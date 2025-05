La prochaine keynote de la WWDC d’Apple est confirmée. Le PDG Tim Cook prendra la parole depuis l’Apple Park le 9 juin 2025 à 19h, heure de Paris.

Les invitations à cet événement, qui couvrira toutes les grandes plateformes d’Apple et pourrait réserver quelques surprises, ont été envoyées le 20 mai (oui, le même jour que la keynote de Google I/O). TechRadar a reçu son carton d’invitation et prévoit de couvrir l’événement sur place.

Mais que faut-il vraiment attendre de l’un des rendez-vous majeurs d’Apple ? Il est rare, mais pas impossible, que de nouveaux produits y soient annoncés. Ce moment donne surtout le ton de l’année à venir. En dévoilant la prochaine version d’iOS, Apple prépare aussi le terrain pour la sortie attendue de l’iPhone 17, prévue en septembre.

La WWDC 2025 marquera également le premier anniversaire du lancement d’Apple Intelligence. Une année après avoir promis beaucoup, sans avoir tout livré, la stratégie d’Apple autour de l’IA reste floue.

D’après plusieurs sources, l’ambiance serait tendue en interne. Le groupe réorganiserait son équipe Apple Intelligence pour relancer le développement d’un Siri repensé, capable de rivaliser avec Gemini ou ChatGPT.

Certains observateurs pensent qu’Apple évitera de parler de Siri, préférant mettre en avant Apple Intelligence tel qu’il existe actuellement, avec quelques évolutions de fonctionnalités. Peu de chances, donc, de découvrir des fonctions génératives spectaculaires, après les promesses non tenues de l’année précédente.

Voici ce qu’on peut s’attendre à voir présenté par Tim Cook et son équipe.

iOS 19

Même si Apple ne s’engage pas sur une refonte totale de Siri, quelques indices pourraient émerger. Difficile d’imaginer un iOS 19 sans une nouvelle expérience Siri dopée à Apple Intelligence.

Apple devrait présenter en détail les changements de design d’iOS 19, dont une nouvelle application Appareil photo et des widgets plus puissants et plus modernes.

La plus grosse révélation pourrait concerner l’écran d’accueil, qui s’alignerait davantage avec l’esthétique du Vision Pro. Le choix de ce casque de réalité mixte, peu convaincant à ce jour, comme base de design soulève quelques interrogations qui devraient trouver réponse le 9 juin.

D’autres nouveautés devraient concerner les communications, comme le chiffrement RCS de bout en bout et la synchronisation automatique des connexions Wi-Fi publiques entre les appareils.

iPadOS 19

Il sera intéressant d’écouter la manière dont les dirigeants d’Apple justifieront une probable convergence plus poussée entre iPadOS et macOS dans iPadOS 19.

Cela pourrait répondre à une demande persistante : offrir à l’iPad les capacités d’un Mac. De plus en plus d’utilisateurs équipent leur tablette d’un clavier physique et l’utilisent comme un ordinateur portable. Mais des limitations persistent, comme l’impossibilité de gérer plus de quatre fenêtres ouvertes ou l’absence de personnalisation digne de macOS.

Le discours sera donc déterminant. Il s’agira d’attirer de nouveaux utilisateurs tout en rassurant les fidèles de la tablette, présents depuis sa sortie en 2010.

macOS 16

Craig Federighi, en charge des logiciels chez Apple, devrait dévoiler un profond redesign de macOS. Comme iOS 19, celui-ci pourrait s’inspirer de l’interface du Vision Pro. Si les gestes et le suivi du regard séduisent dans le casque, leur transposition sur Mac reste un mystère. Des démonstrations spectaculaires sont à prévoir.

Certains espèrent qu’Apple profite de l’occasion pour présenter enfin un macOS pensé pour le tactile. Cette évolution serait logique si la marque souhaite rapprocher iPadOS et macOS.

Du côté de macOS 16, les annonces attendues concernent aussi la gestion du Wi-Fi, de nouvelles options d’économie d’énergie, une intégration de Google Gemini, et bien sûr, le nom officiel de cette version. Actuellement, on en est à « Sequoia ».

watchOS 12

Les adeptes de l’Apple Watch pourraient être servis : watchOS 12 pourrait intégrer la mesure de la tension artérielle et un coach santé intelligent basé sur l’IA (reste à savoir s’il s’appellera « Apple Intelligence Health Coach » ou simplement « Coach IA »).

Matt Evans, spécialiste Santé & Bien-être, a précisé que la mesure de la tension via LED reste un objectif ambitieux. La montre Whoop MG contourne ce défi grâce à un brassard de référence et une estimation via d'autres signaux comme la santé cardiaque.

Evans souligne aussi que certaines commandes de base via Apple Intelligence pourraient arriver sur l’Apple Watch. Il ne s’agirait pas d’un bond technologique, mais plutôt d’une transposition des fonctions iOS à l’univers des montres connectées.

tvOS et AirPods

Matt Bolton, rédacteur en chef Divertissement, s’est exprimé sur les évolutions à attendre pour tvOS, le système qui anime l’Apple TV. D’après lui, tvOS et les AirPods devraient eux aussi gagner en intelligence.

Dans tvOS, il sera peut-être possible de demander un film ou une série de manière naturelle, sans en connaître le titre, ou de recevoir des suggestions en fonction des préférences. Une tendance déjà bien ancrée chez les concurrents misant sur l’IA.

Concernant les AirPods, Bolton anticipe une traduction en direct grâce à l’IA, ainsi qu’un Siri plus réactif, selon les progrès réalisés côté Apple Intelligence.

Ce qu’il espère, en revanche, c’est l’arrivée du Bluetooth LE Audio et du support Auracast dans iOS, avec une compatibilité étendue aux AirPods. Objectif : meilleure qualité audio en sans-fil et accessibilité renforcée.

Une dernière chose

Avec une keynote Apple, rien n’est jamais vraiment à exclure. Des aperçus du Mac Pro, de nouveaux MacBook ou du Vision Pro ont parfois surpris.

Cette année, de nouveaux Mac restent possibles. Tout comme un casque AR ou un Vision Pro « Lite », voire les fameuses Apple Glasses.

Une autre rumeur évoque un prototype d’iPhone pliable ou une version ultra-fine : l’iPhone 17 Air.

Il faut dire qu’Apple aurait bien besoin d’un petit effet « wahou » pour faire oublier une année quelque peu chaotique.

Rendez-vous sur TechRadar.com pour suivre toutes les annonces de cet événement développeurs.