watchOS 12 et tvOS 19 prêts à recevoir une refonte visuelle, à l’image de la mise à jour "Solarium" pour iOS 19 et macOS 16

De grands changements arrivent sur watchOS et tvOS

Ils devraient s’aligner sur les mises à jour d’iOS et macOS

La présentation officielle est attendue le 9 juin, lors de la WWDC

On sait désormais que la conférence mondiale des développeurs Apple (WWDC) édition 2025 débutera le lundi 9 juin. Et l’on en apprend un peu plus sur les mises à jour logicielles qui devraient y être dévoilées cette année.

Selon les informations de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple s’apprête à présenter une refonte majeure de l’interface pour watchOS 12 et tvOS 19 – en plus d’iOS 19 et macOS 16. Cette nouvelle esthétique serait en partie inspirée de l’apparence de visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro.

Même si iOS 19 et macOS 16 devraient capter l’attention principale, Gurman avait déjà indiqué en mars que ces systèmes allaient bénéficier d’un nouveau design. Désormais, les Apple Watch et Apple TV s’ajoutent à la liste des appareils concernés.

En interne, ce nouveau style logiciel porterait le nom de code « Solarium », en référence à ces pièces vitrées inondées de lumière. Il serait perçu comme « plus fluide et plus moderne » que les versions actuelles.

Une refonte « largement ressentie »

La WWDC 2025 se profile à l'horizon (Image credit: Apple)

Peu de détails ont été partagés pour l’instant, et aucun visuel de l’interface retravaillée n’a été diffusé. Cela dit, l’interface de visionOS se distingue déjà par un design épuré et élégant, jugé efficace.

Même si l’Apple Vision Pro n’a pas connu de succès commercial massif, son logiciel est apprécié pour son intuitivité et sa facilité d’utilisation. Apple souhaiterait désormais étendre cette approche visuelle à l’ensemble de ses appareils d’ici la fin de l’année.

Comme chaque année, l’entreprise devrait suivre le calendrier habituel : une présentation officielle à la WWDC, puis plusieurs mois de tests en version bêta, avant un déploiement public (souvent en septembre pour iOS et watchOS).

« Si iOS 7, lancé en 2013, a constitué le plus grand bouleversement visuel du logiciel iPhone, cette nouvelle refonte devrait avoir un impact bien plus large », affirme Gurman. Toutes les annonces majeures de la WWDC seront bien sûr à suivre en direct le mois prochain.

