous un nouvel affichage du nom. Le carrousel « Essentiels », qui met en avant les albums populaires d’un artiste, a lui aussi été modifié. Il prend désormais la forme d’une liste, moins percutante visuellement, ce qui constitue un recul en matière de design.

L’interface d’Apple Music n’est pas la seule à évoluer. La plateforme bénéficie aussi d’améliorations de performances dans iOS 27, à commencer par l’outil Automix, qui utilise l’IA pour synchroniser les rythmes et enchaîner les morceaux avec des transitions fluides dignes d’un DJ.

Selon Apple, les algorithmes ont été améliorés pour offrir de meilleures transitions. La formulation reste vague, mais cela signifie probablement une meilleure gestion des enchaînements entre des morceaux de genres différents, un point souvent problématique lors des tests. Apple indique aussi avoir optimisé les temps de démarrage pour une lecture plus rapide, et la page « En cours de lecture » se chargera désormais beaucoup plus vite.

Apple Music reste en retard sur les outils de continuité et les fonctionnalités sociales

Playlist Playground n'a pas encore été présenté au public (Image credit: MacRumors)

Les nouvelles approches de design et les améliorations de performances restent toujours bienvenues, d’autant que les temps de chargement peuvent parfois être trop longs. Mais une fois de plus, Apple choisit d’ignorer les fonctionnalités réellement attendues par les utilisateurs.

De nombreux abonnés Apple Music critiquent souvent des plateformes concurrentes comme Spotify, mais un point fait consensus. Spotify Connect surpasse largement Apple Music en matière de continuité. Aujourd’hui encore, les utilisateurs d’Apple Music attendent une fonction équivalente. C’est l’un des outils, voire l’outil, qui permettrait de réellement aligner Apple Music avec ses concurrents. Le fait qu’Apple n’ait jamais abordé ce sujet ne fait qu’accentuer la frustration.

La plateforme est aussi pointée du doigt pour l’incohérence de ses fonctionnalités selon les appareils, ce qui empêche une expérience fluide. Par exemple, les informations sur les concerts en direct ainsi que les onglets playlists et albums ne sont toujours pas disponibles sur la version Mac.

L’annonce officielle de Playlist Playground était attendue lors de la WWDC. Cet outil de création de playlists basé sur l’IA, comparable aux Prompted Playlists de Spotify, n’a pourtant pas été évoqué, alors qu’un déploiement plus large était attendu après son arrivée en version bêta en février.

Comme les outils de continuité, cette fonctionnalité représenterait une opportunité idéale pour Apple de rivaliser avec Spotify tout en offrant une raison supplémentaire de rester sur la plateforme. Apple Music domine déjà sur la qualité audio et le travail éditorial, mais doit désormais se concentrer sur le développement de fonctionnalités sociales adaptées à son écosystème.

Quatre mois se sont écoulés depuis l’apparition de Playlist Playground, et Apple n’a toujours donné aucune indication sur une ouverture au grand public. Une annonce pourrait intervenir lors de la présentation des prochains iPhone, probablement en septembre, mais aucune attente particulière ne s’impose.