Apple Music proposera 3 nouveautés majeures avec iOS 26

Les nouveautés seront lancées en même temps que les mises à jour d’Apple Music Sing sur tvOS

L’annonce a été faite par Apple lors de la WWDC 25, le 9 juin

Liquid Glass, le nouveau design d’Apple façon verre pour ses plateformes logicielles, a clairement volé la vedette à la WWDC. Mais que réserve iOS 26 pour Apple Music ?

Plusieurs nouveautés sont au programme : Apple Music intégrera la traduction des paroles, leur prononciation, la fonction AutoMix pour créer des playlists et enchaînements au rythme parfait, ainsi que les Music Pins pour placer ses artistes ou albums préférés tout en haut de l’écran d’accueil.

Par ailleurs, Liquid Glass apportera un tout nouveau niveau de rendu à l’affichage des morceaux : plus de profondeur, un effet vitré renforcé, et même des éléments visuels dans les pochettes qui sembleront bouger en 3D, avec des zones nettes ou floues selon leur position.

(Image credit: Apple)

AutoMix fait enfin son apparition !

Mais alors, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un enchaînement automatique des titres dans une playlist continue, sans aucune coupure gênante entre les morceaux. Le principe est le même que celui d’un DJ… sauf qu’ici, c’est Apple Music, grâce à l’intelligence d’Apple Intelligence, qui s’en charge. Bluffant.

Autre annonce marquante côté audio pendant la WWDC 2025 : l’achat des nouveaux AirPods 4, AirPods 4 avec réduction de bruit ou AirPods Pro 2 s’annonce comme un choix malin et durable. Ces modèles bénéficieront de l’enregistrement audio en qualité studio et d’une fonction de déclenchement photo à distance. Et bonne nouvelle, ils sont en promotion en ce moment.

AirPods, Apple Music et iPhone fonctionnent évidemment en parfaite synergie, comme Apple l’a toujours voulu. On retrouve l’audio spatial personnalisé avec Dolby Atmos, ou encore le suivi dynamique des mouvements de tête, qui utilise l’iPhone ou l’iPad pour adapter la scène sonore en fonction des déplacements.

Autre nouveauté notable : la traduction en direct. Pour qui travaille sur un opéra français comme le Faust de Gounod, cette option dans Apple Music pourrait vraiment faire la différence.

(Image credit: Apple)

L’iPhone peut désormais servir de micro avec Apple Music Sing sur tvOS

Et ce n’est pas fini. Avec tvOS 26, les soirées karaoké vont prendre une nouvelle dimension. Grâce à la mise à jour, il sera possible d’utiliser un iPhone comme micro pour l’Apple TV, avec un son amplifié pour pousser la chansonnette sur, par exemple, Eyes Open de Taylor Swift.

Chaque participant pourra également utiliser son iPhone pour lancer les morceaux ou réagir avec des emojis affichés à l’écran.

Avec la traduction et la prononciation des paroles déjà mentionnées, et des effets visuels qui animent l’écran principal, Apple Music Sing gagne en fluidité et en accessibilité. Chanter même sans maîtriser la langue devient bien plus facile… ce qui devrait ravir pas mal de monde.

(Image credit: Apple)

Vous aimerez aussi